Le PDG de Hyundai Mobis, Sung-hwan Cho, a présenté la stratégie du fournisseur de plateformes de mobilité lors du 44e Symposium international sur les moteurs de Vienne





Le Dr Cho a expliqué la stratégie de « fournisseur de plateformes de mobilité » lors du 44e Symposium international sur les moteurs de Vienne.

Il a présenté la stratégie d'expansion commerciale appliquée aux nouveaux domaines de croissance, tels que l'UAM, la robotique et les véhicules à usage spécial.

Le Dr Cho a déclaré : « Les progrès réalisés dans le domaine de la technologie de la mobilité permettront d'améliorer la qualité de vie et les valeurs des personnes ».

VIENNE et SÉOUL, Corée du Sud, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le PDG de Hyundai Mobis (KRX 012330), Sung-hwan Cho, a participé à un symposium international et a expliqué la stratégie de l'entreprise qui avait été annoncée précédemment au CES de cette année pour faire passer l'entreprise au niveau supérieur en tant que fournisseur de plateformes de mobilité. Il a également fait part de la volonté de l'entreprise de renforcer sa compétitivité dans le futur secteur de la mobilité, notamment en matière d'électrification, de conduite autonome et de connectivité, et de faire progresser les nouvelles activités qui seront les prochains moteurs de croissance de Hyundai Mobis.

Hyundai Mobis a annoncé le 28 que le PDG Sung-hwan Cho a été invité au 44e Symposium international sur les moteurs de Vienne qui s'est tenu à Vienne, en Autriche, en tant que conférencier où il a présenté un exposé sur le thème « Approche stratégique de Hyundai Mobis concernant la mobilité du futur pour la réalisation de la vision de Hyundai Motor Group ».

Le Symposium international sur les moteurs est un symposium annuel de l'industrie automobile reconnu au niveau international. Cette année, le symposium portait sur le thème de l'électrification du groupe motopropulseur, qui a suscité une énorme vague de changements dans l'industrie automobile mondiale. Plus de 1 000 personnes représentant des constructeurs automobiles, des fournisseurs automobiles et des universitaires de 25 pays se seraient rendues à Vienne pour prendre part à l'événement.

Dans son exposé, le Dr Cho a présenté la vision du Hyundai Motor Group concernant la mobilité du futur et a dressé un tableau clair de la stratégie de Hyundai Mobis en rapport avec l'approche du groupe. Le Dr Cho a souligné dans son exposé que « Hyundai Mobis fournira une plateforme différenciée aux clients dans les secteurs de l'électrification, de la conduite autonome et de la connectivité, basée sur des logiciels d'une qualité exceptionnelle et des semi-conducteurs optimaux ».

Il a également fait part de l'intention de l'entreprise de promouvoir les nouvelles activités qui seront les prochains moteurs de croissance de l'entreprise. Il s'agira d'utiliser les technologies des éléments d'électrification, comme le système de batterie que l'entreprise a déjà obtenu, pour faire progresser de nouvelles activités telles que l'UAM et la robotique. Hyundai Mobis produit en série et fournit les systèmes de batteries (BSA), les unités d'entraînement électrique et les unités de contrôle de charge intégrées (ICCU) qui sont installées sur les plateformes des véhicules électriques. L'entreprise prévoit de donner forme à sa stratégie de mise à l'échelle de cette technologie clé d'électrification pour en faire de nouvelles activités de moteur de croissance dans un avenir proche.

Lors du symposium, le Dr Cho a également insisté sur le fait que l'innovation dans les technologies de la mobilité est essentielle pour améliorer la valeur et la qualité de la vie des gens. « Hyundai Mobis croit fermement que la technologie de la mobilité est un facteur clé pour résoudre des problèmes universels tels que le changement climatique, la surpopulation urbaine et le vieillissement de la population, et que notre innovation doit soutenir une croissance durable », a-t-il expliqué.

Sa vision des technologies futures a également été dévoilée au CES cette année. Hyundai Mobis a dévoilé M.VISION TO, un concept de véhicule à usage spécifique (PBV) au CES 2023. M.VISION TO est un véhicule électrique autonome conçu non seulement pour accroître la liberté de se déplacer sans avoir besoin de conduire, mais aussi pour répondre à d'autres besoins en fonction de ceux des utilisateurs, notamment permettre aux personnes handicapées ou en fauteuil roulant d'entrer et de sortir facilement ou de transporter des marchandises.

Sung-hwan Cho, PDG de Hyundai Mobis, Thomas Schmall, membre du conseil d'administration de Volkswagen AG, Stefan Hartung, PDG de Bosch, et Christoph Starzynski, vice-président de Mercedes-Benz, ont participé au 44e Symposium international sur les moteurs de Vienne. Les exposés des conférenciers susmentionnés ont donné lieu, tout au long du symposium, à des débats animés sur l'avenir de l'industrie de la mobilité et sur la transition mondiale vers l'électrification.

Contact pour les médias

Jihyun Han : [email protected]

Choon Kee Hwang : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2065568/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

28 avril 2023 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :