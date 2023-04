CSL Seqirus est fière de participer à la Conférence canadienne sur l'immunisation de 2023





Des experts et des responsables de la santé publique se réunissent pour discuter de l'importance et de l'avenir de l'immunisation au Canada durant cette conférence annuelle tenue à Ottawa

MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - CSL Seqirus, un chef de file mondial en matière de prévention de la grippe, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera les données de deux études canadiennes dans le cadre de la Conférence canadienne sur l'immunisation (CCI) de 2023, tenue à Ottawa, en Ontario :

une revue de la littérature portant sur l'efficacité des vaccins améliorés contre la grippe saisonnière chez les adultes vieillissants; et

un sondage visant à évaluer les perceptions à l'égard de la vaccination antigrippale des enfants ainsi que les motivations et les obstacles à son adhésion.

Tenue du 25 au 27 avril 2023, la CCI permet de rassembler des experts et des conférenciers inspirants dans le cadre d'un programme scientifique qui vise à promouvoir et à faire progresser le dialogue sur l'avenir de la recherche, des politiques et des pratiques en matière d'immunisation.

« Chaque année, la CCI représente une occasion unique pour les experts de se réunir et de discuter des progrès réalisés dans le domaine de l'immunisation », indique Bertrand Roy, responsable national des Affaires médicales chez CSL Seqirus. « Cela est particulièrement important cette année, alors que nous dressons le bilan d'une saison grippale très éprouvante et que nous coordonnons nos efforts pour éviter qu'une telle crise se reproduise dans l'avenir. »

À propos des études présentées lors de la CCI de 2023

A systematic literature review and meta-analysis comparing relative vaccine effectiveness of enhanced trivalent seasonal influenza vaccines in older adults (Revue systématique de la littérature et méta-analyse visant à comparer l'efficacité relative des vaccins trivalents améliorés contre la grippe saisonnière chez les adultes vieillissants)

Brenda Coleman, Ian McGovern, Mendel Haag

(Présentation par affiche : 25 april, 2023 de 13h50 a 14h50 et 26 april, 2023 de 13h50 a 14h50 p.m)

Brenda Coleman, Ph. D., de l'unité de recherche en épidémiologie des infections au Mount Sinai Hospital, présentera les résultats d'une revue de la littérature réalisée pendant 4 saisons en vue de comparer l'efficacité relative des vaccins antigrippaux trivalents contenant un adjuvant (VATa) à celle des vaccins antigrippaux trivalents à haute dose (VAT-HD) chez les adultes vieillissants (? 65 ans).

Les conclusions de ces travaux donnent à penser que les VATa et les VAT-HD présentent une efficacité vaccinale comparable qui permet de prévenir les consultations en clinique de soins ambulatoires, les hospitalisations et les services des urgences en lien avec la grippe.

« Il est crucial que les aînés aient accès à des vaccins adaptés à leurs besoins pour aider à prévenir les formes graves et les complications de la grippe », souligne la Mme Coleman. « Ces personnes y sont davantage exposées en raison de l'affaiblissement du système immunitaire lié à l'âge. Il est donc important qu'elles bénéficient d'un vaccin amélioré (VATa ou VAT-HD), qui les protégera mieux contre la grippe que les vaccins antigrippaux standards. »

Parental attitudes and perceptions regarding pediatric influenza vaccination in Canada and the role of health care providers (Attitudes et perceptions des parents à l'égard de la vaccination antigrippale des enfants au Canada et rôle des professionnels de la santé)

Wendy Boivin, Rupesh Chawla, Ajit Johal et Bertrand Roy

(Présentation par affiche : (Présentation par affiche : 25 april, 2023 de 13h50 a 14h50 et 26 april, 2023 de 13h50 a 14h50 p.m)

Wendy Boivin, Ph. D., agente principale de liaisons médicales chez CSL Seqirus, présentera les résultats d'un sondage national mené en ligne en 2022, qui visait à évaluer les perceptions et les comportements des parents à l'égard de la vaccination antigrippale des enfants.

À la lumière des réponses fournies par 1500 parents d'enfants âgés de 6 mois à 17 ans, il semble que le faible taux de vaccination antigrippale des enfants soit grandement influencé par le statut vaccinal de leurs parents :

Parmi les parents qui reçoivent un vaccin antigrippal annuellement, 70 % ont déclaré faire aussi vacciner leurs enfants chaque année. Chez les parents qui se font vacciner moins fréquemment, seulement 17 % ont dit faire vacciner leurs enfants chaque année.

Il existe une corrélation positive entre les parents qui souhaitent en savoir plus sur le vaccin antigrippal chez les enfants et leur recours passé ou prévu à la vaccination.

Au total, 51 % des parents qui prévoient de faire vacciner occasionnellement leurs enfants contre la grippe souhaitent s'informer sur l'efficacité et les effets secondaires des vaccins antigrippaux et sur leurs interactions potentielles avec les vaccins contre la COVID-19.

Enfin, alors que moins de la moitié (44 %) des répondants se souviennent avoir eu une discussion sur la vaccination antigrippale de leurs enfants, ceux qui en ont parlé à un professionnel de la santé ont déclaré qu'ils étaient plus susceptibles de faire vacciner leurs enfants. On peut donc en déduire que les professionnels de la santé qui recommandent d'emblée la vaccination antigrippale aux parents influencent directement le taux de vaccination.

À propos de la grippe saisonnière

La grippe saisonnière (ou influenza) est une maladie des voies respiratoires répandue et contagieuse qui peut être bénigne, modérée ou grave au point d'exiger l'hospitalisation ou d'entraîner la mort1. Chez l'adulte, elle peut être contagieuse un jour avant l'apparition des symptômes et jusqu'à environ cinq jours par la suite1. Les enfants et les personnes immunodéprimées peuvent transmettre cette maladie infectieuse encore plus longtemps.

Chaque année, la grippe entraîne 12 200 hospitalisations en moyenne et environ 3500 décès au Canada1 . Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande la vaccination antigrippale annuelle chez toute personne âgée d'au moins 6 mois1. De plus, le CCNI préconise l'ajout de tous les enfants ayant entre 6 et 59 mois aux personnes chez qui la vaccination antigrippale est fortement conseillée1.

Le CCNI recommande aux professionnels de la santé du Canada d'offrir un vaccin contre la grippe saisonnière dès que possible après la distribution des vaccins à l'automne, car la saison de la grippe peut débuter dès le mois d'octobre dans l'hémisphère Nord1 .

À propos de CSL

CSL (ASX : CSL ; USOTC : CSLLY) est une société mondiale de biotechnologie disposant d'un portefeuille dynamique de médicaments vitaux, notamment ceux qui traitent l'hémophilie et les déficiences immunitaires, des vaccins pour prévenir la grippe et des thérapies contre la carence en fer et la néphrologie. Depuis nos débuts en 1916, nous sommes guidés par notre promesse de sauver des vies en utilisant les dernières technologies. Aujourd'hui, CSL - y compris nos trois entreprises : CSL Behring, CSL Seqirus et CSL Vifor - fournit des produits vitaux aux patients dans plus de 100 pays et emploie 32 000 personnes. Notre combinaison unique de force commerciale, d'orientation R&D et d'excellence opérationnelle nous permet d'identifier, de développer et de proposer des innovations afin que nos patients puissent vivre pleinement leur vie. Pour des histoires inspirantes sur la promesse de la biotechnologie, visitez CSLBehring.com/Vita et suivez-nous sur Twitter.com/CSL.

Pour plus d'informations sur CSL, visitez www.CSL.com.

Public cible

Le présent communiqué de presse a été publié par CSL Seqirus à Montréal, au Québec, Canada, et vise à fournir de l'information sur nos activités internationales. Veuillez noter que les renseignements relatifs à l'état des dossiers d'homologation et aux monographies des produits de CSL Seqirus peuvent différer d'un pays à un autre. Veuillez consulter les autorités réglementaires de votre région pour connaître le statut d'homologation des produits de CSL Seqirus.

Déclarations de nature prospective

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment des énoncés à propos de résultats, de rendement ou d'accomplissements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent donner lieu à des différences notables entre les résultats, le rendement ou les accomplissements réels et les résultats, le rendement ou les accomplissements exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces énoncés illustrent notre point de vue actuel des événements à venir; ils reposent sur des hypothèses et sont assujettis à des risques et des incertitudes. Étant donné ces incertitudes, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives.

____________________________ 1 Gouvernement du Canada. (2020). Chapitre sur la grippe du Guide canadien d'immunisation et Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2020-2021; https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2020-2021.html . Consulté en mars 2023.

25 avril 2023 à 08:00

