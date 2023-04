LE GROUPE HAGEN EN PARTENARIAT AVEC MIKHAIEL LOGISTICS OUVRE UN NOUVEL ENTREPÔT À LAS VEGAS, AU NEVADA





MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - Le Groupe Hagen, chef de file mondial dans la fabrication et la distribution de produits pour animaux de compagnie, est heureux d'annoncer l'ouverture de son plus récent centre de distribution aux États-Unis, au 6170 Howdy Wells Avenue, à Las Vegas, au Nevada.

Situé au nord de la ville, l'espace de 18 500 m² comprend un éclairage à DEL à haute efficacité et des ventilateurs GVVB et permet l'accès à plus de 4 000 articles. Son emplacement est idéal pour fournir des services de distribution intégrés pour la clientèle du Groupe Hagen dans l'ouest des États-Unis grâce à des solutions innovantes de chaîne d'approvisionnement. Ce nouvel entrepôt complémente celui situé à l'est, à Mansfield, au Massachusetts, lequel est en fonction depuis 2002.

L'entrepôt à Vegas constitue un projet conjoint avec Mikhaiel Logistics et représente la troisième installation Hagen exploitée par ce dernier. La relation avec Hagen a commencé en 2007 et continue de croître avec le dévoilement de ce nouveau centre de distribution de pointe.

« Cet important entrepôt est le résultat d'une collaboration entre le Groupe Hagen, Mikhaiel Logistics, Prologis, l'État du Nevada et le personnel de North Las Vegas », dit Trevor Bowie, Chef de l'exploitation du Groupe Hagen. « Nous sommes vraiment enthousiastes de ce nouveau projet, lequel rehaussera notre capacité de distribution et nous permettra de servir notre clientèle plus efficacement partout dans l'ouest des États-Unis. »

Conjointement avec l'ouverture de cette nouvelle installation, Mikhaiel Logistics a lancé une campagne afin de recruter du nouveau personnel pour soutenir ses activités croissantes dans la région. Avec la mission de fournir des services intégrés et des solutions efficaces à sa clientèle, de travailler dans un esprit de partenariat et de toujours viser l'excellence, Mikhaiel Logistics constitue un employeur exceptionnel avec des valeurs fondées sur le respect, l'excellence, et l'intégrité.

« Avoir une présence à North Las Vegas, et plus spécifiquement aux États-Unis, procure à Mikhaiel Logistics la capacité de servir sa clientèle partout en Amérique du Nord », dit Rob Seymour, Vice-président de Mikhaiel Logistics. « Nous croyons sincèrement que ceci nous propulsera davantage dans l'industrie de la logistique et du transport. »

À propos du GROUPE HAGEN

Au soin des animaux de compagnie depuis 1955, la compagnie familiale fondée par Rolf C. Hagen, laquelle possède des bureaux et des centres de distribution aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Asie, sert sa clientèle sur tous les continents et est devenue la plus grande entreprise multinationale privée au monde qui fabrique et distribue des produits pour animaux de compagnie. Animé par un lien commun d'amour et de compassion pour les animaux de compagnie, le Groupe Hagen s'emploie à créer des produits pratiques et novateurs visant à améliorer la santé et le bien-être des fidèles compagnons du monde entier. Représenté par des marques phares comme Exo Terra, Fluval et Catit, le Groupe Hagen continue d'investir dans l'innovation de produits, la meilleure alimentation et l'expérience client.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.hagen.com

À propos de MIKHAIEL LOGISTICS

Depuis 2020, la mission de Mikhaiel Logistics est de créer de la valeur pour sa clientèle en fournissant des solutions innovantes personnalisées pour l'acheminement efficace et efficient de produits à l'aide du meilleur personnel et des meilleurs systèmes et processus. Aujourd'hui, avec trois emplacements au Canada et un aux États-Unis, Mikhail Logistics s'efforce de dépasser les attentes de sa clientèle. Mikhaiel Logistics emploie plus de 140 personnes en Amérique du Nord.

Pour plus d'informations et les occasions de carrière, veuillez visiter www.mikhaiellogistics.com

