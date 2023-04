Faits saillants de la conférence internationale des distributeurs de GAC MOTOR 2023 sur la technologie et le savoir-faire





Au cours des 12 derniers mois, GAC MOTOR a fait d'importants progrès, ses activités s'étendant partout dans le monde pour atteindre une augmentation annuelle de 59 % des ventes en gros.

GUANGZHOU, Chine, 25 avril 2023 /CNW/ - La Conférence internationale des distributeurs de GAC MOTOR 2023, intitulée Going Forward with Tech & Craftsmanship (« Avancer au rythme de la technologie et du savoir-faire »), a eu lieu à Guangzhou le 21 avril, réunissant les partenaires mondiaux de GAC Group pour faire le point sur les réalisations et explorer ce qui nous attend à l'avenir.

Zeng Qinghong, président de GAC Group, a passé en revue l'histoire du développement de GAC Group au cours des 26 dernières années et a déclaré : « GAC Group continuera de faire progresser les distributeurs mondiaux en matière de produits, de technologies, de services et d'autres formes de soutien global, afin de les aider à se développer, de sorte qu'ils puissent réussir grâce à la coopération avec GAC MOTOR. »

Le directeur général de GAC International, M. Zeng Hebin, a exprimé sa profonde gratitude envers les distributeurs partenaires mondiaux dans son discours de bienvenue. Des dirigeants de diverses filiales GAC Group ont également participé à la conférence.

La conférence a mis l'accent sur la vision d'« un billion de yuans » de GAC Group en s'appuyant sur les centres de recherche et de développement de GAC à Los Angeles, Shanghai et Milan pour maintenir les voitures de GAC à l'avant-garde technologique de l'industrie automobile. GAC Group entend poursuivre sur cette lancée dans les 12 mois à venir, en se concentrant sur la création d'une image de marque « GAC axée sur l'innovation ».

L'événement a permis aux distributeurs de profiter de la forte capacité de fabrication intelligente et d'innovation de GAC MOTOR en visitant les installations de l'entreprise, notamment le centre de recherche et de développement de GAC, les usines de fabrication, etc.

« GAC Group renforcera de manière exhaustive le déploiement stratégique international, élargira activement l'organisation du marché outre-mer et renforcera pleinement les capacités du système de développement international », a déclaré Yu Jun, vice-président de GAC Group, dans son discours de clôture de la conférence.

Foire de Canton, Global Share : Foire d'importation et d'exportation de Chine 2023

Le concept de nouvelle technologie a été renforcé lors de la 133e foire de Canton, le 15 avril.

GAC a présenté les toutes nouvelles voitures hybrides GS8, Empow, Aion Y Plus et Aion V Plus, une série de voitures à la fine pointe de la technologie.

Au moment où le monde se tourne vers des véhicules électriques plus puissants et plus intelligents, GAC Group met l'accent sur la croissance durable, la qualité du savoir-faire et les technologies imbattables.

