La société française UNOWHY ouvre un bureau à Montréal et poursuit l'avancée de sa solution pour l'éducation SQOOL sur le marché québécois





MONTRÉAL, le 28 avril 2023 /CNW/ - La société française UNOWHY qui commercialise la solution numérique éducative SQOOL, ouvre un bureau à Montréal et nomme M. Ahmed Alaoui au titre de Responsable du développement au Québec.

« L'ouverture d'un bureau à Montréal constitue une étape cruciale dans la croissance de UNOWHY. SQOOL, la solution numérique éducative, a été accueillie très favorablement dans le marché québécois. Les établissements scolaires qui ont découvert les avantages inégalés de SQOOL, sont séduits, notamment par le fait que l'outil soit exclusivement réservé à des fins éducatives et que son système d'exploitation soit en français », a affirmé M. Jean-Yves Hepp, président et fondateur de UNOWHY.

UNOWHY sera présent lors du 11e Sommet numérique en éducation qui se tiendra à l'Hôtel Bonaventure les 4 et 5 mai prochains au stand de son partenaire et distributeur INSO .

La progression de UNOWHY au Canada

Fort de son partenariat INSO, un distributeur de solutions technologiques, UNOWHY poursuit ses efforts pour intégrer le marché québécois. Inscrite au catalogue de la centrale d'acquisitions du gouvernement avec ses tablettes SQOOL et Y10 Premium, elle promet d'offrir un produit conçu pour les besoins du marché québécois, comme c'est le cas en France et dans les territoires français d'outre-mer.

Par ailleurs, UNOWHY noue des partenariats avec de jeunes pousses québécoises qui oeuvrent dans le domaine de la technologie éducative pour ajouter à son catalogue d'applications des ressources pédagogiques spécifiquement adaptées au programme scolaire québécois. Le catalogue d'applications SQOOL donne accès à quelque 300 ressources et outils numériques sur ordinateurs et tablettes testés pour leur intérêt pédagogique. De plus, les systèmes d'exploitation et les applications de SQOOL respectent la sécurisation et la protection des données des enseignants et des élèves conformément à la loi québécoise 25, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

UNOWHY

Fondée en 2007, UNOWHY s'est fait connaître grâce au succès de la tablette culinaire QOOQ. En 2015, elle lance la solution numérique en éducation tout-en-un SQOOL, dont la gamme s'étend de la maternelle au lycée. UNOWHY s'est taillé une place de choix après avoir fait ses preuves auprès d'un million d'élèves, de 100 000 membres du personnel enseignant et plus de 2 000 établissements scolaires français. Le bureau montréalais a pignon sur rue au 1176, rue Sherbrooke Ouest.

Historique de SQOOL

Fruit de trois ans en recherche et développement en France auprès de 8 500 élèves et 350 enseignants, SQOOL est la solution numérique globale de UNOWHY qui a l'avantage d'avoir été conçue pour le milieu de l'éducation grâce à la précieuse contribution de ses acteurs. Il s'agit d'un écosystème qui comprend des équipements (tablettes numériques, ordinateurs portables, distributeurs de batteries externes) avec une interface dédiée pour le primaire ou le secondaire, des logiciels pour les enseignants, un accompagnement personnalisé pour le déploiement du système, la gestion des appareils mobiles et un hébergement dans un nuage sécurisé.

Pour plus d'informations : www.unowhy.com/ca

