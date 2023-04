Jour de la Terre 2023 : XCMG Machinery accélère le développement durable grâce à des stratégies innovantes relatives aux produits





XUZHOU, Chine, le 24 avril 2023 /CNW/ -- Pour célébrer le Jour de la Terre 2023, XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) renforce son engagement à promouvoir le développement durable de l'industrie des équipements de construction, en continuant d'augmenter les investissements dans la R-D de technologies et de produits de machinerie verte, en optimisant les normes de production environnementales pour créer des usines carboneutres et en favorisant les améliorations au sein de l'industrie.

XCMG a récemment livré un lot de chargeuses de gaz naturel LW500KV-GNL, soutenant ainsi la logistique ferroviaire avec des équipements de construction performants et économiques et des politiques d'exploitation respectueuses de l'environnement.

La logistique ferroviaire a des exigences strictes en matière de délais pour maintenir un cycle d'exploitation solide. Outre le respect des délais, les chargeuses de GNL doivent également être flexibles et puissantes pour se déplacer dans un espace limité et effectuer des tâches de chargement et de déchargement à haute intensité 24 heures sur 24.

Au fur et à mesure que diverses industries en Chine progressent dans leurs plans pour atteindre le double objectif en matière d'émissions de carbone, XCMG tire parti de ses années d'expérience dans l'industrie et de sa feuille de route de développement accéléré des produits électriques et intelligents pour lancer une série de technologies et de produits pionniers et innovants, jouant un rôle de chef de file dans la transformation écologique de l'industrie des machines de construction.

XCMG s'efforce d'exploiter pleinement ses capacités et de développer des équipements intelligents haut de gamme, en particulier dans le secteur des énergies nouvelles. Elle a lancé la marque mondiale Sky Mirror HD+ de XCMG Road Machinery, conçue pour les applications de revêtement d'asphalte de haute qualité, et des camions à hydrogène qui établissent une référence dans l'industrie chinoise des transports à énergie verte alimentés à l'hydrogène.

Fabrication durable : optimisation des politiques de gestion des déchets et construction d'usines à émissions de carbone nulles

XCMG fait progresser la technologie de fabrication et la mise à niveau industrielle afin de promouvoir l'utilisation intégrée des ressources et la conservation de l'environnement. XCMG Hydraulics a établi une référence en matière de développement de la fabrication écologique avec son « usine verte » de niveau national pour les composants hydrauliques haut de gamme. Elle a mis en place un mécanisme précis et à long terme d'élimination des déchets industriels - les eaux usées sont essentiellement transformées en eau inoffensive qui est utilisée pour diverses fonctions, notamment le recyclage pour l'assemblage, le nettoyage avant la galvanoplastie, et même l'assainissement et l'aménagement paysager.

La production de gaz d'échappement de l'usine est également entièrement conforme aux normes d'émission. Ces dernières années, XCMG Hydraulics a mis en oeuvre des mesures pour traiter les problèmes de fumées et de poussières de soudage et a atteint un taux de traitement de 100 %. Elle a également introduit le processus le plus avancé de traitement des déchets de peinture, qui a permis de réduire la concentration des émissions de COV de 200 mg à 30 mg par mètre cube, ce qui est nettement inférieur aux normes nationales d'émission.

XCMG Hydraulics a également mis en oeuvre une série de projets de reconditionnement, notamment le recyclage des déchets solides et des cylindres usagés, qui permettent d'économiser de l'énergie et de générer de nouvelles valeurs pour les pièces et les produits mis au rebut.

« XCMG s'engage à mener la transformation écologique de la chaîne de l'industrie des machines de construction et à établir la référence de l'industrie en matière de R-D, de stratégies et de fabrication écologique par le développement de produits novateurs et de solutions intelligentes », a déclaré Yang Dongsheng, président de XCMG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2060260/XCMG_Machinery_Delivers_a_Batch_Order_LW500KV_LNG_Natural_Gas_Loaders.jpg

SOURCE XCMG Machinery

24 avril 2023 à 04:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :