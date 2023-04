Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance d'Israël





OTTAWA, ON, le 26 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Yom Ha'atzmaut, le Jour de l'indépendance d'Israël :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Israéliens, aux communautés juives et à de nombreuses autres personnes au Canada et dans le monde pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de l'État d'Israël.

« Le Canada est fier d'avoir été l'un des premiers pays à reconnaître Israël lors de sa fondation en 1948, et nos pays ont officiellement établi des liens diplomatiques l'année suivante. Depuis, nous cultivons une profonde amitié bilatérale, qui est ancrée dans de forts liens entre nos populations et dans notre attachement commun aux valeurs démocratiques. En cet anniversaire important, nous réaffirmons les liens qui unissent nos deux pays et soulignons les immenses contributions d'Israël dans le monde, que ce soit par exemple dans les sciences, l'innovation, la culture ou les arts.

« Le passé du peuple juif est fait de résilience et de triomphe. Son histoire, que l'on pense aux siècles de persécution ou à la fondation de l'État que nous célébrons aujourd'hui, est une source d'inspiration pour les gens du monde entier, et en particulier ici au Canada. Forte de 400?000 personnes, la communauté juive canadienne fait partie intégrante du tissu culturel de notre pays. De plus, ses contributions constantes aident à rendre notre société plus inclusive, prospère et dynamique.

« En ce Jour de l'indépendance d'Israël, le gouvernement du Canada réitère son engagement à dénoncer et à combattre l'antisémitisme et la haine sous toutes leurs formes, là où ils se produisent, notamment par l'intermédiaire du travail de l'envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, l'honorable Irwin Cotler. Nous continuerons également de soutenir et de promouvoir la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, que nous avons adoptée en 2019 dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme. Aujourd'hui, nous condamnons également la vague d'attaques perpétrées contre des civils au cours des dernières semaines. Nous continuerons de défendre le droit d'Israël et de ses voisins de coexister de manière pacifique - un pilier de la politique canadienne relative au Moyen-Orient depuis 1948 - et nous réitérons notre engagement soutenu envers la recherche d'une solution à deux États dans laquelle les Israéliens et les Palestiniens peuvent vivre dans la paix, la sécurité et la dignité.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite Yom Ha'atzmaut Sameach aux Israéliens, aux communautés juives au Canada et à tous ceux qui célèbrent cet important anniversaire! »

26 avril 2023

