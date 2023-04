Santé Canada démontre que la santé des enfants lui tient à coeur avec la mise à jour de sa politique en matière d'alimentation





Restreindre la publicité sur les aliments et boissons protégera les enfants et aidera les parents

OTTAWA, ON, le 25 avril 2023 /CNW/ - Coeur + AVC salue la mise à jour et les consultations publiques très attendues de la part de Santé Canada, qui propose des restrictions concernant la publicité d'aliments et de boissons s'adressant aux enfants de moins de 13 ans.

« Partout où ils vont, les enfants sont bombardés de publicités d'aliments et de boissons à faible valeur nutritive, que ce soit sur des sites Web, dans les médias sociaux, sur les emballages de produits et dans les magasins. Ils méritent qu'on les protège », affirme Doug Roth, chef de la direction de Coeur + AVC. « Nous sommes heureux de constater les progrès réalisés quant à l'élaboration d'un règlement qui va restreindre la publicité s'adressant aux enfants, et nous sommes impatients d'examiner la politique proposée par Santé Canada. Nous continuerons de militer pour des règlements qui interdisent la publicité d'aliments et de boissons à faible valeur nutritive destinée aux enfants dans tous les types de médias d'ici l'automne 2023 », ajoute-t-il.

La politique proposée a pour objectif de réduire le risque de maladie chronique en limitant l'exposition des enfants à la publicité sur les aliments qui pourraient les influencer - une cause pour laquelle Coeur + AVC milite depuis de nombreuses années.

Les enfants sont particulièrement vulnérables à la publicité, car leur cerveau est encore en développement. Les enfants de quatre ans et moins ne peuvent faire la distinction entre la publicité et la réalité. De leur côté, les enfants plus vieux (de 10 à 12 ans) peuvent comprendre le but des publicités, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'exercer un jugement critique à leur égard.

« Les données sont sans équivoque : la publicité sur les aliments et les boissons influence les enfants, tant en ce qui concerne ce qu'ils vont manger que les produits qu'ils vont supplier leurs parents d'acheter, dit M. Roth. La consommation d'aliments ultra-transformés est à son maximum chez les enfants de 9 à 13 ans, qui tirent près de 60 % de leur apport calorique de cette catégorie d'aliments. Santé Canada peut protéger la santé des enfants et aider les parents en s'assurant que les règlements sont complets. »

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC depuis 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques.

