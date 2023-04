Cannara Biotech Inc. présente ses résultats financiers du deuxième trimestre 2023 assortis de revenus nets trimestriels de 13 millions de dollars, une augmentation de 76% par rapport au deuxième trimestre de 2022





Revenus nets semestriels de 23,4 millions de dollars, une augmentation de 67 % par rapport au premier semestre de 2022

Pour un huitième trimestre consécutif, un BAIIA ajusté positif de 3,2 millions de dollars a été obtenu, ce qui représente une augmentation de 1 500 % par rapport au deuxième trimestre de 2022

Augmentation continue de la capacité de production afin de répondre à la demande des clients en activant une zone de croissance supplémentaire dans son installation de Valleyfield en expansion

Tous les résultats financiers sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure à prix abordable possédant deux méga-installations de culture basées au Québec, couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels du deuxième trimestre de 2023 pour les périodes de trois mois et de six mois closes le 28 février 2023.

Faits saillants financiers du deuxième trimestre de 2023

Revenus nets de 13 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2023 et de 23,4 millions de dollars pour le premier semestre de 2023, une augmentation respective de 76 % et de 67 %, comparativement aux périodes correspondantes de trois mois et de six mois de 2022, en plus d'une augmentation de 26 % des revenus nets par rapport au premier trimestre de 2023.

de 23,4 millions de dollars pour le premier semestre de 2023, une augmentation respective de 76 % et de 67 %, comparativement aux périodes correspondantes de trois mois et de six mois de 2022, en plus d'une augmentation de 26 % des revenus nets par rapport au premier trimestre de 2023. Bénéfice brut enregistré avant ajustements de la juste valeur de 4 millions de dollars pour le deuxième trimestre et de 8,1 millions de dollars pour le premier semestre de 2023, des augmentations de 54 % et de 42 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de trois mois et de six mois de 2022. Le bénéfice brut du deuxième trimestre de 2023 comprenait une charge de dépréciation des stocks de 1,4 million de dollars pour les stocks qui devraient être vendus sur le marché de gros au cours des trimestres à venir. Le bénéfice brut avant ajustements de la juste value du deuxième trimestre de 2023, excluant la charge de dépréciation, aurait été de 5,4 millions de dollars, soit une augmentation de 108 % et de 9,5 millions de dollars pour le premier semestre de 2023, soit une augmentation de 67 %.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté à 0,6 million de dollars au deuxième trimestre de 2023 et à 1,8 million de dollars au premier semestre de 2023, comparativement à une perte d'exploitation de 0,4 million de dollars au deuxième trimestre de 2022 et au premier semestre de 2022, ce qui représente des augmentations de 250 % et de 550 % respectivement.

à 1,8 million de dollars au premier semestre de 2023, comparativement à une perte d'exploitation de 0,4 million de dollars au deuxième trimestre de au premier semestre de 2022, ce qui représente des augmentations de de 550 % respectivement. Pour un huitième trimestre consécutif, un BAIIA ajusté positif de 3,2 millions de dollars et un BAIIA ajusté de 4,9 millions de dollars pour le premier semestre de 2023, des augmentations de 1 500 % et de 346 % respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de trois mois et de six mois de 2022.

de 346 % respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de trois mois et de six mois de 2022. Perte nette de 600 000 $, une amélioration de 50 % par rapport à une perte nette de 1,2 million de dollars au deuxième trimestre de 2022. Si l'on exclut la réduction de valeur des stocks de 1,4 million de dollars, la Société aurait réalisé un bénéfice net de 0,8 million de dollars pour les périodes de trois mois et de six mois closes le 28 février 2023.

Les flux de trésorerie disponibles étaient de 1,9 million de dollars pour le deuxième trimestre de 2023, comparativement à 0,2 million de dollars au deuxième trimestre de 2022, ce qui représente des augmentations de 850 % et de 3,8 millions de dollars pour la période de six mois de 2023, comparativement à 1,4 million de dollars au cours de la période correspondante de l'exercice précédent, pour une augmentation de 171 %.

de 3,8 millions de dollars pour la période de six mois de 2023, comparativement à 1,4 million de dollars au cours de la période correspondante de l'exercice précédent, pour une augmentation de 171 %. Au 28 février 2023, la Société disposait d'un fonds de roulement de 25,6 millions de dollars, incluant 4,1 millions de dollars en liquidités.

« Au cours du dernier trimestre, Cannara a réalisé des revenus sans précédent, a renforcé ses bénéfices bruts et amélioré son BAIIA ajusté, témoignant de notre engagement inébranlable à exécuter la stratégie de croissance que nous avions envisagée dès le départ », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. « Notre part de marché a fait d'importants progrès au Québec, où nous sommes maintenant le troisième producteur en importance dans la province. Avec le lancement prochain de 17 nouveaux UGS en Ontario cet été, notre expansion sur le marché florissant de l'Alberta, le deuxième plus important marché de cannabis au Canada, et l'activation de zones de culture supplémentaires, l'avenir de Cannara n'a jamais été aussi reluisant. Alors que nous cherchons à renforcer davantage notre offre de produits dans l'ensemble de nos trois marques phares et à pénétrer de nouveaux marchés, nous avons lancé une chaine communautaire en ligne pour communiquer de façon authentique avec notre communauté de clients et lui offrir notre soutien. Bien que nous ayons encore de nombreuses étapes importantes à franchir pour atteindre nos objectifs à long terme, je suis convaincu qu'avec le soutien de notre équipe expérimentée et dévouée, Cannara est en bonne voie de devenir un important producteur de cannabis au Canada », a conclu M. Krivorot.

Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara, a ajouté : « Par rapport au deuxième trimestre de 2022, notre performance financière s'est considérablement améliorée dans l'ensemble des indicateurs. Cette croissance remarquable s'est traduite par une augmentation de nos effectifs, ce qui a été essentiel afin d'activer des autres zones de croissance additionnelles. La part de marché de Cannara au Québec a crû plus rapidement que celle de n'importe lequel de nos concurrents en mars 2023, et nous sommes ravis de voir notre part grandir sur le marché de l'Ontario également. Avec l'Alberta qui se prépare à offrir les produits de Cannara le mois prochain, et la croissance des ventes et des initiatives de marketing dans tous les marchés, nous prévoyons que nos revenus continueront d'augmenter d'un trimestre à l'autre. Je suis fier d'annoncer pour un huitième trimestre consécutif un BAIIA ajusté positif, et je suis convaincu que notre solide position en matière de fonds de roulement nous permettra d'atteindre nos objectifs annuels sans diluer les avoirs de nos actionnaires actuels et loyaux ».

Faits saillants des ventes et de l'exploitation du deuxième trimestre de 2023 et postérieur à la fin du trimestre

Cannara a activé la 8 e des 24 zones de culture individuelles de 25 000 pieds carrés à son installation de Valleyfield , pour un total de 200 000 pieds carrés de zone de cultivation. En combinaison avec ses activités à son installation de Farnham , la Société peut actuellement produire environ 27 000 kg de cannabis de première qualité par année et atteindra jusqu'à 120 000 kg de cannabis de première qualité par année quand la construction de l'installation de Valleyfield sera terminée.

des 24 zones de culture individuelles de 25 000 pieds carrés à son installation de , pour un total de 200 000 pieds carrés de zone de cultivation. En combinaison avec ses activités à son installation de , la Société peut actuellement produire environ 27 000 kg de cannabis de première qualité par année et atteindra jusqu'à 120 000 kg de cannabis de première qualité par année quand la construction de l'installation de sera terminée. Au cours du premier semestre de 2023, Cannara a investi 5,0 millions de dollars en dépenses en immobilisations, liées principalement à l'activation des 7 e et 8 e zones de culture, à la construction d'un laboratoire d'extraction de butane, de bureaux et d'entrepôts, et aux coûts initiaux pour la construction du centre de traitement à l'installation de Valleyfield , en plus des dépenses en immobilisations découlant de l'augmentation prévue des besoins après la récolte.

et 8 zones de culture, à la construction d'un laboratoire d'extraction de butane, de bureaux et d'entrepôts, et aux coûts initiaux pour la construction du centre de traitement à l'installation de , en plus des dépenses en immobilisations découlant de l'augmentation prévue des besoins après la récolte. La Société s'est donnée comme objectif d'ici la fin de son exercice financier en août 2023 d'activer neuf zones de culture, une augmentation de 50 % en matière de capacité de production à l'installation de Valleyfield , comparativement à la fin de l'exercice financier précédent. Après la fin du trimestre, la 9 e zone de croissance a été activée.

, comparativement à la fin de l'exercice financier précédent. Après la fin du trimestre, la 9 zone de croissance a été activée. Augmentation de l'effectif, qui est passé de 175 employés au deuxième trimestre de 2022 à 270 employés au deuxième trimestre de 2023; une augmentation de 54 % pour soutenir la croissance des activités.

Environ 860 000 unités ont été vendues dans trois marques phares au cours du deuxième trimestre de 2023 et 1 480 000 unités ont été vendues au cours de la période de six mois de 2023, soit une augmentation de 140 % et de 92 % respectivement, comparativement aux mêmes périodes de trois et six mois en 2022.

1 480 000 unités ont été vendues au cours de la période de six mois de 2023, soit une augmentation de 140 % et de 92 % respectivement, comparativement aux mêmes périodes de trois et six mois en 2022. Tribal, la principale marque de Cannara, a affiché au deuxième trimestre de 2023 une croissance de 124 % de ses ventes par rapport au deuxième trimestre de 2022, et de 92 % pour la période de trois mois et six mois de 2023 par rapport à la période correspondante de 2022.

de 92 % pour la période de trois mois et six mois de 2023 par rapport à la période correspondante de 2022. Les ventes de Nugz ont augmenté de 1030 % au deuxième trimestre de 2023 par rapport au deuxième trimestre de 2022, et de 528 % pour la période de six mois de 2023 par rapport à la période correspondante de 2022.

de 528 % pour la période de six mois de 2023 par rapport à la période correspondante de 2022. Les ventes d'Orchid CBD ont augmenté de 19 % au deuxième trimestre de 2023 par rapport au deuxième trimestre de 2022, et de 42 % pour la période de six mois de 2023 par rapport à la période correspondant de 2022.

Cannara a obtenu l'autorisation pour prendre de l'expansion sur un nouveau marché canadien et se lancera dans la vente au détail du cannabis en Alberta , le second marché du Canada en importance, et ce, dès mai 2023.Après la fin du trimestre, la commission Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (« AGLC ») a accepté l'inscription des trois cartouches de vapotage de résine vivante actuellement disponibles sous la marque Tribal.

, le second marché du en importance, et ce, dès mai 2023.Après la fin du trimestre, la commission Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (« AGLC ») a accepté l'inscription des trois cartouches de vapotage de résine vivante actuellement disponibles sous la marque Tribal. Cannara a continué d'accroître la distribution en Colombie-Britannique de ses sept produits inscrits de fleurs séchées, de préroulés et de produits de haschich, qui sont maintenant distribués dans plus de 50 % des détaillants de la province.

La Société compte actuellement 26 UGS inscrits sur le marché de l' Ontario ; 3 nouveaux UGS ont été acceptés par OCS pour le lancement au printemps 2023, en plus de 17 autres nouveaux UGS qui seront lancés à l'été 2023, ce qui augmentera de 77 % le nombre d'UGS disponible en Ontario . Les produits de Cannara se retrouve dans plus de 1 400 magasins de détail en Ontario , ce qui représente plus de 88 % des magasins en Ontario .

; 3 nouveaux UGS ont été acceptés par OCS pour le lancement au printemps 2023, en plus de 17 autres nouveaux UGS qui seront lancés à l'été 2023, ce qui augmentera de 77 % le nombre d'UGS disponible en . Les produits de Cannara se retrouve dans plus de 1 400 magasins de détail en , ce qui représente plus de 88 % des magasins en . La Société estime que sa part de marché au deuxième trimestre de 2023 est d'environ 7 % 2 au Québec et de 2 % 3 en Ontario . Après la fin du trimestre, la Société a continué d'élargir son réseau de vente et de distribution pour atteindre une part de marché de 9,3 % 4 au Québec, où elle se classe au troisième rang des producteurs de la province, et une part de marché de 3 % 5 en Ontario , où elle se classe au dixième rang, pour le mois de mars 2023).

au Québec et de 2 % en . Après la fin du trimestre, la Société a continué d'élargir son réseau de vente et de distribution pour atteindre une part de marché de 9,3 % au Québec, où elle se classe au troisième rang des producteurs de la province, et une part de marché de 3 % en , où elle se classe au dixième rang, pour le mois de mars 2023). En décembre 2022, la Société a conçu et lancé plusieurs gammes de vêtements et d'accessoires qui peuvent être achetés en ligne sur son site Web https://cannaraswag.shop.

En décembre 2022, Cannara a reçu trois prix qui lui ont été décernés dans le cadre de la troisième édition annuelle des prix KIND, les prix les plus importants du secteur au Canada choisis par les conseillers en cannabis, pour :

choisis par les conseillers en cannabis, pour : Marque de l'année : Tribal



Profil terpénique de l'année : Tribal



Produit CBD de l'année : Orchid CBD Runtz

Dans un effort continu pour améliorer ses produits et son service à la clientèle, Cannara a lancé sa chaîne communautaire Discord, https://discord.gg/cannara , qui servira à approfondir les interactions avec la communauté des consommateurs et des détaillants.

, qui servira à approfondir les interactions avec la communauté des consommateurs et des détaillants. Cannara a signé un contrat de location avec un nouveau locataire pour un bâtiment en construction sur son site de Valleyfield . Le début du bail est prévu pour janvier 2024, et a une durée de 11 ans. Cette transaction créera ainsi un actif immobilier attrayant et des flux de trésorerie futurs additionnels dans une zone du site de Valleyfield qui n'aurait pas été utilisée autrement, car elle n'est pas visée par le permis de production de cannabis.

____________________________________ 1 Trellis Distribution Insights, avril 2023. 2 D'après les données estimatives sur les ventes fournies par Weed Crawler, pour la période de décembre 2022 à février 2023. 3 Selon le programme de données de la Société ontarienne du cannabis (OCS) sur les ventes de gros volumes réels pour la période de décembre 2022 à février 2023

4 D'après les données estimatives sur les ventes fournies par Weed Crawler, pour la période de mars 2023 5 Selon le programme de données sur les ventes de gros volumes réels de l'OCS pour la période de mars 2023



Opérations en capital

La Société a obtenu l'approbation des actionnaires au cours de l'assemblée générale annuelle ainsi que de la TSX-V pour sa proposition de regrouper toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société à raison de dix (10) actions ordinaires avant regroupement pour une (1) action ordinaire après regroupement. Au moment de la conversion, le 13 février 2023, les 907 035 460 actions émises et en circulation ont été converties en 90 703 552 actions ordinaires, après arrondissement des fractions d'actions. Tous les chiffres relatifs au capital social, aux options d'achat d'actions et aux UAR ont été ajustés rétrospectivement.

Le 7 février 2023, la Société a reçu un avis de conversion d'Olymbec pour convertir 5 319 745 $ (capital et intérêts courus à ce jour) en 2 955 414 actions ordinaires de la Société. Le 9 février 2023, la Société, après avoir reçu l'autorisation de la Bourse de croissance TSX de Toronto (« TSX-V »), a émis de nouvelles actions relativement à la conversion, réduisant ainsi ses titres de créance à long terme de ce montant.

(« TSX-V »), a émis de nouvelles actions relativement à la conversion, réduisant ainsi ses titres de créance à long terme de ce montant. Au cours du trimestre, la Société a obtenu l'approbation des actionnaires à l'assemblée générale annuelle ainsi que de la TSX-V pour la mise en oeuvre d'un régime d'unités d'actions restreinte (« UAR »). Le 9 février 2023, la Société a accordé un total de 789 183 UAR à certains membres du conseil d'administration, sous réserve de certaines conditions d'acquisition.

Au cours du trimestre, la Société a octroyé un total de 37 800 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 1,80 $, sous réserve de certaines conditions d'acquisition conformément au régime d'options d'achat d'actions des employés.

Après la fin du trimestre, la Société a octroyé un total de 20 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 1,80 $, sous réserve de certains conditions d'acquisition conformément au régime d'options d'achat d'actions des employés.



Principales données financières



























Périodes de trois mois closes le

Périodes de six mois closes le Principaux faits saillants financiers 28 février

2023 28 février

2022

28 février

2023 28 février

2022











Produits bruts1 $ 12,847,904 $ 7,272,059

$ 23,089,318 $ 13,599,394 Autres produits 187,852 150,295

258,043 387,536

13,035,756 7,422,354

23,347,361 13,986,930











Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur 4,030,629 2,635,607

8,054,027 5,649,632 % 2 31 % 36 %

34 % 40 % Bénéfice brut 4,261,722 3,015,577

9,094,317 5,635,619 % 3 33 % 41 %

33 % 41 %











Charges opérationnelles 3,630,387 3,388,404

7,320,107 5,991,691











Profit (perte) opérationnel 631,335 (372,827)

1,774,210 (356,072) % 4 5 % -5 %

8 % -3 %











Charges financières nettes 1,249,390 772,996

2,389,314 1,320,250











Perte nette (618,055) (1,145,823)

(615,104) (1,676,322) % 5 -5 % -15 %

-3 % -12 %











BAIIA ajusté5 3,220,890 219,755

4,937,723 1,089,159 % 6 25 % 3 %

21 % 8 %











Perte de base par action $ (0.01) $ (0.01)

$ (0.01) $ (0.02) Perte diluée par action $ (0.01) $ (0.01)

$ (0.01) $ (0.02)











































28 février 2023 31 août 2022











Trésorerie





$ 4,140,492 $ 12,114,691 Comptes débiteurs





8,208,503 8,526,918 Actifs biologiques





4,636,034 5,712,456 Stocks





22,105,943 13,266,987











Fonds de roulement7





25,592,853 29,127,599











Total de l'actif





129,147,403 125,617,047 Total des passifs courants





15,227,812 11,861,085 Total des passifs non courants





42,146,726 47,020,201 Actifs nets





71,772,865 66,735,761











Flux de trésorerie disponibles6





1,889,561 2,510,534

























1 Les produits bruts comprennent les revenus de la vente de biens, déduction faite des taxes d'accise, et les revenus liés aux services et à la location. 2 Le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur en pourcentage est déterminé comme le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur divisé par le total des revenus. 3 Le pourcentage du bénéfice brut correspond au bénéfice brut divisé par le total des revenus. 4 Le pourcentage du bénéfice net correspond au bénéfice net divisé par le total des revenus. 5 Profit (perte) opérationnel % esty déterminé comme le profit (perte) opérationnel divisé par le total des revenues. 6 Le BAIIA ajusté, le fonds de roulement et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures de rendement financier non conformes aux PCGR et n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS. Le BAIIA ajusté en pourcentage est un ratio financier non conforme aux PCGR et est déterminé comme le BAIIA ajusté divisé par le total des revenus. 7 Le fonds de roulement correspond au total des actifs courants moins le total des passifs courants.



Actions en circulation

À la date de publication du présent rapport, la Société détenait 90 585 552 actions ordinaires, 4 423 274 options sur actions et 789 183 UAR émis et en circulation. Pour en savoir davantage les états financiers consolidés intermédiaires condensés et les rapports de gestion, et pour obtenir des renseignements complémentaires sur la Société et tous ses documents publics, veuillez consulter le site sedar.com et le site Web de la Société destiné aux investisseurs investors.cannara.ca.

À propos de Cannara Biotech Inc. .

Cannara Biotech Inc. ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB ) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 120 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca .

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Par conséquent, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments. . .

24 avril 2023

