Santé Canada publie une mise à jour de la politique sur la restriction de la publicité d'aliments et de boissons destinée aux enfants

OTTAWA, ON, le 25 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à protéger la santé et la sécurité des enfants partout au pays. Les données probantes montrent que les enfants sont particulièrement vulnérables aux publicités d'aliments et de boissons, qui peuvent nuire à une alimentation saine et influencer leurs attitudes, leurs préférences, leurs demandes d'achat, leurs habitudes de consommation et, en fin de compte, leur santé globale. La plupart de ces publicités concernent des aliments contribuant à une alimentation malsaine, avec des apports excessifs en sodium, en sucres ou en gras saturés, qui sont des facteurs de risque clés de l'obésité et des maladies chroniques.

La nouvelle mise à jour de la politique de Santé Canada propose une approche visant à restreindre la publicité d'aliments et de boissons destinée aux enfants, en commençant par la publicité à la télévision et dans les médias numériques. Cette approche est axée sur les médias où les enfants passent la majeure partie de leur temps et où ils sont fortement exposés à la publicité alimentaire, y compris les publicités qui sont diffusées pendant une émission pour enfants ou sur un site Web pour enfants.

Pour éclairer ce travail, Santé Canada a surveillé la nature et l'étendue de la publicité d'aliments et de boissons destinée aux enfants au Canada. Les données montrent que la télévision reste une source importante d'exposition à la publicité alimentaire. La plupart des enfants ont déclaré voir des publicités de restauration rapide, de collations, de boissons sucrées, de desserts, de friandises et de céréales sucrées au moins une fois par semaine. Dans l'ensemble, les données ont révélé que l'enfant ou l'adolescent moyen a vu plus de 1 700 publicités d'aliments et de boissons à la télévision en 2019, ce qui correspond à une moyenne de près de 5 publicités par heure. De plus, en raison de la croissance des médias numériques et de l'utilisation des appareils mobiles, les enfants sont également très exposés aux publicités en ligne.

Avant la publication de la mise à jour de la politique aujourd'hui, de vastes consultations et activités de mobilisation ont été menées auprès de l'industrie et de partenaires entre 2016 et 2019. À la suite des consultations, Santé Canada a continué d'examiner les initiatives internationales et les nouvelles données probantes, ainsi que les résultats de ses activités de surveillance, afin de déterminer la meilleure façon de favoriser des habitudes d'alimentation et d'hydratation plus saines chez les enfants au Canada.

La mise à jour d'aujourd'hui représente un premier pas important vers la restriction de la publicité de certains aliments et boissons destinée aux enfants, afin de les protéger contre les risques d'une mauvaise alimentation, maintenant et plus tard dans la vie. Cette politique servira de base à un projet de règlement qui sera publié vers l'hiver 2024 aux fins de consultation publique.

Pour appuyer d'éventuelles restrictions supplémentaires qui mèneront à des habitudes plus saines chez les enfants, Santé Canada continuera de surveiller la publicité alimentaire destinée aux enfants diffusée dans divers contextes et médias et selon plusieurs techniques.

25 avril 2023

