Airship inaugure une nouvelle ère de l'expérience client, au sein et en dehors de l'écosystème des apps mobiles





Les rapports de résultats et les études sectorielles révèlent le rôle central des apps mobiles dans l'expérience client. Les clients qui utilisent ces applications génèrent notamment plus de trois fois plus de revenus que ceux qui ne les utilisent pas. Or, malgré cette opportunité de création de valeur, beaucoup de marques n'ont pas amélioré leur taux de rétention sur applications depuis des années. En effet, les équipes chargées des applications sont encore trop dépendantes de précieuses ressources de développement pour apporter les améliorations qui changeront la donne. C'est un sérieux problème :

Chaque semaine, près de trois quart des spécialistes du marketing et des propriétaires de produits mobiles réfléchissent à divers moyens de mieux intégrer, activer et cerner les utilisateurs de leurs applications. Mais 48 sur 50 d'entre eux dépendent des développeurs pour concrétiser ces améliorations.

Près de 40 % des développeurs en entreprise affirment que les demandes provenant des équipes marketing et produit prennent « un mois », voire « plusieurs mois », tandis que seulement 12 % des marketers déclarent que toutes leurs demandes sont mises en oeuvre.

Certes, tous les spécialistes du marketing et les propriétaires de produits mobiles s'accordent sur le fait que les tutoriels et les flux d'opt-in ont un impact significatif sur les comportements des utilisateurs d'applications, mais près de 50 % des entreprises n'améliorent ces premières expériences critiques que tous les trimestres, voire moins fréquemment.

Pour sortir de cette impasse et aider les entreprises à générer plus de valeur, Airship, le spécialiste des expériences sur apps mobiles, annonc aujourd'hui l'intégration d'innovations majeures à son App Experience Platform, parmi lesquelles un tout nouveau moteur d'édition d'applications natives no-code baptisé App Experience Editor. Grâce aux améliorations apportées par Airship en termes de marketing par e-mail, d'orchestration des parcours cross-canaux et de création de contenus intelligents, les équipes chargées des applications peuvent rapidement concevoir, déployer et itérer des expériences natives sur applications et des campagnes, sans assistance continue des développeurs ni mises à jour des applications. Elles peuvent également unifier les parcours clients à l'intérieur et à l'extérieur des applications pour améliorer les expériences de manière fluide, et ainsi permettre aux développeurs de se concentrer sur les prochaines fonctionnalités différenciantes des applications.

Un an après que les marketers aient pu bénéficier des premières expériences d'applications natives no-code d'Airship, l'App Experience Editor ouvre la voie à des capacités de création flexibles en constante expansion, avec en prime des fonctions d'A/B Testing et d'expérimentation, un contrôle total sur la conception, des aperçus précis et une prise en charge du mode Sombre. Désormais, plus besoin pour les spécialistes du marketing et les propriétaires de produits mobiles d'envoyer des demandes d'amélioration aux développeurs, d'attendre des mises à jour des applications, ou de se contenter de vues HTML incohérentes. Ils peuvent créer et optimiser eux-mêmes des expériences sur applications à forte valeur ajoutée avec des performances, une accessibilité et des mesures natives complètes.

Airship annonce également une nouvelle expérience baptisée Stories dont la mission consiste à guider les utilisateurs automatiquement et pas à pas au sein de procédures multi-écrans riches, offrant ainsi une expérience de réseaux sociaux familière pour toute expérience, message ou interstitiel in-app. Quant aux marques, elles peuvent désormais combiner divers Sondages et Scènes pour collecter des données first party et zero party lors de l'onboarding et de l'activation des clients sur les applications.

« L'éditeur sans code d'Airship a permis à toute notre équipe de créer et d'optimiser les expériences d'onboarding multi-écrans dans les applications en quelques minutes, au lieu de plusieurs mois, sans ressources de développement ni mises à jour des applications. C'est absolument crucial pour des applications comme SXSW GO qui ne sont utilisées que pour une période bien définie », explique Michael Brown, vice-président de l'innovation chez SXSW. « Auparavant, les expériences sur applications étaient verrouillées et chargées des mois à l'avance, et les modifications faites à chaud devaient être critiques pour être prises en compte. Grâce aux innovations apportées par Airship, aux nombreuses mises en page prédéfinies et au contrôle total dont on dispose sur la conception, il est dorénavant possible d'optimiser un large éventail de cas d'usage attrayants de manière intuitive et flexible. Et qui dit support natif, dit que nous pouvons tirer un trait sur l'HTML et être sûrs que les performances, les mesures et l'accessibilité sont intégrées. »

De son côté, la console centralisée d'Airship Journeys permet d'orchestrer les parcours clients à travers les expériences sur applications et les campagnes, offrant un visuel rapide des performances et un accès simple pour apporter des modifications en quelques clics. En ce qui concerne les tests et l'optimisation des contenus, Airship a intégré OpenAI à son composeur de messages pour pouvoir créer instantanément un nombre indéfini de variantes des contenus, y compris des contenus localisés dans différentes langues. Et en termes d'offres marketing, Airship Email a fait l'objet d'importantes mises à niveau pour la prise en charge de stratégies complexes de segmentation, de personnalisation et de test, ainsi que le suivi de la délivrabilité, la gestion des suppressions à des fins de conformité, et le rendu des e-mails sur des centaines de clients de messagerie, de navigateurs et d'appareils. Grâce à l'éditeur d'e-mails no-code utilisable par simple glisser-déposer d'Airship, les marketers bénéficient dorénavant d'un contrôle total sur la conception.

Pour sa part, Airship Coupons gère à présent les codes promotionnels personnalisés pour les offres hautement segmentées diffusées sur n'importe quel canal : des centres de messagerie in-app persistants et portefeuilles mobiles, aux publicités, e-mails et magasins physiques. En collaboration avec son partenaire officiel FanDuel, l'équipe NBA des Phoenix Suns a ainsi abandonné le format papier pour ses promotions spéciales en utilisant diverses fonctionnalités de l'App Experience Platform sans code d'Airship.

« Durant toute la saison des playoffs, les supporters dans le stade recevront un pari bonus de 10 $, utilisable sur FanDuel, si les Suns marquent plus de 30 points au premier quart-temps », souligne Tramon Thomas, vice-président, marque numérique et social chez Phoenix Suns. « La plateforme d'Airship nous permet de créer et d'optimiser l'expérience de bout en bout sans que cela ne nécessite des ressources de développement ? des expériences d'onboarding qui permettent de générer des opt-ins, à la mise à disposition de codes promotionnels personnalisés et récupérables en toute simplicité dans notre centre de messagerie in-app ou via Google Wallet ou Apple Wallet. »

Premier à avoir pris en charge les Live Activities d'iOS, Airship est également fier d'étendre cette capacité en innovant sur Android afin de garantir des expériences de mise à jour en direct cohérentes et évolutives sur les deux plateformes mobiles. Airship Live Updates pour Android permet aux clients d'une marque d'épingler des informations mises à jour dynamiquement sur leur écran de verrouillage et leur barre de notification. Les marketers peuvent ainsi offrir une expérience similaire à tous leurs clients mobiles et maintenir en premier plan les mises à jour en temps réel de leurs marques pendant plusieurs heures.

Enfin, Airship lance un outil de configuration des partenaires, composé d'un assistant no-code permettant d'intégrer facilement Airship à d'autres solutions, en connectant les données et les parcours des clients à travers les écosystèmes numériques. Équipées de connecteurs à des solutions tierces prêts à l'emploi, d'API ouvertes et de recettes d'intégration entrantes et sortantes composables, les marques ont toutes les cartes en main pour être rapidement opérationnelles et toujours en mesure de répondre aux attentes en temps réel des clients.

« Airship s'est donné pour mission de faciliter la vie des utilisateurs par le biais d'expériences sur apps mobiles de qualité. Les consommateurs attendent des applications qu'elles leur offrent des expériences utiles et personnalisées qui leur simplifient la vie et leur font gagner du temps. Mais beaucoup d'entreprises peinent encore à répondre à ces attentes. Trop souvent, la moitié de l'équipe chargée des applications dépend de l'autre, ce qui ralentit tout le monde. Résultat, elles ne parviennent pas à étendre les relations de l'acquisition et l'activation jusqu'à l'engagement et la fidélisation des clients, où la valeur réelle s'accumule », explique Brett Caine, PDG et président d'Airship. « L'éditeur d'expériences d'applications natives no-code d'Airship change la donne. Les spécialistes du marketing et les équipes produit peuvent enfin prendre en charge aussi bien les expériences sur application que les campagnes pour former les premières impressions critiques dont ils ont besoin, et réellement augmenter et maintenir la valeur au fil du temps. Nous entrons dans une nouvelle ère de l'expérience client à la vitesse du mobile, à l'intérieur comme à l'extérieur des applications. »

Pour en savoir plus sur les améliorations apportées à la plateforme d'Airship et son nouvel éditeur d'expériences d'applications natives no-code, inscrivez-vous au webinaire du 4 mai prochain, « Rêver. Créer. Déployer. Terminé. »

À propos d'Airship

Aucune entreprise ne s'implique autant qu' Airship pour soutenir les marques qui souhaitent maîtriser leur expérience sur app mobile (MAX).

L'entreprise a ensuite progressivement étendu son approche basée sur les données pour intégrer l'ensemble des canaux de ré-engagement (wallet mobile, SMS, e-mail), l'expérimentation d'UX, la création d'expériences mobiles natives no-code et l'optimisation de l'App Store (ASO).

Avec des milliards d'interactions mobiles propulsées pour le compte de milliers d'entreprises partout dans le monde, la technologie et l'expertise d'Airship ont fait des applications le coeur digital de l'expérience client, de la fidélisation et de la monétisation.

Grâce à la plateforme d'App Experience Airship et la technologie et l'expertise ASO de Gummicube, les entreprises disposent aujourd'hui d'une gamme complète de solutions permettant d'optimiser le parcours client sur application mobile, de la phase de découverte à la fidélisation ? générant ainsi plus de valeur pour toutes les parties.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.airship.com, lisez notre blog ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

26 avril 2023 à 09:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :