ForwardX Robotics s'étend à l'Europe avec un lancement au salon LogiMAT





PÉKIN, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- ForwardX Robotics a annoncé son expansion en Europe avec un lancement au salon professionnel LogiMAT.

ForwardX Robotics est une entreprise leader au niveau mondial dans le domaine des robots mobiles autonomes (AMR) et un pionnier et leader de la quatrième génération de robots mobiles, les AMR visuels. Elle est également le deuxième fournisseur mondial de solutions de préparation de commandes assistée en termes de livraisons et de parts de marché, et dispose d'un système de planification en grappe de premier plan, f(x) Fleet Manager. La société a déployé plus de 2 000 robots dans plus de 100 entrepôts et usines de fabrication sur les cinq continents.

Depuis sa création en 2016, ForwardX a obtenu plus de 100 millions de dollars (USD) de financement avec des investisseurs et des partenaires de renom, notamment Qualcomm, SoftBank, Dematic, Mitsubishi, Intel, Linde, C.Net et Taikang Life. L'entreprise a déposé plus de 400 brevets, dont plus de 190 brevets internationaux accordés et près de 50 aux États-Unis.

Grâce à la planification en grappe de bout en bout et aux avantages visuels, ForwardX continue d'aider les entreprises à réduire leurs coûts et à accroître leur efficacité. Jusqu'à présent, ForwardX a fourni ses services à de nombreuses entreprises du Fortune 500, notamment JD Logistics, SF DHL, L'Oréal, Gaatu, Walmart, Harley Davidson et IKEA, pour n'en citer que quelques-unes.

« Nous sommes ravis d'apporter notre vaste gamme de produits et d'applications en Europe et de présenter nos solutions d'entreposage et de fabrication à LogiMAT. Notre expérience éprouvée en Asie et aux États-Unis nous conforte dans l'idée que nos solutions répondront aux besoins du marché européen », a déclaré Nicolas Chee, PDG de ForwardX Robotics.

Récemment, ForwardX a été récompensée par les 2022 RBR50 Innovation Awards pour son travail avec TCL après avoir déployé le premier projet AMR 5G au monde, par Frost & Sullivan pour son Best Practices Award en 2021, par Logistics Tech Outlook's Top 10 Global Startups en 2021 et 2022, et a été sélectionnée pour soutenir les Jeux olympiques d'hiver 2022.

Le lancement de ForwardX à LogiMAT en Europe est une étape importante pour l'entreprise, qui se réjouit de présenter ses solutions innovantes au marché européen. Avec sa large gamme de produits et d'applications, ForwardX comble un vide dans le secteur de la logistique et fournit des solutions très demandées

Pour en savoir plus sur ForwardX Robotics, visitez leur site Web ( www.forwardx.com ) ou regardez vidéo .

28 avril 2023 à 00:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :