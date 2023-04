J&T Express Vietnam aide les villages d'artisans locaux à étendre leur portée





HUE, Vietnam, 29 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le fournisseur mondial de services logistiques J&T Express a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec la ville de Hue, dans la province de Thua Thien Hue, afin de collaborer au développement de l'industrie logistique locale et d'accélérer sa transformation numérique. Dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à renforcer son initiative ESG globale, J&T Express Vietnam s'appuiera sur sa couverture nationale pour promouvoir la croissance des startups locales d'artisanat traditionnel et promouvoir le riche patrimoine culturel et l'héritage incarné par l'artisanat.

J&T Express participera en tant que sponsor d'or au Festival de l'artisanat traditionnel de Hue 2023, qui se tiendra à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 mai 2023. J&T Express se chargera de transporter des produits artisanaux au design exquis jusqu'à l'exposition de création artisanale du Festival, qui réunit 350 artisans de 69 villages et établissements artisanaux.

Parallèlement, J&T Express, en collaboration avec le Comité populaire de la ville de Hue, organisera également un atelier samedi pour les propriétaires d'entreprises d'artisanat traditionnel. Intitulé « Créer le succès sur une plateforme commerciale numérique », l'atelier réunira des représentants de TikTok, de Le Media Group et des propriétaires d'entreprises locales, et proposera un partage d'expériences sur des sujets allant des produits aux activités de vente sur les plateformes numériques, ainsi qu'un parcours complet de livraison.

M. Nguy?n Anh Tu?n, directeur de la stratégie de J&T Express Vietnam, a déclaré : « La coopération avec la ville de Hue marque une étape importante dans la stratégie de développement et les initiatives ESG de J&T Express au Vietnam. Grâce à notre expérience et à notre capacité en matière de logistique, nous souhaitons avoir un impact positif sur les communautés locales dans lesquelles nous opérons, en optimisant la chaîne d'approvisionnement en termes de transport, de distribution et d'expédition. Nous souhaitons également soutenir les entreprises locales et améliorer leur compétitivité grâce à l'application de solutions de transport de haute technologie. »

Commentant ce partenariat, M. Truong Dinh Hanh, vice-président du Comité populaire de la ville de Hue, a déclaré : « La ville de Hue se félicite des initiatives et des solutions de J&T Express. Cela permet aux entreprises de la ville d'accéder à des services de livraison avancés et de haute technologie, d'améliorer leur capacité de transport et de fournir des produits à un large éventail de clients dans tout le pays et à l'échelle internationale. Cela permettra non seulement aux entreprises locales de prospérer, mais aussi d'améliorer les conditions de vie de nombreux membres de la communauté. »

Pour s'assurer que les propriétaires d'entreprises de produits artisanaux traditionnels ont accès au soutien dont ils ont besoin, une alliance de coopération a également été formalisée entre l'Institut de recherche sur le développement de Hue, Le Media Group, J&T Express Vietnam et TikTok Vietnam. L'alliance fournit une plateforme pour favoriser une plus grande coopération entre les entreprises locales de la ville de Hue et l'expertise nécessaire pour leur donner une bonne longueur d'avance dans leur transition vers l'exploitation de leurs entreprises en ligne.

M. Nguy?n Anh Tu?n a déclaré : « La société est honorée de s'associer aux autorités locales et aux artistes pour contribuer à faire connaître la beauté de l'artisanat vietnamien traditionnel. Outre la diffusion des valeurs culturelles des villages d'artisans, il s'agit également d'une occasion pour les villages d'artisans de présenter leurs produits à un plus grand nombre de touristes, créant ainsi de plus grandes opportunités pour les villages traditionnels. »

À l'approche de son cinquième anniversaire au Viêtnam, J&T Express cherche à exploiter son vaste réseau et à adapter continuellement ses offres pour développer des solutions visant à promouvoir l'artisanat traditionnel dans tout le pays et au-delà. En joignant ses forces à celles de la ville de Hue, J&T Express entend contribuer à la numérisation des entreprises locales tout en diffusant le patrimoine et la culture vietnamiens.

À propos de J&T Express

J&T Express est un prestataire de services logistiques mondial qui possède des entreprises de livraison express de premier plan en Asie du Sud-Est et en Chine, le marché le plus important et à la croissance la plus rapide au monde. Fondé en 2015, le réseau de J&T Express s'étend sur 13 pays, notamment l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, le Cambodge, Singapour, la Chine, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Mexique, le Brésil et l'Égypte. Adhérant à sa mission « axée sur le client et l'efficacité », J&T Express s'engage à fournir aux clients des solutions logistiques intégrées grâce à des infrastructures intelligentes et à un réseau logistique numérique, dans le cadre de sa stratégie mondiale visant à connecter le monde avec une efficacité optimisée et à apporter des avantages logistiques à tous.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2065741/J_T_Express_logistics_support_handicraft_businesses.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1721319/JT_Express_Logo.jpg

29 avril 2023 à 15:18

Communiqué envoyé leet diffusé par :