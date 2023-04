Le ministre Mendicino, le secrétaire américain à la Sécurité intérieure Mayorkas, le ministre Lametti et le procureur américain Garland prendront la parole à la suite de la conclusion du Forum Canada-États-Unis sur la criminalité transfrontalière 2023





OTTAWA, ON, le 27 avril 2023 /CNW/ - L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, Alejandro Mayorkas, secrétaire américain à la Sécurité intérieure, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada et Merrick Garland, procureur général des États-Unis, feront une annonce et tiendront une conférence de presse à la suite de la conclusion du Forum sur la criminalité transfrontalière Canada-États-Unis 2023.

Suite à leurs remarques, le ministre Mendicino, le secrétaire américain à la Sécurité intérieure Mayorkas, le ministre Lametti et le procureur général américain Garland répondront aux questions des médias.

Date

Vendredi 28 avril 2023

Heure

3 h 30 (HAE)

Lieu

Le Fairmont Château Laurier

Salle Laurier (Rez-de-chaussée)

1, rue Rideau

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

27 avril 2023 à 19:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :