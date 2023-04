Sécurité des usagers et usagères et du personnel du transport collectif - le CPSTT appuie l'ACTU





MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil provincial du secteur du transport terrestre (CPSTT) du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) donne son appui à l'Association canadienne du transport urbain (ACTU), laquelle a publié hier un ensemble de recommandations qui portent notamment sur la sécurité des usagers et usagères et du personnel dans les transports collectifs. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Avec un nombre croissant d'incidents violents au cours des dernières années, l'organisme reconnaît la nécessité d'agir immédiatement pour assurer la sécurité de la clientèle et du personnel. L'ACTU a également invité tous les paliers de gouvernement à se joindre à la cause et à y apporter leur soutien.

Le président du CPSTT, Pino Tagliaferri, demande aussi à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, d'octroyer un financement adéquat aux sociétés de transport afin que celles-ci puissent rendre plus sécuritaires les réseaux et redonner le sentiment de sécurité aux usagers et usagères.

« Après plusieurs années, nous ne pouvons que constater le fait que le désengagement des gouvernements successifs sur les enjeux de santé mentale et d'itinérance ainsi que de consommation de substances illicites a eu un impact majeur sur le sentiment d'insécurité des passagers et passagères du transport en commun », affirme M. Tagliaferri.

Bien que l'achalandage du transport collectif s'améliore de manière constante à la suite de la pandémie, l'ACTU craint que la peur de la violence fasse dérailler la reprise tant attendue par les sociétés de transport, alors que ces dernières traversent une crise de financement.

L'achalandage national du transport collectif actuel représente environ 73 % de ce qu'il était avant la pandémie.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente 8540 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

