Une croissance modérée est prévue dans le secteur de la construction au Manitoba, de sorte que la population plus jeune devrait répondre aux besoins en main-d'oeuvre

OTTAWA, 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après avoir connu une année solide en 2021, le secteur de la construction et de l'entretien du Manitoba a affiché un niveau d'activité plus modéré en 2022, la poursuite des travaux liés à certains projets d'infrastructure ayant contrebalancé la majeure partie de la baisse d'activité dans le cadre du projet du barrage de Keeyask. L'emploi total est donc demeuré pratiquement inchangé.



ConstruForce Canada a publié aujourd'hui son rapport Regard prospectif ? Construction et maintenance 2023?2032 pour le Manitoba. Le secteur peut s'attendre à un repli modéré de l'emploi au cours de la période de prévision (-1 %), en raison d'une baisse d'un peu moins de 3 % en construction résidentielle qui neutralise largement une légère augmentation juste en deçà de 1 % en construction non résidentielle. Ces données sont fondées sur les besoins actuellement connus et ne tiennent pas compte de l'objectif du gouvernement fédéral de doubler le nombre de nouvelles habitations construites au Canada au cours de la prochaine décennie ni de l'augmentation prévue de la demande de services de construction liée à la rénovation des immeubles résidentiels et des immeubles industriels, commerciaux et institutionnels existants dans le cadre des efforts d'électrification de l'économie.

Au cours de la période de prévision, le ralentissement de la demande en construction de nouvelles habitations devrait être contrebalancé par une croissance quasi continue au chapitre de la rénovation et de l'entretien dans le secteur résidentiel. En ce qui concerne la construction non résidentielle, l'emploi devrait afficher une croissance modérée mais soutenue de 2025 à 2030, attribuable à une série de projets qui entraîneront des variations à la hausse et à la baisse.

« Le niveau d'activité en construction au Manitoba devrait demeurer relativement constant et élevé au cours de la période de prévision de dix ans, affirme Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. C'est un signe positif pour le secteur, puisque cela signifie que les marchés du travail devraient demeurer équilibrés pendant la majeure partie de la période de prévision. Cela signifie aussi que le secteur devrait être en mesure de répondre à ses besoins d'embauche grâce à la démographie relativement plus jeune de la province. »

Selon les prévisions de ConstruForce Canada, environ 7 600 travailleurs ? soit près de 19 % de la population active de 2022 ? devraient prendre leur retraite d'ici 2032. Parallèlement, le secteur devrait attirer près de 8 700 nouveaux travailleurs locaux de moins de 30 ans. Cette tendance montre que les efforts du secteur pour renforcer le recrutement en vue de répondre aux besoins futurs portent fruit et que le secteur devrait être en mesure de répondre aux besoins prévus en main-d'oeuvre pendant la période de prévision.

« Le perfectionnement de gens de métier qualifiés dans le secteur de la construction nécessite des années et exige la plupart du temps la participation à un programme d'apprentissage provincial, indique Ramona Coey, directrice générale de la Mechanical Contractors Association of Manitoba. Après des années de déclin, c'est encourageant de voir que les efforts du secteur pour promouvoir les carrières dans les métiers portent fruit, comme en témoigne la récente hausse des nouvelles inscriptions dans les 17 principaux programmes de métiers du Manitoba. Il est important de conserver cet élan puisque nous tentons de remédier à la pénurie de main-d'oeuvre dans plusieurs métiers clés. »

Toutefois, selon les prévisions concernant les nouvelles inscriptions et les tendances en matière d'achèvement des programmes, plusieurs métiers au Manitoba risquent de connaître une pénurie de nouveaux compagnons d'ici 2032. Parmi ces métiers, citons ceux de briqueteur-maçon, de charpentier-menuisier, de conducteur de grue mobile, de couvreur et de soudeur.

« Le secteur de la construction travaille en collaboration pour constituer une population active plus diversifiée et plus inclusive. À cette fin, des efforts sont déployés continuellement pour accroître le recrutement de jeunes travailleurs, de personnes issues de groupes en quête d'équité traditionnellement sous-représentés dans le secteur de la construction et de personnes provenant de l'extérieur du pays en ayant recours à l'immigration permanente », affirme Paul de Jong, président de la Progressive Contractors Association of Canada.

En 2022, environ 5 930 femmes travaillaient dans le secteur de la construction du Manitoba. Parmi elles, seulement 26 % étaient en poste sur les chantiers (directement dans les projets de construction). Les femmes ne représentaient que 4 % des 38 600 personnes de métier employées dans le secteur de la construction au Manitoba en 2022. Ces chiffres n'ont pratiquement pas changé par rapport à 2021.

La population autochtone est un autre groupe sous-représenté qui offre des possibilités de recrutement pour le secteur de la construction du Manitoba. En 2021, les travailleurs autochtones représentaient environ 17 % de la population active du secteur de la construction de la province. Cette proportion, qui est la plus élevée parmi toutes les proportions provinciales, est nettement supérieure à celle de la représentation des Autochtones dans l'ensemble de la population active (13 %). Il serait possible d'accroître davantage le recrutement des travailleurs autochtones dans le secteur de la construction de la province, étant donné que les travailleurs autochtones semblent prédisposés à y faire carrière et que la population autochtone est celle qui affiche la croissance la plus rapide au Canada.

Le secteur de la construction entend également accroître le recrutement des nouveaux arrivants au Canada. Selon les tendances antérieures en matière d'établissement, le Manitoba devrait accueillir une moyenne d'un peu plus de 11 000 nouveaux arrivants chaque année d'ici 2032, de sorte que la population immigrée sera un facteur clé de croissance de la population active. Actuellement, les nouveaux arrivants et les immigrants établis représentent environ 15 % de la main-d'oeuvre en construction de la province, ce qui est nettement inférieur à la proportion qu'ils représentent dans l'ensemble de la population active de la province.

« Pour éviter des problèmes chroniques de pénurie, il est impératif d'accroître le taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux arrivants au Canada pour que le secteur de la construction du Manitoba soit en mesure de répondre à ses besoins futurs en main-d'oeuvre », affirme Darryl Harrison, directeur des relations avec les intervenants au sein de la Winnipeg Construction Association.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l'entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d'oeuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l'offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d'un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l'accroissement des compétences et de la productivité de la main-d'oeuvre, l'amélioration des modalités de formation, l'offre d'outils relatifs aux ressources humaines aidant à l'adoption de pratiques exemplaires ainsi que d'autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

Financé par le Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle du gouvernement du Canada.

