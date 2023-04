Forescout décroche 10 Global InfoSec Awards à la RSA Conference 2023





Forescout, le leader mondial en cybersécurité automatisée, se réjouit d'annoncer avoir remporté les prix suivants décernés par Cyber Defense Magazine (CDM), le magazine électronique de référence en matière de sécurité de l'information :

"Top Women in Cybersecurity" - Ellen Sundra

"Editor's Choice Attack Surface Management"

"Hot Company Cybersecurity Research"

"Next Gen Industrial Cybersecurity"

"Best Solution Internet of Things (IoT) Security"

"Editor's Choice Network Access Control" (NAC)

"Best Solution Risk-based Vulnerability Management"

"Most Innovative Security Company"

"Most Innovative Threat Intelligence"

"Publisher's Choice Zero Trust"

"Nous sommes ravis des dix prix qui nous ont été décernés lors de la 11e édition annuelle des Global InfoSec Awards lors du RSA 2023", a déclaré Barry Mainz, président-directeur général de Forescout. "Ces reconnaissances à travers de multiples catégories illustrent l'engagement de Forescout en matière d'innovation continue ainsi que notre volonté d'apporter une expertise critique à nos clients, à la communauté de la cybersécurité dans son ensemble et à de nombreuses entreprises du monde entier."

"Forescout réunit les trois caractéristiques essentielles des gagnants que nous recherchons : la faculté de percevoir aujourd'hui les menaces de demain, une solution rentable ainsi que des solutions inédites pour atténuer les risques cybernétiques et prendre une longueur d'avance sur la prochaine faille", a déclaré Gary S. Miliefsky, rédacteur du Cyber Defense Magazine.

À propos de Forescout

Forescout Technologies, Inc. assure l'automatisation de la cybersécurité dans la sphère numérique, en maintenant un alignement continu des cadres de sécurité des clients avec leurs réalités numériques, et ce pour tous les types d'actifs (IT, IoT, OT, IoMT, et environnements cloud). La plateforme Forescout offre une visibilité complète des actifs, une conformité continue, une segmentation du réseau et une base solide pour le modèle Zero Trust. Depuis plus de 20 ans, des organisations du classement Fortune 100 et les administrations font confiance à Forescout pour leur apporter une cybersécurité automatisée à grande échelle. Forescout fournit à ses clients une intelligence basée sur les données pour détecter avec précision les risques et remédier rapidement aux cybermenaces sans perturber les actifs essentiels de l'entreprise. www.forescout.com

À propos de Cyber Defense Magazine

Cyber Defense Magazine est la principale référence en matière d'actualités et d'informations dans le domaine de la cybersécurité, à l'intention des professionnels de la sécurité de l'information dans les secteurs privé et public. Le magazine est géré et publié par et pour des professionnels de la sécurité de l'information éthiques, honnêtes et passionnés. Nous avons pour mission de partager des connaissances pointues, des témoignages concrets et des récompenses sur les meilleures idées, les meilleurs produits et les meilleurs services de l'industrie des technologies de l'information. Nous proposons chaque mois des magazines électroniques en ligne gratuits, ainsi que des éditions spéciales en exclusivité pour les conférences RSA. CDM fait partie du groupe Cyber Defense Media Group. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.cyberdefensemagazine.com , https://www.cyberdefensetv.com , https://www.cyberdefenseradio.com pour voir et écouter les interviews les plus intéressantes de nombreux dirigeants d'entreprises lauréates. Rejoignez nos webinaires sur https://www.cyberdefensewebinars.com pour découvrir le pouvoir du savoir en matière d'information et de sécurité.

