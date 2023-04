Davie officialise un soutien à la Fondation Prince Albert II de Monaco (CANADA) afin d'élargir le programme « Corridors de l'Arctique et Voix du Nord »





LÉVIS, Québec, 27 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chantier Davie Canada inc. (Davie), le plus grand constructeur naval du Canada et siège du Centre national des brise-glaces, a annoncé aujourd'hui accorder un soutien financier à la Fondation Prince Albert II de Monaco (CANADA) visant l'élargissement du programme « Corridors de l'Arctique et Voix du Nord ».



Le programme « Corridors de l'Arctique et Voix du Nord », gagnant du Prix du Gouverneur général pour l'innovation, offre aux communautés autochtones une formation en matière de technologies avancées pour cartographier les zones culturellement sensibles afin de guider les politiques et la planification de l'utilisation de la mer dans l'Arctique et la gouvernance des océans. Le financement initial de 150?000 $ offert par Davie permettra l'extension du programme aux autres communautés autochtones qui ont manifesté leur intérêt à y prendre part.

« C'est en écoutant la voix des populations autochtones, mais également celle des scientifiques, que nous pourrons mieux connaître et comprendre ces milieux exposés afin de mieux les protéger. En ce sens, l'approche collective du projet Arctic Corridors qui oeuvre aux côtés de communautés de l'Arctique canadien, d'universitaires et d'exploitants de navires afin de déterminer les voies de navigation à faible impact ainsi que la création de nouvelles aires marines protégées est à saluer, » a déclaré S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.

Alors que le secteur maritime et d'autres industries espèrent tirer profit de l'ouverture des routes pour le transport maritime dans l'Arctique, le programme « Corridors de l'Arctique et Voix du Nord » forme les communautés autochtones et fournit la technologie nécessaire pour cartographier les zones. Ces dernières sont ensuite utilisées pour identifier et élaborer des stratégies de gestion permettant de créer des couloirs de navigation à faible impact.

« Le travail de Dre Dawson et de son équipe est à la fois impressionnant et efficace. Personne ne connaît mieux l'Arctique que les communautés autochtones qui y sont établies depuis des milliers d'années. Il s'agit de former et de doter ces communautés indigènes des outils leur permettant de fournir aux décideurs politiques et à l'industrie les informations nécessaires à la poursuite d'un transport maritime responsable tout en atténuant le risque de conséquences dévastatrices pour la population locale, l'environnement et la vie marine », a affirmé Alex Vicefield, président et chef de la direction d'Inocea, groupe d'entreprises affiliées à Davie.

« Avec la navigation dans l'Arctique en forte croissance, la création de ces corridors arctiques est absolument essentielle, d'autant plus qu'il s'agit de l'un des bassins océaniques les plus sensibles du monde sur le plan écologique et culturel. »

M. Vicefield a ajouté : « Nous sommes fiers de travailler avec la Fondation Prince Albert II de Monaco (CANADA) qui est un chef de file en matière de conservation de l'Arctique. Cette initiative est étroitement liée à notre travail de construction de la future flotte de brise-glaces du gouvernement canadien qui, entre autres, sera essentielle à la protection de l'Arctique et de ses communautés autochtones. »

Dre Jackie Dawson, chercheuse principale, professeure agrégée et Chaire de recherche du Canada sur l'environnement, la société et les politiques à l'Université d'Ottawa, a déclaré : « Le financement de la Fondation Prince Albert II de Monaco (CANADA) et Davie nous permettra d'étendre le programme Corridors de l'Arctique à d'autres communautés inuites qui souhaitent y participer. La combinaison des technologies et de la formation occidentales avec le savoir inuit s'est avérée être une formule très efficace pour soutenir la politique nationale et internationale sur les océans. Le rôle de Davie et du Centre national des brise-glaces dans la construction d'une nouvelle flotte de brise-glaces pour la Garde côtière canadienne est d'une importance primordiale pour les programmes de conservation et les communautés autochtones de l'Arctique. »

Dre Diane Vachon, présidente de la Fondation Prince Albert II de Monaco (CANADA) a ajouté : « La Principauté de Monaco et la Fondation Prince Albert II de Monaco sont depuis longtemps des centres mondiaux pour l'industrie maritime et la conservation de l'océan, partageant plusieurs valeurs communes avec le Canada, détenteur du tiers de l'Arctique mondial. Ainsi, l'initiative visant à combler le fossé entre l'industrie maritime et les efforts de conservation est un choix naturel pour la Fondation Prince Albert II de Monaco (CANADA). Nous sommes fiers de compter Davie comme partenaire de ce programme. »

Terry Vincent, ministre des Terres et des Ressources naturelles du gouvernement du Nunatsiavut, instance dirigeante de plus de 7?000 bénéficiaires de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador, se réjouit de l'annonce de ce financement.

« Le gouvernement du Nunatsiavut apprécie le soutien qu'apporte Davie aux activités du Nunatsiavut dans le cadre du programme Corridors de l'Arctique et Voix du Nord », affirme Terry Vincent. « Ce soutien permettra d'assurer le financement essentiel pour la participation directe des Inuits du Labrador tout en travaillant avec l'excellente équipe de la Dre Dawson. Ainsi, le savoir des Inuits du Labrador sera au premier plan du projet, une contribution essentielle à l'initiative de planification marine Imappivut du gouvernement du Nunatsiavut. Une telle connaissance est indispensable pour comprendre le transport maritime dans la région du Nunatsiavut et pour assurer une planification adéquate en fonction des priorités et des besoins des Inuits du Labrador ».

À propos de Chantier Davie Canada inc.

Situé à Lévis, au Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant au pays. Notre main-d'oeuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Davie fait partie du groupe d'entreprises Inocea.

À propos de la Fondation Prince Albert II de Monaco (CANADA)

La Fondation Prince Albert II de Monaco, ou FPA2 oeuvre depuis 2006 pour la protection de l'environnement et la promotion du développement durable à l'échelle mondiale. La FPA2 soutient les initiatives d'organisations publiques et privées dans les domaines de la recherche, de l'innovation technologique et des pratiques conscientes des enjeux sociaux. Depuis son lancement en 2008, la Fondation Prince Albert II de Monaco (CANADA) ou FPA2 (CANADA) concentre ses actions sur des projets portant sur trois thèmes clés : la région de l'arctique canadien, l'océan et la biodiversité. La branche canadienne soutient des projets qui opèrent principalement dans les régions arctiques et subarctiques canadiennes, l'exploration de la biodiversité et l'impact des changements climatiques. La FPA2 (CANADA) encourage les projets impliquant les communautés de l'Arctique.

Pour plus d'informations?:

Marcel Poulin

Directeur, Affaires externes et participation industrielle

Chantier Davie Canada Inc.

+1 418 837-5841 Ext. 2363

Bert Pomeroy

Directeur des communications

Gouvernement du Nunatsiavut

+1 709 896-8582 Ext. 263

Sophie Amyot

Membre du conseil d'administration

Fondation Prince Albert II de Monaco (CANADA)

+1 438 863-6688

