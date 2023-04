Wondershare PDFelement reconnu comme l'un des 50 meilleurs logiciels de bureautique par Awards 2023 de G2





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 avril 2023 /PRNewswire/ -- Wondershare PDFelement, le principal logiciel d'édition PDF, a été reconnu pour ses performances exceptionnelles et la satisfaction de ses clients. Dans le rapport Grid® de l'hiver et du printemps 2023 de G2, le marché de logiciels le plus important et le plus fiable au monde, il a reçu 60 récompenses, s'imposant ainsi comme un nom de confiance.

Wondershare PDFelement a reçu 60 récompenses, dont les suivantes : Top 50 Office Products, Leader, Best Support, Easymed to Use, Best Meets Requirements et High Performer. Le logiciel a été évalué dans quatre catégories différentes : logiciel de publication assistée par ordinateur, logiciel de création de documents, logiciel de génération de documents et logiciel d'édition de PDF.

« Nous sommes ravis de recevoir ces prix, qui témoignent de l'expérience positive de nos utilisateurs avec notre solution PDF de pointe », a déclaré David, PDG de PDFelement. « Wondershare s'engage à fournir une solution PDF intelligente pour une expérience utilisateur transparente en maximisant la productivité et en optimisant constamment le logiciel. »

« G2 publie chaque année les prix des meilleurs logiciels, mais il s'agit en réalité de prix décernés par les clients », a déclaré Sara Rossio, chef des produits chez G2. « Représentant un vote de confiance de la part de véritables utilisateurs de logiciels, ces prix mettent également en lumière ceux qui se sont hissés au sommet parmi des milliers d'entreprises. Avec plus de 2 millions d'évaluations de logiciels vérifiées, le plus grand nombre dans une seule destination, notre place de marché propose plus de 145 000 produits et services dans 2 100 catégories différentes. Félicitations à tous les lauréats, car les acheteurs continueront à s'appuyer sur ces prix en tant que source fiable pour éclairer leurs décisions en matière de logiciels au cours de l'année à venir. »

« PDFelement est un excellent programme pour la gestion rapide et simple de documents PDF. Grâce aux fonctions complémentaires utiles du programme, je peux créer des signatures numériques, des citations et des formulaires. PDFelement est une option intéressante en raison de son prix peu élevé, de son interface conviviale et des progrès réalisés dans son domaine. Il est compatible avec les Mac, les PC et les téléphones Android, ce qui permet aux utilisateurs de ces appareils d'accéder à leurs fichiers où qu'ils se trouvent. » ? a déclaré un client de G2.

PDFelement doit son succès à l'importance qu'il accorde à la satisfaction de ses clients. Avec une interface conviviale et une gamme de fonctionnalités avancées, y compris les fonctions récemment ajoutées par ChatGPT, telles que Let's Chat, Rewrite, Summarize, Proofread, and Explain. PDFelement s'est imposé comme la solution préférée des professionnels et des entreprises.

Comme le montre le rapport rapport Grid® de l'hiver et du printemps 2023 de G2, Wondershare PDFelement reste un choix de premier ordre pour les logiciels d'édition de PDF, offrant aux utilisateurs un outil puissant et intuitif pour la gestion de leurs PDF.

Compatibilité et prix

Wondershare PDFelement est compatible avec Windows, Mac, Android et iOS, et coûte à partir de 29,99 $ par an. Pour des essais et des téléchargements gratuits, visitez https://pdf.wondershare.com/ ou suivez-nous sur YouTube , Facebook , Twitter , et Instagram pour en savoir plus sur PDFelement.

À propos de Wondershare

Wondershare est mondialement reconnu comme un éditeur de logiciels qui s'engage à fournir des solutions innovantes pour un usage personnel et professionnel. En tant que leader dans le domaine des produits de créativité et de productivité, Wondershare a reçu des récompenses prestigieuses de la part d'organisations telles que The Shorty Awards, G2 et GetApp. La mission de Wondershare est de permettre aux individus de poursuivre leurs passions et de construire un monde plus créatif. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans 150 pays, les utilisateurs peuvent accéder à une large gamme de solutions logicielles pour l'édition vidéo, l'édition PDF, la récupération de données, les diagrammes et les graphiques, et bien plus encore. Ensemble, Wondershare s'efforce de fournir des logiciels conviviaux et de haute qualité qui permettent aux particuliers et aux entreprises de donner vie à leurs idées créatives.

