AtlasEdge annonce une facilité de paiement de 725 millions EUR





AtlasEdge, un chef de file paneuropéen des edge datacenters, annonce aujourd'hui avoir obtenu une facilité évolutive de 725 millions EUR souscrite par l'arrangeur principal mandaté ING Bank, ainsi que par ABN Amro, Crédit Agricole CIB, The Bank of Nova Scotia, National Westminster Bank Plc, Banco Santander et UniCredit Bank AG.

Le paquet de financement comprend 525 millions EUR de financement par emprunt engagé et 200 millions EUR supplémentaires non engagés de disposition accordéon. Cette disposition accordéon permet à AtlasEdge de cibler le capital vers des projets de croissance dirigés par les clients et d'étendre la facilité en fonction de la demande future.

Ayant déjà soutenu l'acquisition récente de Datacenter One, principal fournisseur de datacenters indépendants en Allemagne, la nouvelle facilité fournit à AtlasEdge une puissance d'action considérable pour exécuter d'autres F&A stratégiques et construire de nouveaux sites efficients et durables sur les marchés européens clés.

Le financement comprend également des objectifs liés à la durabilité et axés sur l'efficience et l'utilisation des énergies renouvelables. Il fait écho à la mission d'AtlasEdge de construire une société numérique véritablement durable avec l'importance partagée par le groupe de prêteurs en matière d'investissement durable.

« Nous sommes ravis d'avoir collaboré avec un groupe d'institutions financières de premier plan partageant les mêmes ambitions et qui sont prêtes à continuer à nous soutenir à l'avenir », déclare Ron Huisman, CFO, AtlasEdge. « Il s'agit d'une facilité sur mesure bénéficiant d'une flexibilité intégrée qui nous permet d'évoluer rapidement pour saisir de nouvelles opportunités de croissance. »

Giuliano Di Vitantonio, CEO, AtlasEdge : « Nous sommes heureux d'avoir clôturé notre premier financement par emprunt à grande échelle, ce qui nous permettra de continuer à répondre à la demande croissante des clients pour une infrastructure numérique plus proche de l'utilisateur final. Le soutien d'ING et de l'ensemble du syndicat représente une forte adhésion à la mission d'AtlasEdge visant à construire une plateforme paneuropéenne d'edge datacenters.

Sicco Boomsma, directeur général, équipe de financement du secteur TMT d'ING : « Il est important de rappeler aux emprunteurs qu'à un moment où les marchés de l'immobilier et des prêts à effet de levier sont devenus plus compliqués, il existe encore des liquidités importantes disponibles auprès des prêteurs axés sur les infrastructures. L'expertise sectorielle et le vaste réseau européen d'ING ont joué un rôle crucial dans la structuration, la souscription et l'exécution de ce financement innovant et multijuridictionnel. Le financement d'infrastructures multiactifs offre une grande flexibilité au pool sous-jacent d'actifs edge. L'appétit d'ING pour le secteur des datacenters reste élevé et nous sommes fiers de soutenir les plans d'expansion paneuropéenne d'edge datacenters d'AtlasEdge ».

Conseillers

Ropes & Gray LLP a agi en qualité de conseiller juridique d'AtlasEdge

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP a agi en qualité de conseiller en diligence juridique raisonnable auprès des Prêteurs

Analysys Mason a agi en qualité de conseiller en diligence commerciale raisonnable auprès des Prêteurs

Royal HaskoningDHV a agi en qualité de conseiller en diligence technique raisonnable auprès des Prêteurs

EY a agi en qualité d'auditeur de modèle financier auprès des Prêteurs

25 avril 2023 à 11:25

