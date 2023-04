Ouverture des inscriptions pour la première édition du Desafío China by La Vuelta - Beijing Changping





Cyclisme et découverte | La course invite les participants à se mettre à l'épreuve par le cyclisme et la découverte d'autres merveilles

PÉKIN, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, le voile a été levé sur la course Desafío China by La Vuelta - Beijing Changping lors d'une conférence de presse tenue dans la Future Science City du district de Changping, à Pékin. La conférence fut aussi l'occasion d'ouvrir les inscriptions à la course et de communiquer des renseignements pertinents, tels que les plans de la course, l'horaire des activités et les détails du processus d'inscription. C'est la première fois que La Vuelta, une compétition avec près de cent ans d'histoire, se tiendra en Chine. Parallèlement, un événement se tiendra à Changping, à Pékin, pour présenter au public du monde entier l'essence de la compétition et son charme unique.

Le premier Desafío China by La Vuelta - Beijing Changping sera organisé autour des thèmes du cyclisme et de la découverte : à travers le cyclisme, la compétition invitera les participants à trouver le courage de se mettre à l'épreuve et de repousser leur limite, à se détendre physiquement et mentalement dans la nature, à explorer le sens de la durabilité, à découvrir la meilleure version d'eux-mêmes et à entrevoir un avenir meilleur.

Points forts du Desafío China by La Vuelta - Beijing Changping

Le Desafío China by La Vuelta - Beijing Changping se déroulera les 17 et 18 juin 2023. Lors des deux jours de la compétition, quatre épreuves distinctes et adaptées aux besoins de différents groupes de participants se tiendront : Circuit Race (course en circuit), Team Time Trial (contre-la-montre par équipe), Family Fun Ride (course familiale) et Road Race (course sur route). Les participants seront répartis en deux groupes : Legend Group et Amateur Group. Les performances seront chronométrées et évaluées selon le règlement de l'Association cycliste chinoise, et les coureurs qui franchissent la ligne d'arrivée recevront une médaille après la course.

La course en circuit, le contre-la-montre par équipe et la course familiale, prévus le 17 juin, sont destinés aux coureurs amateurs et sont ouverts au public. La course en circuit et le contre-la-montre par équipe consistent en cinq tours de 5 km, pour une distance totale de 26,2 km, tandis que la course familiale consistera en un tour de 5 km qui doit être fini en 1 heure. Les points de départ et d'arrivée sont situés au Future Science City Sports Center, dans le district de Changping, ainsi qu'à Future Science City East Road, Yingcai North Second Street, Future Science City Road et Future Science City Avenue. Dans la Future Science City, la course se déroulera sur une grande piste cyclable à quatre voies, traversant deux ponts emblématiques qui offriront aux participants des vues rafraîchissantes du paysage urbain.

La course sur route qui aura lieu le 18 juin couvre un parcours de 102,5 km composé d'une course d'honneur de 7 km et d'une course compétitive de 95,5 km. La difficulté du parcours est intermédiaire, et les points de départ et d'arrivée sont également situés au Future Science City Sports Center. L'itinéraire passe par le réservoir des tombes Ming, dans le district de Changping, où les participants pourront traverser le barrage du réservoir, une occasion offerte seulement une fois par an. Le parcours traverse aussi les tombes Ming, à la fois un site inscrit au patrimoine culturel mondial et une attraction touristique nationale de niveau 5A. Il convient aussi de noter que Wangbai Road sera ouverte aux cyclistes pour la première fois, ce qui leur permettra de profiter du paysage de la vallée. Dans le même temps, Wenyu River Greenway a été ajouté au parcours, fournissant aux cyclistes un lieu où se détendre à l'ombre des arbres et se préparer pour le sprint final. Le parcours entier relie des paysages culturels et naturels anciens et modernes, rehaussant grandement l'expérience de l'événement cycliste.

Le Desafío China by La Vuelta - Beijing Changping se tiendra dans un parcours entièrement fermé pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs. Parallèlement, une gamme complète de services et de dispositifs d'aide seront fournis pendant la compétition. Par exemple, pour s'assurer que les cyclistes profitent de la compétition en toute sécurité, des aires d'inspection, de réparation et de lavage des vélos seront aménagées. En outre, un espace de vélo de balance sera mis offert aux enfants, afin qu'ils puissent participer à l'événement et profiter du plaisir du cyclisme. Par ailleurs, des spectacles seront proposés aux participants et aux visiteurs pendant la compétition afin d'enrichir leur week-end.

Le Desafío China by La Vuelta - Beijing Changping est actuellement ouvert aux inscriptions. Des informations supplémentaires sur la course et le processus d'inscription sont disponibles sur le site officiel : http://www.lvbeijingtour.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2060948/Desafio_China__Cyclists.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2060949/Desafio_China__Family_Fun_Ride.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2060950/Desafio_China__Road_Race.jpg

25 avril 2023 à 03:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :