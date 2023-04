/R E P R I S E -- Avis aux médias - Renforcement de la collaboration entre les gouvernements du Canada et de la France dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation/

Truist Financial Corporation a annoncé aujourd'hui un bénéfice GAAP de 1,4 milliard de dollars, soit 1,05 dollar par action pour le premier trimestre 2023. Le PPNR(1) est en hausse de 47 % et le PPNR ajusté(1) en hausse de 19 % par rapport au...

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et Sylvie Retailleau, ministre française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, prononceront une allocution sur la collaboration dans le...