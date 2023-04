SANY Heavy Industry publie son rapport 2022 sur la responsabilité sociale de l'entreprise





BEIJING, 29 avril 2023 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (« SANY », SSE: 600031), l'un des principaux fabricants mondiaux de machinerie lourde, a publié son rapport annuel sur la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), détaillant les progrès et les réalisations du groupe en matière de stratégie et de pratique de responsabilité sociale, en mettant davantage l'accent sur le partage de l'expérience de SANY dans la lutte contre les défis climatiques. Fidèle à son manta « La qualité change le monde », SANY reste fidèle à ses aspirations et s'efforce de construire un monde meilleur avec ses clients et ses partenaires.

Adhérant à une stratégie de « numérisation intelligente, électrification et internationalisation », SANY a constamment amélioré sa gouvernance d'entreprise et l'efficacité de sa gestion des risques, favorisé le développement durable grâce aux innovations technologiques et atteint les objectifs de gouvernance environnementale afin de continuer sur la voie d'une économie écologique.

SANY promeut également les objectifs de développement durable des Nations unies et atteint les objectifs chinois de plafonnement et de neutralisation des émissions de carbone, tout en prenant mieux soin de ses employés, en se concentrant sur le développement de ses talents, en investissant activement dans des événements sociaux et en s'y engageant.

« SANY a toujours assumé activement ses responsabilités économiques, sociales et environnementales pour parvenir à un développement durable. À l'horizon 2023, nous continuerons à saisir les opportunités et à collaborer avec nos partenaires et toutes les parties prenantes pour explorer une voie de développement durable qui s'attaque aux défis mondiaux, crée une plus grande valeur pour les employés, les actionnaires et la société, et contribue à atteindre les objectifs mondiaux de développement durable », a déclaré Xiang Wenbo, président de SANY Heavy Industry.

Numérisation intelligente, électrification et internationalisation : la feuille de route mondiale de SANY pour l'ère de la transformation

La feuille de route mondiale de SANY met l'accent sur la numérisation intelligente pour atteindre les objectifs « Dual Carbon », sur le développement de l'électrification pour cibler les opportunités en matière d'énergie propre et sur l'accélération de l'organisation industrielle mondiale.

Le groupe fait évoluer les modèles de fabrication et de consommation conventionnels vers un développement écologique, économe en énergie et circulaire. Sa stratégie de numérisation intelligente, qui permet d'orienter l'avenir grâce à la puissance des données, est à la tête des progrès technologiques de l'industrie, en particulier dans le domaine de la transformation à faible émission de carbone du développement de produits, en intégrant l'optimisation des technologies propres pour les équipements de machines de construction, y compris les technologies de l'énergie électrique pure et de l'énergie à hydrogène.

SANY renforce également son engagement à allouer davantage de ressources à l'expansion de son marché et de son réseau de vente à l'étranger. Elle a enregistré un chiffre d'affaires international annuel de 36,571 milliards de yuans (5,3 milliards de dollars) en 2022.

Renforcer la gouvernance d'entreprise pour promouvoir l'innovation technologique, le développement durable et écologique, le développement des personnes et la responsabilité sociale

SANY a mis en place une structure normalisée et efficace de gestion des risques et de contrôle interne pour parvenir à un développement durable à long terme, tout en améliorant les systèmes de R&D, de contrôle de la qualité et de gestion des fournisseurs, la durabilité étant la clé des processus de gouvernance d'entreprise.

En 2022, SANY a investi 7,826 milliards de yuans (1,13 milliard de dollars) dans la R&D, ce qui représente une augmentation de 1,68 % par rapport à l'année précédente et 9,78 % de ses revenus opérationnels.

SANY met en oeuvre des technologies de production propres pour préserver les ressources, stimuler le recyclage et réduire la pollution de l'environnement. En 2022, elle a investi 3,22 millions de yuans (466,673,31 USD) dans des projets photovoltaïques qui génèrent en moyenne 900 000 KWH par an, son utilisation totale d'énergie propre s'élevant à 16,013 millions de KWH. SANY a également investi plus de 140 millions de yuans (20,29 millions de dollars) pour contrôler les émissions de gaz et réduire les émissions de composés organiques volatils de 134,83 tonnes.

S'appuyant sur une touche humaine, SANY a amélioré ses systèmes de gestion de la sécurité de la production et de la santé au travail afin de garantir et de soutenir le bien-être et la sécurité de ses employés et de ses fournisseurs. Elle a également organisé divers événements pour les employés afin de promouvoir l'engagement et la communication, et de créer un meilleur environnement de travail et de vie.

En 2022, les employés de SANY ont effectué 687,4 heures de travail bénévole. L'investissement total du groupe dans divers projets d'aide sociale a atteint 45,769 millions de yuans (6,63 millions de dollars), englobant la réduction de la pauvreté, les secours en cas de catastrophe et les initiatives de bien-être public.

