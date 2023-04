Journée d'action des agent(e)s de bord à l'aéroport Montréal-Trudeau pour mettre fin au travail non payé





Les agent(e)s de bord représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) organisent une journée d'action à l'aéroport Montréal-Trudeau le mardi 25 avril, dans le cadre de leur campagne pour mettre fin au recours généralisé au travail non payé dans le transport aérien. Au Canada, les agent(e)s de bord ne sont pas payés pour l'embarquement, les retards, le débarquement et de nombreuses autres tâches. Ils en ont assez de travailler en moyenne 35 heures par mois sans paie et ils se réunissent mardi pour dire aux compagnies aériennes et au gouvernement fédéral que le travail non payé, c'est du vol !

Quoi? Journée d'action « Le travail non payé, c'est du vol ! » pour mettre fin au travail non payé Qui? Dominic Levasseur, président de la composante Air Transat du SCFP; des agent(e)s de bord de dix compagnies aériennes représentés par le SCFP Quand? Mardi 25 avril à 12 h 00 Où? Aéroport international Montréal-Trudeau, niveau des départs entre les portes 3 et 4

Pour plus d'informations, visitez travailnonpaye.ca.

La Division du transport aérien du SCFP représente environ 18?500 agent(e)s de bord chez Air Canada (incluant Air Canada Rouge), WestJet (incluant WestJet Encore et Swoop), Air Transat, Sunwing, Calm Air, PAL Airlines, Canadian North, Flair Airlines, Pivot et PasCan.

24 avril 2023 à 10:55

