Pour la deuxième année consécutive, Planview est nommé Leader du Magic Quadranttm de Gartner® d'avril 2023, catégorie gestion stratégique de portefeuille





Planview, la principale plateforme dédiée au travail connecté, de la planification du portefeuille à la livraison, a annoncé aujourd'hui sa nomination en tant que Leader du April 2023 Gartner Magic Quadrant for Strategic Portfolio Management1 (Magic Quadranttm de Gartner® d'avril 2023 pour la gestion stratégique de portefeuille, ou SPM) pour la deuxième année consécutive, sur la base de l'exhaustivité de sa vision et de sa capacité d'exécution.

Pour télécharger gratuitement un exemplaire du rapport, rendez-vous à l'adresse : April 2023 Gartner Magic Quadrant for Strategic Portfolio Management.

« Chez Planview, notre objectif est de libérer la puissance du travail connecté des entreprises du monde entier. Pour nombre d'entre elles, cela signifie procéder avec succès à la transformation de leur organisation et à la mise en oeuvre de leurs initiatives stratégiques interfonctionnelles, surtout en période de changements importants, a déclaré Louise K. Allen, directrice des produits chez Planview. Pour effectuer cette transformation, les dirigeants doivent éliminer les barrières entre la stratégie et son application qui ralentissent les délais de réaction et rendent difficiles les arbitrages et la redéfinition des priorités. Notre solution aide les entreprises à garder une longueur d'avance grâce à la planification et à la hiérarchisation des scénarios, ce qui leur permet de générer des résultats commerciaux dans n'importe quel environnement. »

Selon Gartner, « d'ici 2025, 70% des investissements dans la numérisation ne produiront pas les résultats commerciaux escomptés en raison de l'absence d'une approche de gestion stratégique de portefeuille (SPM) ».

La solution SPM de Planview donne aux entreprises la capacité de s'adapter aux perturbations et de mettre en oeuvre avec succès leur stratégie d'exécution et de transformation et ainsi d'accélérer la création de valeur et la réactivité du marché, d'accroître la confiance dans les investissements stratégiques et de libérer des capacités organisationnelles au profit des initiatives prioritaires. Acquérir de l'agilité commerciale, réduire les écarts entre la stratégie, les équipes et les résultats, permet aux entreprises de s'adapter aux perturbations et d'assurer leur succès commercial plus rapidement et avec plus de confiance.

Planview a également été distingué dans le rapport de recherche de Gartner complétant le Magic Quadrant et qui concerne les capacités critiques en matière de gestion stratégique de portefeuille 2. Ce rapport, qui évalue les fournisseurs sur la base d'une série de fonctionnalités et de capacités des produits, explique comment celles-ci s'appliquent à des cas d'utilisation importants. Planview a obtenu le score le plus élevé dans trois cas d'utilisation sur trois : gestion de l'exécution de la stratégie, gestion des programmes et des portefeuilles d'entreprise et analyse intégrée du portefeuille informatique.

Pour plus d'informations sur la solution SPM de Planview, cliquer ici.

1 Gartner, Magic Quadrant for Strategic Portfolio Management, par Anthony Henderson, Daniel Stang, John Spaeth, Shailesh Muvera et Woojin Choi, 25 avril 2023.

2 Gartner, Critical Capabilities for Strategic Portfolio Management, par Anthony Henderson, Daniel Stang, John Spaeth, Shailesh Muvera et Woojin Choi, 26 avril 2023.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service présenté dans ses publications de recherche, et ne recommande en aucun cas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux évalués ou autrement désignés. Les publications de recherche de Gartner expriment les opinions du cabinet de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou tacite au regard de cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner Inc. et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et leur utilisation dans le présent document est autorisée. Tous droits réservés.

À propos de Planview

Planview a une mission : construire l'avenir du travail connecté, des idées à l'impact. Planview aide les entreprises à accélérer la réalisation de ce qui importe le plus, en les aidant de la naissance du besoin à la rapidité de la réalisation, de la passion aux progrès et des frais généraux à l'optimisation. Notre plateforme de solutions connectées sous-tend la transformation opérationnelle et numérique de plus de 4 500 clients dans le monde, dont 59 entreprises de la liste Fortune 100. Planview permet aux entreprises d'améliorer la prévisibilité et les délais de mise sur le marché, d'accroître l'efficacité pour libérer des capacités, et de garantir que leurs initiatives les plus stratégiques conduiront aux résultats commerciaux souhaités. Pour plus d'informations sur notre portefeuille, rendez-vous sur planview.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

28 avril 2023 à 14:00

