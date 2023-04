Juno Pharmaceuticals entre en partenariat avec Rosemont Pharmaceuticals en tant que distributeur canadien exclusif pour offrir des médicaments auparavant inaccessibles





Juno Pharmaceuticals Canada (« Juno »), une société pharmaceutique canadienne spécialisée, annonce son partenariat avec Rosemont Pharmaceuticals (« Rosemont ») pour devenir son distributeur canadien exclusif. Rosemont est une entreprise établie au Royaume-Uni qui développe, fabrique et fournit des médicaments liquides oraux de prescription novateurs à l'échelle mondiale. À travers ce partenariat, plusieurs des solutions liquides orales de Rosemont seront déclarées auprès de Santé Canada dans les mois à venir.

Les médicaments liquides oraux peuvent constituer une formulation plus facile à avaler et plus appropriée pour les patients souffrant de dysphagie (difficultés de déglutition) ou nécessitant un titrage, ce qui est une préoccupation majeure chez les enfants, les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral, les patients atteints de démence, les patients souffrant d'un cancer de la tête et du cou et ceux souffrant d'un handicap intellectuel.

« Beaucoup de Canadiens ne sont pas en mesure de prendre des comprimés à doses solides tels que prescrits et les formes alternatives de médicaments ne sont pas facilement accessibles sur le marché canadien », affirme Mark Mantel, président et chef de la direction de Juno. « Ce partenariat sera un instrument important pour s'assurer que les patients canadiens aient accès à des solutions orales qui répondent à leur besoin sans devoir sacrifier la qualité médicinale. »

Rosemont compte plus de 50 ans d'expérience dans le domaine des médicaments liquides oraux de prescription novateurs et possède l'un des plus vastes portefeuilles de produits au monde, avec plus de 130 médicaments liquides oraux destinés à divers domaines thérapeutiques tels que la santé cardiaque, l'endocrinologie et la gestion de la douleur.

« Alors que nous continuons à élargir nos partenariats de distribution, de commercialisation et de fabrication à l'échelle mondiale, nous sommes fiers de collaborer avec Juno pour fournir ces produits essentiels aux patients canadiens », déclare Eric Vick, directeur commercial de Rosemont. « Ensemble, nous continuerons à créer des solutions innovantes qui répondent aux besoins des patients dysphagiques et à établir les meilleures pratiques pour leurs soins. »

À propos de Juno Pharmaceuticals Canada

Juno Pharmaceuticals Canada se spécialise dans la commercialisation de produits génériques et biosimilaires complexes à haute valeur ajoutée sur le marché canadien. L'équipe de gestion de Juno possède des dizaines d'années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique ainsi qu'une vaste expérience dans l'accélération de la croissance stratégique par l'identification de produits de niche et la création disciplinée de portefeuilles de produits robustes. Les opérations mondiales de Juno, un des premiers membres du groupe mondial Juno Pharmaceuticals, s'étendent sur quatre continents et comprennent plus de 14 entreprises diverses de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux réparties au Canada, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, en Australie et en Afrique du Sud.

À propos de Rosemont Pharmaceuticals

Rosemont Pharmaceuticals compte plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture de nouvelles solutions de médicaments liquides oraux de prescription destinés à un éventail de domaines thérapeutiques pour les patients souffrant de troubles de la déglutition. Étant une marque de confiance dans le domaine des médicaments liquides, Rosemont approvisionne plus de 27 marchés internationaux, couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Au sein de leur site de production ultramoderne de Leeds, ils fabriquent une quantité excédentaire de plus d'un million de litres de liquide en vrac, ce qui équivaut à quatre millions de bouteilles de médicaments liquides par an. Le profil de leurs partenaires en chaîne d'approvisionnement, de leurs fournisseurs, de leurs relations et la qualité de leurs processus, ainsi que le fait d'avoir des installations de fabrication à l'interne, leur permettent d'atteindre les niveaux de service les plus élevés du marché pour leurs clients, soit 99 % à temps et en totalité. Avec un portefeuille de plus de 130 médicaments liquides oraux, Rosemont possède l'une des plus grandes gammes de médicaments liquides oraux de prescription novateurs sous licence, couvrant un large éventail de domaines thérapeutiques et répondant aux besoins de certains des patients les plus vulnérables de la société.

25 avril 2023 à 08:20

