LTIMindtree annonce de solides résultats pour l'exercice 2023





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseil technologique et de solutions numériques, annonce aujourd'hui ses résultats consolidés pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 31 mars 2023, tels qu'approuvés par son conseil d'administration.

« Nous sommes heureux d'annoncer une solide performance pour l'exercice 2023, avec une croissance du revenu annuel de 19,9 % en devises constantes », déclare Debashis Chatterjee, CEO et directeur général, LTIMindtree. « Cette performance inégalée dans le secteur nous positionne favorablement pour assurer une croissance rentable continue au cours de l'exercice 2024. Au fur et à mesure que nous nous dirigeons vers des systèmes et des processus unifiés, nous sommes prêts à exploiter les synergies qui se présenteront. Notre revenu au T4 s'élève à 1,06 milliard USD, en hausse de 13,5 % en glissement annuel en devises constantes et de 11,9 % en USD déclarés. Notre flux de commandes pour le trimestre s'élève à 1,35 milliard USD, ce qui nous a aidés à clôturer le flux de commandes sur l'ensemble de l'exercice à 4,87 milliards USD. Nous avons ajouté 31 nouveaux clients pour le T4 et augmenté de 2 à 13 notre nombre de clients pesant plus de 50 millions USD. Notre marge d'exploitation pour l'exercice s'élève à 16,2 % et le BPA de base à 149,1 INR. Les besoins des clients ont changé au cours du dernier trimestre, et nous répondons maintenant aux nouvelles exigences visant à réaliser des économies de coûts qui sont destinées à financer des programmes de transformation en cours. »

Faits saillants financiers :

Exercice clos le 31 mars 2023

En USD :

- Revenu à 4 105,7 millions USD (croissance de 17,2 % en glissement annuel)

- Bénéfice net à 545,7 millions USD (hausse de 3,0 % en glissement annuel)

En INR :

- Revenu à 331 830 millions INR (croissance de 27,1 % en glissement annuel)

- Bénéfice net à 44 103 millions INR (hausse de 11,7 % en glissement annuel)

Trimestre clos au 31 mars 2023

En USD :

- Revenu à 1 057,5 millions USD (croissance de 1,0 % en glissement trimestriel / 11,9% en glissement annuel)

- Bénéfice net à 135,6 millions USD (hausse de 11,6 % en glissement trimestriel / baisse de 7,8 % en glissement annuel)

En INR :

- Revenu à 86 910 millions INR (croissance de 0,8 % en glissement trimestriel / 21,9 % en glissement annuel)

- Bénéfice net à 11 141 millions INR (croissance de 11,3 % en glissement trimestriel / 0,5 % en glissement annuel)

Autres faits saillants de l'exercice 2023 :

Clients :

- 728 clients actifs au 31 mars 2023

- 56 nouveaux clients pesant plus d'un million USD, total 383 (hausse de 9 au T4)

- 5 nouveaux clients pesant plus de 10 millions USD, total 81 (pas de variation au T4)

- 3 nouveaux clients pesant plus de 50 millions USD3, total 13 (hausse de 2 au T4)

Effectif :

- 84 546 professionnels au 31 mars 2023

- Attrition sur les 12 mois achevés à 20,2 %

Contrats remportés

Sélectionné comme partenaire clé de la transformation numérique par Currys, un détaillant de produits et services technologiques basé au Royaume-Uni. Cette collaboration de plusieurs millions de dollars permettra à Currys de renforcer sa position sur le marché. LTIMindtree vise à améliorer le flux de revenus omnicanal de Currys et à stimuler la transformation des coûts.

onsemi, leader mondial des technologies intelligentes de détection d'énergie et d'image, a choisi LTIMindtree comme fournisseur de services stratégiques pour le développement de sa plateforme de support informatique d'entreprise de nouvelle génération. Ce contrat pluriannuel portera sur la collaboration de LTIMindtree avec l'équipe informatique d'onsemi pour stimuler l'innovation et accroître l'efficience. La transformation informatique s'inscrit dans la stratégie d'onsemi visant à rationaliser les opérations et à investir dans des domaines de croissance tels que les véhicules électriques, ADAS, les énergies alternatives et l'automatisation industrielle.

LTIMindtree a été sélectionné par Hellenic Bank, une institution financière de premier plan en Europe, en tant que partenaire exclusif de l'approvisionnement stratégique pour son programme de transformation numérique améliorant l'expérience client grâce à la numérisation, la rationalisation des processus et l'offre de produits compétitifs.

Un fabricant nord-américain de solutions de construction haute performance a choisi LTIMindtree pour son parcours de transformation numérique. LTIMindtree serait le partenaire unique aidant le client avec son infrastructure nuagique hybride et plus de 100 applications d'entreprise.

Accord pluriannuel de plusieurs millions de dollars par une compagnie d'assurance financière pour la fourniture de services d'application et de données.

Accord de test indépendant signé avec l'une des plus grandes compagnies d'assurances IARD aux États-Unis.

Une compagnie d'assurance américaine qui est le plus grand fournisseur d'assurance complémentaire aux États-Unis s'est associée à LTIMindtree pour un contrat AMS pluriannuel.

Choisi par un leader mondial des produits et services d'ingénierie pour les équipements agricoles pour fournir des services de conseil et d'essai.

L'une des principales compagnies aériennes aux États-Unis a sélectionné LTIMindtree comme partenaire de choix dans le cadre d'un contrat de maintenance d'applications.

Reconnaissances

Reconnu dans le Forrester Customer Analytics Services Providers Landscape, Q1 2023.

Nommé « Leader » dans l'ISG Provider Lenstm Google Cloud Partner Ecosystem 2022.

LTIMindtree nommé « Major Contender » dans le Digital Transformation Consulting PEAK Matrix® Assessment 2023 d'Everest Group.

Reconnu dans le 2022 Gartner® Magic Quadranttm for Oracle Cloud Application Services, au niveau mondial.

Reconnu dans le 2022 Gartner® Magic Quadranttm for SAP S/4HANA Application Services, au niveau mondial.

LTIMindtree nommé « Leader » et « Star Performer » dans l'Application and Digital Services in P&C Insurance PEAK Matrix Assessment 2023 d'Everest Group.

Lauréat aux 2023 Artificial Intelligence Excellence Awards pour Canvas de LTIMindtree.

Lauréat aux 2022 Innovation Awards for OnDemand Enablement Tooling de Duck Creek Technologies dans les catégories CBO (Custom Business Object) Remediation et DB Reference Data Remediation.

Reconnu comme l'une des meilleures entreprises pour les femmes en 2023 par The Economic Times.

Reconnu aux DivHERsity Awards 2023 parmi le Top 5 des pratiques les plus innovantes dans la catégorie « Women L&D Programs » et le Top 20 des pratiques les plus innovantes dans la catégorie « Women Returnee Programs ».

*GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'international, et leur utilisation dans le présent document est autorisée. Tous droits réservés. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses publications de recherche, et ne recommande en aucun cas aux utilisateurs de privilégier les fournisseurs les mieux évalués. Les publications de recherche de Gartner contiennent les opinions du cabinet de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations factuelles. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, en rapport avec cette étude, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Annonces

Le conseil d'administration a recommandé un dividende final de 40 INR par action de valeur nominale d'une INR chacune pour l'exercice clos le 31 mars 2023.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie et s'efforce de promouvoir une différenciation concurrentielle, des expériences client et des résultats commerciaux de qualité supérieure dans un monde convergeant. Comptant sur le talent de plus de 84 000 professionnels entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société du groupe Larsen & Toubro, allie les capacités sectorielles reconnues des anciennes sociétés Larsen and Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de réaliser des transformations à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.ltimindtree.com/.

Téléconférence sur les bénéfices

Jeudi 27 avril 2023 (18h45 IST) Pour participer à la téléconférence sur les bénéfices Cliquez ici : https://LTIMindtree.zoom.us/j/84021137095 Ou par téléphone : (pour une qualité supérieure, composez un numéro en fonction de votre emplacement) : États-Unis : +1 386 347 5053 ou +1 408 638 0968 Inde : +91 80 71 279 440 ou +91 116 480 2722 Identification du webinaire : 840 2113 7095 Zoom : https://LTIMindtree.zoom.us/u/kf0wVD3qg La transcription et l'enregistrement seront disponibles sur : https://www.ltimindtree.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 avril 2023 à 18:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :