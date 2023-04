Comprendre le Forex





Le trading en ligne est de plus en plus répandu et on entend souvent parler d’un type de trading en particulier, le Forex. Le mot Forex est une contraction de Foreign, signifiant étranger, et Exchange, ou échange en français. Cependant, avant de vous lancer dans des investissements complexes et d’utiliser des outils avancés comme le backtesting , il est essentiel de comprendre ce qu’est le Forex.

C’est exactement ce que nous vous proposons de découvrir aujourd’hui au travers de ce guide introductif au Forex.

Toujours par paire : le fonctionnement du Forex

Le Forex vise l’échange de devises et lorsque quelqu’un investit, il tente de prédire l’évolution du cours d’une devise par rapport à une autre. C’est pour cela que les devises sont toujours présentées par paire en Forex. Ainsi, si vous investissez sur la paire EUR/USD, qui est la plus utilisée, le but sera de prédire si la différence de taux entre les deux devises sur une période donnée. Si à l’issue du contrat, l’évolution du cours des deux devises va dans son sens, il gagne de l’argent, sinon il en perd.

Comment placer un investissement Forex?

Le Forex utilise ce que l’on appelle des CFD (contrats de différence), ainsi vous ne faites pas l’acquisition des actifs. Vous signez un contrat virtuel avec votre courtier moyennant une commission et ce contraste à une date d’expiration fixée. En général, les CFD durent 24 heures et permettent donc un volume de transaction rapide et assez important.

Le fait d’acheter une paire signifie que vous pensez que la devise principale va prendre de la valeur comparée à la seconde et inversement si vous vendez. Il est possible d’acheter au prix du marché actuel ou d’acheter et de vendre automatiquement lorsque la paire de devises visée atteint un prix donné.

Les outils Forex à connaître

Pour que le Forex soit plus simple pour vous, nous vous recommandons de considérer les deux outils suivants :

Le Stop Loss : Le Stop Loss vous permet de fixer un prix négatif à partir duquel la plateforme clôturera automatiquement le contrat afin de limiter les pertes.

Le Take Profit : Le Take Profit est l’inverse du Stop Loss et il vous permet de clotûrer votre investissement passé un prix positif. Cela permet de récolter les bénéfices automatiquement et d’éviter de perdre de l’argent, car on n’a pas eu le temps de se connecter.

Une des méthodes de trading les plus accessibles

Vous l’aurez compris, le Forex est l’une des manières d’investir les plus simples avec des résultats à court terme. De plus, puisque vous n’achetez pas les actifs en question, vous ne prenez moins de risques qu’avec d’autres formes d’investissement qui peuvent créer des dettes. Il faut tout de même garder à l’esprit que le Forex peut créer des bénéfices importants rapidement, mais rien n’est garanti.

27 avril 2023 à 10:34

