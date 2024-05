Le CN présente une offre simplifiée à la CFTC en vue d'arriver à une entente





L'offre respecte les Règles relatives aux périodes de service et de repos, et est basée sur les données scientifiques et les pratiques en matière de gestion de la fatigue



MONTRÉAL, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En vue d'éviter le déclenchement d'un arrêt de travail et de mettre fin à l'incertitude entourant les chaînes d'approvisionnement au Canada, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a déposé une nouvelle offre à la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC).

La nouvelle offre respecte en tout point les Règles relatives aux périodes de service et de repos du gouvernement fédéral qui définissent les exigences relatives aux heures de travail et aux périodes de repos pour les membres du personnel qui occupent des postes considérés comme essentiels à la sécurité ferroviaire.

Depuis le début des négociations en 2023, les offres du CN ont porté principalement sur la modernisation de la convention collective dans le but d'améliorer la sécurité des membres du personnel, en proposant la mise en place d'horaires fixes comportant des journées de congé consécutives planifiées, un meilleur équilibre travail-vie personnelle et une majoration des compensations financières.

Puisque le Syndicat ne souhaite pas que ces améliorations fassent l'objet des négociations en vue d'une modernisation de la convention collective, le CN propose maintenant une offre révisée qui s'inscrit dans le cadre des paramètres existants de la convention collective actuelle. Cette offre révisée prévoit le retrait de la proposition relative au taux horaire et à l'établissement des horaires, tout en demeurant conforme aux Règles relatives aux périodes de service et de repos.

Détails relatifs à la nouvelle offre

En vertu de sa nouvelle offre, le CN planifiera les jours de congé et offrira un taux plus élevé pour toute période de travail supérieure à 10 heures, jusqu'à un maximum de 12 heures par quart de travail pour le personnel de l'Ouest du Canada, ce qui respecte les dispositions des Règles relatives aux périodes de service et de repos concernant la période de service maximale. Tous les membres du personnel conserveront leurs 10 jours de congé payés actuels, leurs 10 jours de maladie actuels, leur attribution de journées de vacances actuelle, leur banque de jours fériés actuelle ainsi que leur période actuelle de repos à leur terminal d'attache. D'autres modifications comprennent une augmentation de salaire de 3 % en 2024 et de 2,5 % en 2025 ainsi que d'autres améliorations de nature monétaire.

De plus, les membres du personnel doivent s'assurer de respecter les Règles relatives aux périodes de service et de repos en évaluant eux-mêmes leur aptitude au travail, avant leur quart, à l'aide d'un outil scientifique d'évaluation de la fatigue, ce qui garantira que cette évaluation sera effectuée avant que le personnel se présente sur son lieu de travail. En outre, en vertu des Règles relatives aux périodes de service et de repos, les membres du personnel ne peuvent pas travailler plus de 60 heures par période de 7 jours, ou plus de 192 heures par période de 28 jours. Les membres du personnel doivent prendre au moins deux nuits de repos consécutives ininterrompues tous les 7 jours.

Faits :

Périodes de repos :

En combinant les Règles relatives aux périodes de service et de repos et les dispositions existantes de la convention collective, les chefs de train et les mécaniciens de locomotive travaillent actuellement environ 160 jours par année.



Salaires :

En 2023, le salaire annuel moyen d'un chef de train était d'environ 121 000 $

En 2023, le salaire annuel moyen d'un mécanicien de locomotive était d'environ 150 000 $

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

Sources :

Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Stacy Alderson Premier directeur Affaires publiques et Vice-présidente adjointe Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 455-3692

[email protected]

514 399-0052

[email protected]





16 mai 2024 à 12:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :