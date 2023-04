Currys choisit LTIMindtree comme partenaire clé de transformation numérique





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques, annonce avoir été retenu comme partenaire clé de transformation numérique par Currys, le premier détaillant de produits et services technologiques au Royaume-Uni. Au cours de cet engagement de cinq ans, Currys tirera parti des vastes capacités de conseil en commerce de détail et technologiques de LTIMindtree pour fournir la prochaine phase de transformation omnicanal à ses consommateurs et à ses employés.

Ce nouveau partenariat repose sur la fourniture réussie par LTIMindtree d'une expérience d'achat omnicanale connectée et hautement personnalisée pour les consommateurs de Currys sur plusieurs marchés depuis 2022. Les 12 derniers mois ont montré que l'omnicanal est le modèle de prédilection des consommateurs et Currys s'appuie sur cette tendance.

« Nous sommes ravis de choisir LTIMindtree comme partenaire numérique clé pour la deuxième phase de notre parcours de transformation. Consolider nos technologies grand public et nos initiatives de transformation avec un partenaire de confiance a été une décision facile, compte tenu de son excellence technique et de ses connaissances sectorielles approfondies », déclare Arron D'Aubney, responsable de la technologie, Currys. « Notre engagement précédent avec LTIMindtree a joué un rôle crucial dans notre évolution en tant que détaillant omnicanal axé sur le numérique. Aujourd'hui, l'omnicanal reste le mode de prédilection des consommateurs et Currys s'appuie sur ses atouts. Grâce à ce partenariat renouvelé, Currys est confiant dans la rationalisation de l'engagement sans cesse croissant de ses employés, l'amélioration de la satisfaction des consommateurs et la création d'une croissance commerciale durable pour répondre à sa mission de rendre la technologie accessible à tous. »

La collaboration de plusieurs millions de dollars vise à améliorer le flux de revenus omnicanal de Currys et à promouvoir la transformation des coûts. Par conséquent, elle permettra également à Currys de renforcer sa position sur le marché.

« Notre collaboration avec Currys témoigne des capacités de LTIMindtree dans le secteur de la vente au détail. Nous avons fourni avec succès la meilleure expérience d'achat omnicanal pour ses consommateurs. Au cours de cette prochaine phase, nous restons déterminés à tirer parti de notre expertise numérique pour promouvoir ses objectifs de transformation », Debashis Chatterjee, CEO et directeur général, LTIMindtree. « Chez LTIMindtree, nous comprenons l'importance d'avoir le bon partenaire pour mener des initiatives de transformation stratégique, et nous sommes honorés d'être ce partenaire pour Currys. »

LTIMindtree aidera Currys à moderniser ses systèmes en consolidant et en simplifiant les applications destinées aux consommateurs et aux employés, ce qui permettra d'accélérer l'innovation, d'accroître l'efficience et d'optimiser l'expérience de l'utilisateur final.

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie et s'efforce de promouvoir une différenciation concurrentielle, des expériences client et des résultats commerciaux de qualité supérieure dans un monde convergeant. Comptant sur le talent de près de 90 000 professionnels entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société du groupe Larsen & Toubro, allie les capacités sectorielles reconnues des anciennes sociétés Larsen and Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de réaliser des transformations à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ltimindtree.com.

À propos de Currys plc :

Currys plc est l'un des principaux détaillants omnicanal de produits et services technologiques, opérant en ligne et via 826 magasins dans huit pays. Nous aidons chacun à profiter de technologies formidables, avec un éventail complet de modalités d'achat.

Au Royaume-Uni et en Irlande, nous évoluons sous le nom de Currys ; dans les pays nordiques sous la marque Elkjøp et en tant que Kotsovolos en Grèce. Nous sommes leader sur chacun de ces marchés, employant 30 000 collaborateurs compétents et engagés. Notre gamme complète de services et de support permet à nos clients de découvrir, de choisir, d'acquérir et de profiter de la bonne technologie pour eux. Les activités du Groupe comprennent des installations de réparation à Newark, au Royaume-Uni, un bureau d'approvisionnement à Hong Kong et un vaste réseau de distribution, permettant une livraison rapide et efficace dans les magasins et à domicile.

Notre ambition d'aider chacun à profiter d'une technologie d'exception repose sur un objectif social clair. Nous croyons en la puissance de la technologie pour améliorer les vies, aider les gens à rester connectés, productifs, en bonne santé et divertis. Nous sommes là pour aider tout le monde à profiter de ces avantages et, avec notre envergure et notre expertise, nous sommes particulièrement bien placés pour y parvenir.

Nous sommes un chef de file de la réparation, du recyclage et de la réutilisation des technologies pour allonger leur durée de vie. Nous réduisons notre impact environnemental dans nos opérations et dans notre chaîne de valeur et nous parviendrons au zéro émission nette d'ici 2040. Nous offrons à nos clients des produits qui les aident à économiser de l'énergie, à réduire les déchets et à baisser leur consommation en eau, et nous travaillons en partenariat avec des organisations caritatives pour apporter les avantages d'une technologie de pointe à celles et ceux qui seraient autrement exclus.

