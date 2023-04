impak Analytics et Good Circle s'associent pour lancer une offre SFDR enrichie destinée aux acteurs du private equity





Ce partenariat permet d'engager les entreprises privées dans une stratégie d'impact concrète et créatrice de valeur

La plateforme de Good Circle permet aux entreprises d'améliorer leur attractivité vis-à vis des clients, talents et investisseurs

PARIS, MONTRÉAL ET LONDRES, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- Good Circle, nouvel acteur de la tech for good, et impak Analytics, fournisseur de données d'impact, s'associent pour maximiser l'engagement des acteurs du private equity dans la finance durable.

L'impact, la base d'une transformation durable

En s'appuyant sur la technologie d'impak Analytics et sa solution SFDR+i pour développer sa plateforme, Good Circle aide les investisseurs à répondre aux exigences SFDR grâce à l'intégration de données d'impact social et environnemental. Cette offre crée ainsi une mécanique vertueuse pour les investisseurs permettant à leurs sociétés en portefeuille de profiter d'un bilan et d'un plan d'impact personnalisés tout en minimisant leurs risques réputationnels.

« Il est essentiel que nos analyses d'impact servent la stratégie de création de valeur d'une entreprise, et Good Circle nous est apparue comme idéale pour créer ce lien », mentionne Paul Allard, CEO d'impak Analytics.

« Nous avons choisi impak Analytics pour la qualité et la profondeur de leurs données qui est à nos yeux non négociable pour générer des recommandations de qualité pour nos clients », complète Juliette Karrer, CEO chez Good Circle.

Une solution clé en main

Les sociétés pourront accéder facilement à ces données, fondées sur les principes d'impact les plus rigoureux du marché comme les Impact Management Norms, via la plateforme de Good Circle où elles trouveront en plus un plan d'action et un catalogue de solutions personnalisés.

L'offre SFDR enrichie est une solution clé en main pour les acteurs du private equity cherchant à optimiser leurs processus décisionnels et à obtenir une compréhension qualitative et quantitative de la durabilité de leurs actifs.

À propos

impak Analytics

impak Analytics est une scale-up de la fintech offrant une plateforme intuitive de données et d'impact intelligence comprenant des solutions d'évaluation, de notation et de classification d'impact.

Good Circle

Good Circle, plateforme d'« impact value creation », permet aux entreprises d'évaluer leur impact sur un ensemble de parties-prenantes, de mettre en place un plan d'action personnalisé, et de valoriser ces actions.

