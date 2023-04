INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE 26 LOGEMENTS POUR AÎNÉS À WEEDON





QUÉBEC, le 27 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Municipalité de Weedon invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'inauguration de 26 logements pour aînés à Weedon. L'activité se déroulera le 28 avril en présence du député de Mégantic, M. François Jacques, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de la ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead, l'honorable Marie-Claude Bibeau, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, du maire de Weedon, M. Eugène Gagné, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 28 avril à 10 h.

DATE : vendredi 28 avril 2023



HEURE : 11 h



ENDROIT : : Weedon



L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

27 avril 2023 à 10:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :