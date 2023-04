Bloom Energy s'implante sur les marchés d'Europe du Nord avec une nouvelle convention de vente





Bloom Energy (NYSE : BE) a signé une convention avec Elugie pour fournir un total de 9,75 mégawatts (MW) d'énergie à partir du Bloom Energy Server® sur cinq sites commerciaux, industriels et de centres de données en Belgique. Il s'agit de la première entrée de Bloom sur le marché d'Europe du Nord. Elugie, dont le siège social se trouve à Riga, en Lettonie, et qui possède des bureaux à Malines, en Belgique, est une société de services énergétiques sur le marché du Benelux ( Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).

Les plateformes de piles à combustible à oxyde solide de Bloom, qui seront livrées fin 2023 et début 2024, incluront la nouvelle compatibilité de Bloom avec les systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE). Elugie et Bloom sont actuellement en négociations contractuelles à propos du déploiement de plateformes énergétiques Bloom supplémentaires sur des sites aux Pays-Bas et dans les pays baltes (Lettonie, Lituanie et Estonie). Elugie est également en négociations contractuelles avec Bloom sur le possible déploiement du Bloom Electrolyzertm, qui produit de l'hydrogène.

La convention avec Elugie constitue une nouvelle étape importante pour une présence élargie de Bloom en Europe, après les accords de partenariat commercial avec Telam pour l'Espagne et le Portugal annoncés plus tôt cette année, et les ventes de plateformes énergétiques à Cefla et Ferrari en Italie annoncées en 2022. Il s'agira du plus grand déploiement de la nouvelle fonction de cogénération de Bloom, une technologie importante en matière d'efficacité énergétique et de respect du climat pour les utilisateurs d'électricité industriels et commerciaux en Europe.

« Il s'agit d'une victoire importante dans le cadre de notre stratégie de développement des ventes à l'international », a déclaré Tim Schweikert, Senior Managing Director of International Business Development, Bloom Energy. « Nous nous sommes très heureux des activités d'Elugie en Belgique et sur les nombreux marchés où elle opère. Cela s'inscrit dans le cadre de nos activités qui ont pour but d'accroître les ventes en Europe et sur les marchés cibles en Asie ».

« Elugie est fière de créer des opportunités avec Bloom pour une capacité totale de 9,75 MW en Belgique », déclare Bjorn Van Haver, fondateur d'Elugie. « Ce partenariat offrira des solutions propres à l'échelle commerciale à des clients essentiels dans le pays. Notre objectif est également de déployer les serveurs de Bloom aux Pays-Bas et dans les pays baltes. Elugie est une entreprise d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) expérimentée dans la fourniture d'énergie en tant que service ».

Pour de plus amples informations sur la technologie de cogénération de Bloom Energy, veuillez visiter le site suivant :

https://www.bloomenergy.com/applications/energy-server-with-heat-capture/

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives qui sont soumises aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives se rapportent généralement à des événements futurs ou à nos performances financières ou opérationnelles futures. Dans certains cas, vous pouvez reconnaître les déclarations prospectives parce qu'elles contiennent des mots tels que « anticiper », « penser », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « il se peut que », « devrait », « sera » et « serait » ou la forme négative de ces mots ou des termes ou expressions similaires qui concernent les attentes, la stratégie, les priorités, les plans ou les intentions de Bloom. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : les attentes de Bloom concernant la collaboration avec Elugie et/ou ses clients ; les caractéristiques attendues, telles que la cogénération, ou les avantages de la collaboration avec Elugie ou des installations en Europe du Nord ; les intentions de Bloom d'élargir sa présence internationale ; et l'engagement à long terme de Bloom envers des régions, des politiques ou des impératifs particuliers. De plus amples informations sur les risques potentiels et les incertitudes susceptibles d'avoir un impact sur les activités de Bloom sont présentées dans les rapports périodiques de Bloom déposés auprès de la SEC, y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, déposé auprès de la SEC le 21 février 2023, ainsi que dans les rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC ou fournis à cet organisme de temps à autre. Bloom n'est pas tenu de mettre à jour ces déclarations prospectives et n'a pas l'intention de le faire.

À propos de Bloom Energy

Bloom Energy permet aux entreprises et aux communautés de prendre en charge leur énergie de manière responsable. La plateforme de pointe à oxyde solide de l'entreprise destinée à la production distribuée d'électricité et d'hydrogène est en train de changer l'avenir de l'énergie. Des entreprises du monde entier figurant au Fortune 100 se tournent vers Bloom Energy comme un partenaire de confiance pour obtenir aujourd'hui une énergie à faible teneur en carbone et une émission nette zéro à l'avenir. Pour connaître les dernières actualités et annonces concernant Bloom Energy, veuillez consulter le site suivant : https://newsroom.bloomenergy.com/.

Pour de plus amples informations sur Bloom Energy, veuillez visiter le site suivant : https://www.bloomenergy.com/.

À propos d'Elugie

Depuis 2000, le fondateur d'Elugie, Bjorn Van Haver, s'efforce d'assurer une transition énergétique durable, pour les générations actuelles et futures. Elugie est un précurseur des centrales à hydrogène, où l'hydrogène est ingénieusement converti en électricité socialement responsable pour les bâtiments : plus durable, plus intelligente, plus efficace, plus abordable et autonome par rapport au réseau. Elugie loue des centrales électriques connectées à la plateforme de réseau intelligent d'Elugie et à des contrats de gaz vert. La mission d'Elugie est de réduire les coûts, de réduire les émissions de carbone et de maximiser l'efficacité conformément à la taxonomie de l'Union européenne pour les activités durables. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site suivant : www.Elugie.com.

27 avril 2023 à 21:55

