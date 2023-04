SATO dévoile une solution clé en main d'encodage RFID NFC/HF avec NiceLabel





SATO Holdings Corporation (TOKYO : 6287), pionnier mondial de solutions d'identification automatique et d'étiquetage, annonce que ses imprimantes RFID 4 pouces de bureau CT4-LX et industrielles CL4NX Plus peuvent désormais encoder et imprimer en mode natif des tags et des étiquettes 13,56 MHz haute fréquence (HF) et near-field communication (NFC)1 en utilisant les commandes HF et le format d'échange des données NFC (NDEF2) avec NiceLabel, le standard mondial des logiciels de conception d'étiquettes.

Cela ouvre la voie à des applications innovantes pour le contrôle des stocks, la traçabilité, la protection des marques et l'amélioration de l'expérience du consommateur dans les secteurs de l'habillement, de l'industrie et de la santé, et particulièrement dans les secteurs pharmaceutique, électronique et automobile.

Les rapports indiquent que les médicaments contrefaits représentent 10 % du marché mondial des médicaments, et jusqu'à 30 % dans certains pays. Chaque année, 267 000 décès sont liés uniquement aux faux médicaments antipaludiques. Les sites internet "sans ordonnance" représentent un grave risque pour la santé dans le monde entier. La National Association of Boards of Pharmacy (NABP) a recensé plus de 11 000 sites internet opérant illégalement, dont 9 sur 10 renonçant aux exigences d'ordonnance, et avec la pandémie, encore plus de médicaments ne répondant pas aux normes se retrouvent sur le marché. Mise en oeuvre intelligemment, le NFC peut permettre aux consommateurs de suivre l'ensemble du parcours de leurs médicaments, de l'usine à la pharmacie.

Pour les fabricants de pièces automobiles et de composants électroniques, la technologie NFC est la solution optimale pour la protection contre la contrefaçon. Les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement peuvent confirmer l'authenticité des pièces étiquetées individuellement à l'aide d'appareils intelligents.

Comme elles peuvent résister aux liquides, les étiquettes NFC constituent également un excellent moyen de gérer les outils et les équipements stockés à l'extérieur, comme sur les chantiers de construction par exemple. Un opérateur peut connaître l'état de n'importe quel article à l'aide d'un smartphone. Le NFC est également utilisé pour vérifier la sécurité et les performances d'infrastructures critiques telles que les compteurs électriques.

Dans le domaine de l'habillement, la contrefaçon sur les marchés noir et gris a un impact financier négatif considérable pour les marques de vêtements et de chaussures et peut nuire à l'image de marque. Les systèmes d'authentification utilisant des étiquettes NFC intégrées et accessibles par smartphone peuvent permettre une expérience privilégiant l'utilisateur, en orientant les consommateurs vers des informations en ligne à des moments opportuns.

Les imprimantes SATO prennent déjà en charge un certain nombre d'applications évolutives RFID NFC / HF :

Un service qui permet aux utilisateurs de vérifier l'âge et l'état de leur matériel d'escalade à l'aide d'un appareil intelligent.

Des étiquettes intégrées dans un accessoire pour smartphone de luxe afin d'éliminer les contrefaçons vendues dans le monde entier.

Le marquage HF des composants par les fournisseurs d'un grand fabricant de semi-conducteurs afin de faire face à la forte augmentation de la demande dans un contexte de perturbations dues à une pandémie.





"Nous sommes ravis de collaborer avec SATO pour aider les entreprises à adopter l'étiquetage intelligent RFID ", déclare Paul Vogt, vice-président de Loftware en charge des stratégies partenaires. "Les clients de nombreux secteurs de marché se tournent vers la RFID pour assurer et rationaliser la traçabilité de bout en bout, et SATO est au premier rang pour leur permettre de le faire. Avec Loftware NiceLabel et les imprimantes RFID de SATO, les entreprises peuvent maintenant encoder une large gamme de tags RFID et il est plus facile que jamais de déployer la RFID dans les flux de travail existants."

"SATO est un pionnier dans l'impression et l'encodage des tags RFID et l'un des rares fabricants d'imprimantes à proposer l'encodage NFC et HF ", a déclaré Hayato Shindo, directeur exécutif supervisant les activités mondiales de SATO Holdings Corporation. "Notre objectif est de donner aux clients toutes les options disponibles pour l'étiquetage et la capture de données en intégrant intelligemment des solutions pour rationaliser les flux sur site."

Pour en savoir plus, contactez votre représentant SATO local.

La RFID HF est la technologie RFID la plus largement utilisée dans les applications courantes de contrôle d'accès, de suivi de documents et de billetterie, en raison de sa courte portée de lecture (jusqu'à 30 cm). Il en existe deux types : les étiquettes HF RFID passives ISO 15693 à 13,56 MHz et les étiquettes ISO 14443-A (NFC). Le NFC est un ensemble de protocoles de communication qui permet la communication entre deux appareils électroniques sur des distances de 4 cm ou moins. Le format d'échange de données NFC (NDEF) est un format léger pour le transfert de données via une connexion NFC. Le NFC NDEF offre un format simple à utiliser pour toutes les communications NFC, y compris les dispositifs NFC actifs et passifs.

* Tous les noms de sociétés et de produits mentionnés ici sont des propriétés et des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés respectives.

A propos de SATO

SATO (TOKYO:6287) est un fournisseur mondial de solutions d'identification automatique pour les entreprises leaders dans les domaines de l'industrie, de la logistique, de la vente au détail, de l'agroalimentaire et de la santé. SATO identifie chaque "chose", la rendant traçable en temps réel pour un monde de productivité, de sécurité, d'assurance et de durabilité connecté. En tant que pionnier de l'industrie axé sur le terrain, SATO conçoit du matériel et intègre des solutions pour rationaliser l'ensemble de la chaîne logistique et capturer et visualiser les données de l'usine au consommateur. SATO a 82 ans d'expertise et une présence dans 26 pays avec plus de 5 600 employés. Pour l'année fiscale qui s'est terminée le 31 mars 2022, SATO a enregistré un chiffre d'affaires de 124 783 millions de yens (1,11 milliard de dollars*).

De plus amples informations sur SATO sont disponibles sur le site www.satoeurope.com

*Sur la base d'un taux de change moyen de 1 USD = 112.39 JPY

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 avril 2023 à 02:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :