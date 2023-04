Le gouvernement veut dévaluer les infirmières cliniciennes spécialisées, les acheteuses et les sexologues clinicien-nes





MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - Bien que les organisations syndicales soient satisfaites de certaines ententes dans le cadre des travaux du comité national des emplois, elles dénoncent la mauvaise foi de la partie patronale dans l'évaluation de plusieurs titres d'emploi créés il y a de cela plusieurs années. Malgré une pénurie de personnel sans précédent, le gouvernement cherche à déprécier la valeur des titres d'emploi d'infirmière clinicienne spécialisée, d'acheteuse et de sexologue clinicien-ne.

« On le sait, en ce moment, le personnel quitte massivement le réseau, et le gouvernement va malgré tout de l'avant avec des propositions qui visent à diminuer des cotes d'évaluation des infirmières cliniciennes spécialisées, des acheteuses et des sexologues clinicien-nes. Là où sa mauvaise foi est flagrante, c'est que dans le cadre des travaux, il a cherché à diminuer l'évaluation qu'il nous avait lui-même déposée en 2015 », de dénoncer les porte-parole de la FSSS-CSN, de l'APTS, de la FIQ, de la FP-CSN, de la FSQ-CSQ, du SCFP-FTQ, et du SQEES-FTQ.

Rappelons que selon les conventions collectives de ces organisations syndicales, il est prévu que lors de la création d'un nouveau titre d'emploi, ce dernier est inscrit à la nomenclature avec un rangement temporaire jusqu'à ce qu'une entente paritaire intervienne quant à son évaluation. Notons que ces ententes sont des plus importantes, car ce sont les rangements qui déterminent l'échelle salariale des différents titres d'emploi en fonction de leurs responsabilités. S'il n'y a pas d'entente sur l'évaluation, une décision arbitrale doit alors être rendue.

Dans les derniers mois, les titres d'emploi de sexologue, de sexologue clinicien-ne, d'acheteuse, d'adjointe à la direction et d'infirmière clinicienne spécialisée ont été évalués dans le cadre du comité national des emplois. Bien qu'une entente soit survenue quant à l'évaluation des titres d'emploi d'ajointe à la direction et de sexologue, reste à déterminer la façon dont les ajustements salariaux seront portés. Il est maintenant prévu que les titres d'emploi d'acheteuse, de sexologue clinicien-ne et d'infirmière clinicienne spécialisée soient pour leur part référés en arbitrage.

« Nous ne pouvons accepter le fait que c'est encore une fois des emplois que nous reconnaissons comme majoritairement féminins qui écopent. Les travailleuses et les travailleurs du réseau public ont besoin de plus de reconnaissance, pas d'une dévalorisation » de conclure les organisations syndicales.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

25 avril 2023 à 06:58

