Verimatrix reçoit le prix du produit de l'année au salon NAB 2023

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que sa solution Verimatrix Streamkeeper a été récompensée du prix "2023 NAB Show Product of the Year" pour l'utilisation de l'intelligence artificielle (AI) et de l'apprentissage automatique (ML).

Le programme de récompenses officiel de l'événement, qui reconnaît certains des nouveaux produits et technologies les plus marquants et les plus prometteurs exposés dans le cadre du NAB Show de cette année, sélectionne les lauréats par l'intermédiaire d'un panel d'experts de l'industrie dans 15 catégories. Les lauréats ont été annoncés le 18 avril lors d'une cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée dans le cadre du NAB Show 2023 à Las Vegas. Pour être éligibles, les produits nominés devaient provenir d'entreprises exposant au 2023 NAB Show et être commercialisés pendant l'année 2023.

"Pour cette centième année, NAB continue de reconnaître les produits qui transforment la façon dont le contenu est créé, connecté et mis en valeur au sein de l'industrie broadcast, des médias et du divertissement", a déclaré le SVP et Chief Customer Success Officer de NAB, Eric Trabb. "Nous félicitons Verimatrix d'avoir remporté le prix « 2023 NAB Show Product of the Year» pour sa solution Streamkeeper, un produit qui a su démontrer sa capacité à aider les professionnels de cette industrie à relever les défis actuels et futurs par la révolution d'une étape essentielle du cycle de vie du contenu."

"C'est un véritable honneur pour Verimatrix Streamkeeper d'être nommé Product of the Year du NAB de cette année dans la catégorie AI/ML", a déclaré Asaf Ashkenazi, CEO de Verimatrix. "Notre approche collaborative homme/machine en matière de lutte contre le piratage vidéo est unique en son genre ; les schémas d'attaque peuvent être détectés rapidement et avec précision grâce à l'intelligence artificielle, et les experts en traitement de données viennent en complément des machines en veillant à la clarté de ces investigations, à la précision de la réponse et au bon déroulement de la surveillance. Le résultat est une solution de sécurité IA/ML collaborative et centrée sur l'humain qui aide à combattre avec une grande précision les cas de menace les plus dangereux : elle permet de stopper les cybercriminels sans nuire à l'expérience utilisateur des clients légitimes."

Pour en savoir plus sur Streamkeeper et sur sa capacité à prévenir le piratage vidéo à grande échelle, consultez le site www.verimatrix.com/fr/products/streamkeeper.

A propos du NAB Show

Le NAB Show, qui s'est tenu du 15 au 19 avril 2023 à Las Vegas, a célébré son centième anniversaire comme étant la conférence et le salon de référence pour l'évolution de l'industrie du broadcast, des médias et des divertissements. C'est le lieu de prédilection pour les technologies de nouvelle génération qui inspirent les meilleures expériences audio et vidéo. De la création jusqu'à la mise à disposition sur de multiples plateformes, le NAB Show est l'endroit où les visionnaires du monde entier se réunissent pour donner vie à des contenus de manière nouvelle et passionnante. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.nabshow.com. À propos du NAB : "The National Association of Broadcasters" est la principale association de défense des intérêts des radiodiffuseurs américains. La NAB défend les intérêts de la radio et de la télévision dans les domaines de la législation, de la réglementation et des affaires publiques. Grâce à la défense des intérêts, à l'éducation et à l'innovation, la NAB permet aux radiodiffuseurs de mieux servir leurs communautés, de renforcer leurs activités et de saisir les nouvelles opportunités de l'ère numérique. Visitez le site www.nab.org.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

24 avril 2023 à 11:50

