Les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables des aînés se rencontrent pour discuter du soutien à la population vieillissante du Canada





TORONTO , le 26 avril 2023 /CNW/ - Les membres du Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés se sont réunis aujourd'hui à Toronto. Ils ont discuté des grandes priorités à l'appui des générations actuelles et futures d'aînés au Canada, notamment à l'égard des défis liés au coût de la vie, à la maltraitance des personnes âgées, au rôle que joue la technologie dans la vie des aînés, au logement et à l'âgisme. La rencontre était coprésidée par la ministre des Aînés du Canada, l'honorable Kamal Khera, et le ministre des Services aux aînés et de l'Accessibilité de l'Ontario, l'honorable Raymond Cho. C'était la première fois que les membres du Forum se réunissaient en personne depuis 2019.

Les aînés forment le segment démographique qui connait la plus forte croissance au Canada. Il est donc essentiel de veiller à ce que les politiques et programmes des gouvernements tiennent compte de ses besoins grandissants. Les personnes aînées sont confrontées à des défis uniques lorsqu'elles tentent d'accéder aux services et aux mesures de soutien dont elles ont besoin pour pouvoir demeurer chez elles aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Cela montre que tous les ordres de gouvernements doivent continuer de collaborer, dans le respect de leurs champs de compétences respectifs, afin de répondre aux enjeux auxquels sont confrontés les aînés partout au Canada.

Aujourd'hui, dans le cadre de la rencontre du Forum, les ministres ont eu l'occasion de partager de l'information concernant les mesures mises de l'avant par leur gouvernement afin de soutenir les aînés. Parmi celles-ci, on compte diverses mesures d'abordabilité ciblées visant à réduire la pauvreté et à permettre aux aînés de continuer à vivre dans la dignité. Les ministres ont également discuté des possibilités et des défis en lien avec le soutien offert aux aînés de manière à les aider à vieillir dans leur milieu. Ils ont également échangé de façon plus générale sur la réalité et les enjeux propres à leur gouvernement.

Finalement, des mises à jour concernant les travaux en cours dans le cadre du cycle de travail 2022-2025 du Forum ont été présentées aux ministres. Ces derniers ont approuvé le premier rapport du groupe de travail sur la maltraitance des aînés de même que le rapport Ce que nous avons entendu, qui a été produit par le groupe de travail sur l'âgisme. Ces rapports présentent les résultats de la coopération intergouvernementale découlant des consultations menées par le Forum1.

Ces deux rapports seront disponibles sur le site Web du Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés dans les mois à venir.

Remarque : Tous les gouvernements contribuent au Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés en mettant en commun leurs renseignements, leur expertise et leurs pratiques novatrices. Le Québec entend continuer de s'acquitter pleinement de ses responsabilités envers les aînés sur son territoire et il continuera de partager ses meilleures pratiques, expériences et savoir-faire dans le domaine.

Citations

« Je suis ravie d'avoir rencontré mes homologues provinciaux et territoriaux pour poursuivre notre collaboration et discuter des mesures que nous pouvons mettre en place pour aider de façon adéquate notre population vieillissante, qui croît rapidement. Au coeur du Forum fédéral, provincial et territorial réside le désir de trouver des moyens d'améliorer le bien-être général des aînés et de rendre leur vie plus abordable. J'étais heureuse de partager comment le gouvernement fédéral a renforcé le Supplément de revenu garanti et la Sécurité de la vieillesse et a ramené à 65 ans l'âge d'admissibilité pour ces prestations. Nous savons aussi qu'une majorité d'aînés souhaitent vieillir chez eux. Les discussions avec mes homologues provinciaux et territoriaux ont été très instructives. Nous avons parlé des meilleures manières d'offrir les mesures de soutien tout en assurant l'accès à des soins sûrs et de qualité dans nos champs de compétences respectifs. »

- La ministre des Aînés du Canada, l'honorable Kamal Khera

« La province de l'Ontario se réjouit de partager son savoir et son expérience avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux concernant les programmes et services visant à aider les aînés à demeurer en santé et en sécurité et connectés à la vie communautaire. Cela signifie qu'il faut reconnaître les besoins uniques de la population diversifiée d'aînés, éliminer les préjugés liés à l'âgisme et réduire l'isolement social. »

- Le ministre des Services aux aînés et de l'Accessibilité de l'Ontario, l'honorable Raymond Cho

Lien connexe

Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés - Canada.ca



_____________________________

1 Le Québec étant soucieux d'améliorer les conditions de vie des personnes aînées, de lutter contre l'âgisme et d'assurer la cohérence des services qui leur sont offerts, il entend demeurer seul maître d'oeuvre des services sociaux et de santé offerts à sa population aînée. Par conséquent, le Québec n'est pas lié par les conclusions de ces rapports.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

26 avril 2023 à 17:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :