Postes Canada lance la livraison carboneutre





Les services de livraison par voie de surface sont désormais carboneutres.

OTTAWA, ON, le 27 avril 2023 /CNW/ - Nos services d'expédition par voie de surface au Canada sont maintenant carboneutres.

Comme Postes Canada s'engage à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, elle prend aujourd'hui des mesures pour aider les gens et les entreprises au Canada à faire des choix d'expédition durables. Tous les envois nationaux par voie de surface des services Colis standardMC et Colis accélérésMC, ainsi que ceux faits au moyen des boîtes à tarif fixe sont carboneutres.

Pour chaque tonne d'émissions de gaz à effet de serre générée par ces services de livraison par voie de surface du régime intérieur, Postes Canada retirera une tonne de l'atmosphère en achetant des compensations carbone de haute qualité accréditées.

Grâce à l'outil Trouver un tarif de Postes Canada, les petites entreprises et le public peuvent également voir les émissions de gaz à effet de serre associées à leurs livraisons et choisir les options d'expédition qui répondent le mieux à leurs besoins et à leurs préférences. L'expédition carboneutre est offerte sans frais supplémentaires.

Projets canadiens de compensation carbone

Postes Canada accorde la priorité aux projets de compensation liés à la nature appartenant à des Autochtones ou dirigés par des Autochtones au pays. Nous appuyons le Great Bear Forest Carbon Project. Cette initiative protège des forêts de l'exploitation forestière, elle favorise la conservation et la croissance des stocks de carbone et réduit les émissions causées par la récolte, la construction routière et d'autres activités forestières. Appartenant exclusivement à une alliance unique de Premières Nations, le projet contribue à créer des emplois pour l'avenir et à protéger la forêt pluviale de Great Bear.

Ces achats de crédits carbone, reconnus par le registre du carbone de la Colombie-Britannique en vertu du protocole de compensation du carbone forestier de la Colombie-Britannique, sont vérifiés par un tiers indépendant qui s'assure que l'élimination du carbone est réelle, permanente et supplémentaire.

La Société ne tient pas compte des projets de compensations carbone dans l'atteinte de ses objectifs de réduction des émissions.

Notre parcours vers la carboneutralité

Postes Canada continue de se concentrer sur la réduction absolue de ses émissions. À mesure qu'elle rendra ses activités plus écologiques, le besoin de compenser les émissions pour se rapprocher de ses objectifs de carboneutralité diminuera. Voici quelques engagements et initiatives de la Société en matière de climat :

Objectifs climatiques approuvés par la Science Based Targets initiative (SBTi), qui comprennent la réduction de 50 % des émissions opérationnelles d'ici 2030 et l'atteinte de la carboneutralité dans l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050.

l'atteinte de la carboneutralité dans l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050. Électrification de la moitié des 14 000 véhicules de la Société d'ici 2030 et de la totalité d'ici 2040.

de la totalité d'ici 2040. Écologisation des projets immobiliers en construisant de nouvelles installations carboneutres, en modernisant les installations existantes et en réalisant des rénovations axées sur l'efficacité énergétique.

Achat d'énergie renouvelable dans les provinces les plus émettrices au Canada et collaboration avec les fournisseurs d'énergie pour lancer de nouveaux projets d'énergie renouvelable.

et collaboration avec les fournisseurs d'énergie pour lancer de nouveaux projets d'énergie renouvelable. Réduction des émissions dans l'ensemble de la chaîne de valeur de Postes Canada et collaboration avec les fournisseurs et les filiales pour établir des cibles d'émissions fondées sur la science d'ici 2025.

Une nouvelle vidéo sur l'expédition carboneutre ainsi que d'autres renseignements sont accessibles sur la page Web de Postes Canada « Demain sera plus vert ».

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

27 avril 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :