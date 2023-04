Syngenta et Biotalys concluent un partenariat stratégique dans le domaine de l'innovation dans les substances biologiques en vue de développer des solutions pour l'agriculture durable





Syngenta Crop Protection et Biotalys (Euronext ? BTLS) ont annoncé aujourd'hui une collaboration pour faire des recherches, développer et commercialiser de nouvelles solutions de lutte biologique visant à lutter contre les principaux ravageurs dans un large éventail de cultures. La nouvelle solution sera basée sur la technologie AGROBODYtm de Biotalys et offrira un nouveau mode d'action pour élargir l'accès des fermiers à des technologies novatrices qui contrent la menace de la résistance aux ravageurs et font progresser l'agriculture durable.

Selon les termes de ce partenariat, Syngenta collaborera dans le cadre d'un programme de recherche avec Biotalys, une société de technologie agricole axée sur les solutions de lutte biologique à base de protéines, pour tirer parti de sa plateforme technologique AGROBODYtm pour les insectes ciblés spécifiques de Syngenta.

« Syngenta est un leader de la fourniture aux agriculteurs de technologies de pointe qui améliorent la durabilité de l'agriculture, et nous sommes enthousiasmés de travailler en étroite collaboration avec Biotalys dans le cadre de notre écosystème d'innovation en agriculture », a déclaré Camilla Corsi, responsable de la recherche sur la protection des cultures chez Syngenta Crop Protection. « En combinant nos capacités éprouvées en matière de recherche et développement avec les innovations de rupture basées sur les protéines de la plateforme AGROBODYtm de Biotalys, nous sommes déterminés à jouer un rôle essentiel pour répondre aux besoins cruciaux des fermiers à travers le monde. »

En raison du développement de résistances et des contraintes réglementaires et environnementales croissantes, les cultivateurs sont désireux d'explorer des solutions biologiques innovantes et efficaces, qui limitent l'impact sur l'environnement et la biodiversité. Biotalys a démontré le potentiel de ses produits de lutte biologique basés sur des protéines pour offrir des modes d'action novateurs pour une application efficace et sûre dans l'alimentation et l'agriculture. Ce nouveau partenariat permet à Biotalys d'accélérer le développement et la commercialisation mondiale de solutions innovantes de protection des cultures et de renforcer son leadership dans l'innovation en matière de lutte biologique en mettant à profit le vaste réseau et les capacités d'une entreprise agricole mondiale.

« Nous sommes fiers et enthousiasmés de travailler avec Syngenta, une entreprise agricole de premier plan mondial, sur l'un des défis les plus urgents du secteur ? le développement de solutions innovantes et efficaces de lutte contre les parasites ? en tenant la promesses de notre technologie AGROBODYtm », a affirmé Patrice Sellès, directeur général de Biotalys. « Cette collaboration avec Syngenta constitue un jalon majeur dans notre mission continue visant à proposer aux cultivateurs à travers le monde des solutions agricoles sûres, efficaces et plus durables. »

Aucune autre condition ou donnée financière n'est divulguée.

À propos de Syngenta Crop Protection

Syngenta Crop Protection, un chef de file en matière d'innovation en agriculture, propose des technologies et solutions révolutionnaires permettant aux agriculteurs de cultiver de manière productive et durable. Nous proposons une vaste gamme de solutions de protection des cultures pour la santé des plantes et du sol, ainsi que des solutions numériques qui transforment les capacités de prise de décision des agriculteurs. Nos 17 900 employés oeuvrent à faire progresser l'agriculture dans plus de 90 pays à travers le monde. Syngenta Crop Protection a son siège social à Bâle, en Suisse, et fait partie du groupe Syngenta. Suivez-nous sur Twitter sur www.twitter.com/Syngenta, www.twitter.com/SyngentaUS et sur LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/syngenta.

À propos de Biotalys

Biotalys est une société de technologies agricoles (AgTech) qui protège les cultures et l'alimentation avec des solutions de biocontrôle exclusives à base de protéines, et qui ambitionne de proposer des alternatives aux pesticides chimiques conventionnels pour un approvisionnement alimentaire plus durable et plus sûr. Sur la base de sa plateforme technologique AGROBODYtm novatrice, Biotalys développe une gamme robuste et variée de produits candidats efficaces, avec un profil d'innocuité favorable, qui visent à lutter contre les principaux ravageurs et maladies des cultures dans l'ensemble de la chaîne de valeur, du sol à l'assiette. Fondée en 2013, Biotalys est issue d'une scission avec l'Institut flamand de biotechnologie et est cotée sur Euronext Bruxelles depuis juillet 2021. La société est implantée dans le biocluster de Gand, en Belgique. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.biotalys.com.

La protection des données est importante à nos yeux. Vous recevez cette publication sur la base juridique de l'article 6, paragraphe 1, point f du RGPD ("intérêt légitime"). Toutefois, si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres informations au sujet de Syngenta, il vous suffit de nous envoyer un court message informel et nous cesserons de traiter vos coordonnées à cet effet. Vous trouverez également de plus amples détails dans notre déclaration de confidentialité.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs de Syngenta

Ce document est susceptible de contenir des énoncés prospectifs, qui peuvent être identifiés par des termes tels que "s'attendre à", "potentiel", "plans", ?perspectives", "estimé", "visant à", "en voie", l'utilisation du futur, du conditionnel ou d'expressions similaires. De tels énoncés sont sujets à des risques et incertitudes pouvant entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ces énoncés. Pour Syngenta, ces risques et incertitudes incluent les risques liés aux procédures judiciaires, aux autorisations réglementaires, au développement de nouveaux produits, à la concurrence croissante, au risque de crédit client, aux conditions générales de l'économie et du marché, à la conformité et à la remédiation, aux droits de propriété intellectuelle, à la mise en oeuvre de changements organisationnels, à la dépréciation d'actifs incorporels, aux perceptions des consommateurs par rapport aux plantes et organismes génétiquement modifiés ou aux produits phytosanitaires, aux variations climatiques, aux fluctuations des taux de change et/ou des prix des matières premières, aux accords d'approvisionnement à partir d'une source unique, aux incertitudes politiques, aux catastrophes naturelles et aux violations de la sécurité des données ou autres perturbations des technologies de l'information. Syngenta rejette toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, les nouvelles hypothèses ou d'autres facteurs.

©2023 Syngenta. Rosentalstrasse 67, 4058 Bâle, Suisse.

Avis important de Biotalys

Cette annonce contient des déclarations qui sont ou pourraient être considérées comme des "énoncés prospectifs". Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes de nature prospective, dont les mots "viser", "penser que", "estimer", "anticiper", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "planifier", "continuer", "en cours", "possible", "prédire", "plans", "cibler", "chercher à", de verbes au futur ou au conditionnel, et contiennent des déclarations faites par la société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et incertitudes et les lecteurs sont avertis qu'aucun de ces énoncés prospectifs n'offre une quelconque garantie de performance future. Les résultats réels de Biotalys sont susceptibles de différer sensiblement de ceux projetés dans les énoncés prospectifs. Biotalys ne s'engage en aucune façon à publier des mises à jour ou ajustements de ces énoncés prospectifs, sauf si la législation en vigueur l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

24 avril 2023 à 09:25

