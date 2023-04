AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annoncera du financement pour appuyer la santé mentale des communautés 2ELGBTQI+

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé lancera la Semaine de la santé mentale en faisant une annonce importante concernant la santé mentale des communautés 2ELGBTQI+. DateLe 1er...

Il existe plus de 1 000 maladies et troubles du cerveau : la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'épilepsie et le cancer du cerveau en sont quelques exemples. Ils représentent collectivement l'un des plus urgents défis sanitaires au Canada...