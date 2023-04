Verimatrix XTD reçoit un Global Infosec Award 2023





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que Verimatrix XTD (Extended Threat Defense) a été récompensé par un prix 2023 Global Infosec décerné par Cyber Defense Magazine (CDM), qui est considéré comme étant la principale source d'informations sur la cybersécurité pour les entreprises et les gouvernements.

Reconnu dans la catégorie des meilleures entreprises dans le domaine de la sécurité des applications mobiles (Hot Company in Mobile App Security), Verimatrix XTD souligne la puissance unique de ses innovations qui permettent aux entreprises de protéger leurs applications mobiles de manière simple et à un coût abordable contre les acteurs malveillants qui tentent d'utiliser ces applications pour attaquer l'entreprise connectée et/ou ses clients.

"Nous avons parcouru le monde à la recherche d'innovateurs en matière de cybersécurité capables de jouer un rôle déterminant et potentiellement contribuer à renverser la tendance face à la croissance exponentielle de la cybercriminalité", a déclaré Yan Ross, Editor de Cyber Defense Magazine. "Verimatrix, au titre de « Hot Company » dans le domaine de la sécurité des applications mobiles, mérite absolument cette récompense convoitée et une attention particulière quant à son déploiement dans votre environnement."

"À mesure que le nombre d'applications mobiles augmente, le périmètre d'attaque augmente également", a déclaré Juha Högmander, vice president of the cybersecurity business de Verimatrix. "Verimatrix XTD est notre nouveau produit de cybersécurité qui protège les applications Android et iOS avec une protection polymorphe, avant de détecter et de répondre aux menaces provenant d'appareils connectés à l'infrastructure critique d'une entreprise. Nous sommes très heureux de recevoir cette distinction du programme Global Infosec Awards du CDM".

Les informations détaillées sur Verimatrix XTD sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.verimatrix.com/cybersecurity.

A propos des CDM Global Infosec Awards

Les juges du Cyber Defense Magazine (CDM) sont des experts CISSP, FMDHS, CEH et d'autres professionnels de la sécurité certifiés qui ont voté sur la base de leur examen indépendant des documents soumis par les entreprises, à partir de leur site Internet, ainsi que de toute autre documentation, notamment des fiches techniques, des livres blancs, de la documentation sur les produits et de toute autre information relative au marché. Le CDM se pose toujours la question "What's Next ?" ("Quelle est la suite ?"). Nous sommes donc à la recherche des meilleures solutions de sécurité de l'information de la prochaine génération. Visitez le site www.cyberdefenseawards.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez les sites www.verimatrix.com et www.verimatrixcybersecurity.com.

