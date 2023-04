Armis proclamée lauréate de 8 des catégories très convoitées du Global InfoSec Awards lors de la conférence RSA 2023





Armis, la société chef de file de la visibilité et de la sécurité des actifs, est fière d'annoncer qu'elle a remporté huit des Global InfoSec Awards décernés par le Cyber Defense Magazine lors de la conférence RSA de cette année. La Société a été distinguée, notamment, en tant que « Meilleure entreprise de sa catégorie », « Entreprise la plus innovante », « Choix du rédacteur » pour sa plateforme et ses produits, ainsi que pour son offre de solutions axée sur les verticaux clés, en particulier les domaines des soins de santé et de la technologie opérationnelle. Le PDG d'Armis, Yevgeny Dibrov, a été nommé « Meilleur PDG ».

Pour l'édition 2023, Armis a remporté les huit distinctions suivantes :

Yevgeny Dibrov - Meilleur PDG

Meilleure solution ? Sécurité de l'entreprise

Meilleur produit ? Gestion de la surface d'attaque

Entreprise la plus innovante ? Sécurité de la technologie opérationnelle

Choix du rédacteur ? Sécurité de l'internet des objets médicaux

Choix de l'éditeur ? Sécurité de l'internet des objets (IdO)

Choix de l'éditeur ? Réseau : détection et réponse

Prochaine génération ? Sécurité SaaS/Cloud



« C'est un grand honneur pour nous d'être lauréats dans huit catégories différentes cette année et de remporter un si grand nombre de ces Prix convoités qui récompensent notre excellence dans divers domaines d'activité de notre entreprise, a déclaré Nadir Izrael, directeur technique et cofondateur d'Armis. Pour Armis et au nom de nos très estimés clients, nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons construit ensemble et des résultats obtenus par notre équipe. J'adresse également mes chaleureuses félicitations à mon cofondateur et PDG d'Armis, Yevgeny Dibrov, distingué cette année par les InfoSec Awards en tant que "Meilleur PDG" ? je ne saurais mieux dire : tu mérites parfaitement cette formidable récompense ! »

La plateforme Armis Asset Intelligence offre une visibilité et une sécurité unifiées des actifs pour tous les types d'actifs, notamment les technologies de l'information (TI), l'internet des objets (IdO), la technologie opérationnelle, l'internet des objets médicaux (IdOM), et le cloud et l'IdO cellulaire, gérés ou non gérés. Fourni entant que plateforme SaaS sans agent, Armis s'intègre harmonieusement aux piles informatiques et de sécurité existantes pour offrir rapidement l'intelligence contextuelle nécessaire à l'amélioration de la stratégie de sécurité de l'entreprise, sans perturber les opérations ou les flux de travail en cours. Armis aide ses clients à se protéger contre les risques opérationnels et cybernétiques invisibles, à accroître leur efficacité, à optimiser l'utilisation des ressources et à innover en toute sécurité avec de nouvelles technologies pour développer leurs activités.

« Armis possède les trois caractéristiques majeures qui, pour les juges, font les vainqueurs : comprendre aujourd'hui les menaces de demain, fournir une solution rentable, et innover d'une façon inattendue qui permet d'atténuer les cyberrisques et d'avoir une longueur d'avance sur la prochaine intrusion », a déclaré Gary. S. Miliefsky, éditeur du Cyber Defense Magazine.

Armis participe à la conférence RSA qui a lieu cette semaine (24-27 avril 2023) à San Francisco au Moscone Center et attend les visiteurs aux stands S-1127 et S-4411. Pour plus de détails sur ce que la Société propose à l'occasion de l'événement ou pour prendre rendez-vous, visiter le site Web : https://www.armis.com/rsac-2023/

Pour plus d'informations sur Armis, visiter le site Web : https://www.armis.com/

À propos d'Armis

Armis, le chef de file de la visibilité et de la sécurité des actifs, fournit la première plateforme unifiée de veille des actifs du secteur conçue pour prendre en charge une surface d'attaque élargie par les actifs connectés. Les entreprises du Fortune 100 font confiance à notre protection en temps réel et continue pour avoir un aperçu complet de l'ensemble des actifs gérés et non gérés dans les domaines des TI, du cloud, des dispositifs IoT, des dispositifs médicaux (IoMT), de la technologie opérationnelle, des systèmes de commande industriels et de la 5G. Armis assure la gestion passive des cyberactifs, la gestion des risques et l'application automatisée. Armis est une société privée basée en Californie.

À propos du Cyber Defense Magazine

Le Cyber Defense Magazine (CDM) est la première source d'actualités et d'informations sur la cybersécurité pour les professionnels responsables de l'infosec dans les entreprises et les administrations publiques. Nous sommes gérés et publiés par, et pour, des professionnels de la sécurité de l'information honnêtes, passionnés et respectueux de l'éthique. Notre mission consiste à partager les connaissances les plus pointues, des récits du monde réel et des informations sur les Prix récompensant les meilleures idées, produits et services du secteur des TI. Nous publions en ligne chaque mois des magazines électroniques gratuits et des éditions spéciales réservées aux conférences RSA. Le CDM est membre du Cyber Defense Media Group. Pour plus d'informations sur le Cyber Defense Magazine, visitez le site Web https://www.cyberdefensemagazine.com. Pour voir et écouter les interviews les plus instructives de nombreux lauréats dirigeants d'entreprise, visitez les sites Web https://www.cyberdefensetv.com et https://www.cyberdefenseradio.com. Pour vous inscrire à un webinaire, visitez le site Web https://www.cyberdefensewebinars.com. Et réalisez qu'en matière d'infosec, savoir c'est pouvoir.

