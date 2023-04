Vantage Data Centers annonce la construction d'un second campus londonien





Vantage Data Centers, l'important fournisseur mondial de campus de centre de données hyperscale, a annoncé aujourd'hui la création d'un second campus de centre de données (LHR2) à Londres, qui fera l'objet d'un investissement de 250 millions GBP. Cette évolution intervient tout juste trois mois après l'annonce par la société de son arrivée sur le marché, avec la construction d'un campus de 48 MW (LHR1) d'une valeur de 500 millions GBP.

LHR2 comportera un seul centre de données qui fournira 20 MW de capacité IT répartis sur 194 000 pieds carrés (18 000 mètres carrés). Installé à Park Royal, la plus vaste zone industrielle de Londres, le site se situe à moins de 30 minutes de l'aéroport londonien de Heathrow et des hôtels du centre-ville, offrant une accessibilité indispensable aux clients. LHR2 ouvrira ses portes aux clients début 2025.

« L'élargissement de notre présence à Londres, le plus vaste des marchés de centres de données FLAP et l'un des plus importants marchés mondiaux, permet à Vantage de répondre à la demande sans précédent de capacités IT essentielles et contribue au renforcement des infrastructures numériques de la région », a déclaré Antoine Boniface, président de Vantage Data Centers dans la zone EMEA. « La capacité unique d'intense et rapide développement de Vantage continue de différencier l'entreprise du reste du secteur. »

« Pour soutenir ses opérations, activités et mises en oeuvre actuelles dans toute la zone EMEA, Vantage a aussi décidé d'accroître ses effectifs régionaux de près de 55 % cette année. L'arrivée de nouveaux membres dans l'équipe place l'entreprise dans une position idéale pour servir ses clients actuels et futurs et leur assurer croissance et réussite à long terme. »

LHR2 intégrera un certain nombre de caractéristiques durables conformes au niveau « excellent » de la certification BREAAM, notamment l'utilisation de pompes à chaleur à air et à eau et un indicateur de performance énergétique (IPÉ) global favorable. Le campus sera également connecté au réseau de chauffage urbain local pour que la chaleur résiduelle soit réaffectée utilement aux collectivités locales.

Vantage s'est par ailleurs associée avec un artiste local qui concevra une partie de la façade du centre de données. Cet artiste puisera son inspiration dans la communauté locale et travaillera avec des matériaux durables et non combustibles afin de créer une présence unique et percutante dans la région.

Les deux campus londoniens en cours de construction font l'objet d'un investissement de plus de 750 millions GBP dans l'économie locale. LHR2 sera le troisième campus de Vantage au Royaume-Uni, en plus de LHR1 et de celui de Cardiff, l'un des plus vastes d'Europe, à seulement 160 kilomètres de Londres. Finalisés, ces trois campus offriront aux clients 216 MW de capacité IT répartis sur plus de 2,6 millions de pieds carrés (244 000 mètres carrés), ce qui portera à douze le nombre de campus de Vantage dans la zone EMEA.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers alimente, refroidit, protège et connecte la technologie des hyperscalers, des fournisseurs cloud et des grandes entreprises les plus connus au monde. Avec un développement et des activités sur cinq continents en Amérique du Nord, dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, Vantage a fait évoluer la conception des centres de données de manière innovante permettant ainsi d'assurer des gains spectaculaires en matière de fiabilité, d'efficacité et de durabilité dans des environnements flexibles qui peuvent évoluer aussi rapidement que le marché l'exige.

