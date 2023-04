Le partenariat entre Viva Wallet et Elo bouleverse les anciennes caisses et intègre tous les paiements dans les ordinateurs mobiles Android d'Elo.





Toute la technologie nécessaire dans un seul appareil polyvalent pour toutes les transactions : du paiement sans contact au paiement par puce avec code PIN. Le partenariat stratégique entre Viva Wallet et Elo bouleverse le paysage européen des paiements, en offrant des paiements flexibles partout et moins de tracas pour les entreprises.

ATHÈNES, Grèce, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le partenariat stratégique entre Viva Wallet, une néo-banque européenne basée sur le cloud, et Elo, un fournisseur mondial de solutions tactiles interactives, est à l'origine d'une nouvelle expérience de paiement en magasin. Les entreprises européennes peuvent désormais proposer de nouvelles expériences de paiement en acceptant les paiements par carte avec code PIN et sans contact Tap-on-Phone, en combinant la plateforme de paiement intégrée de pointe de Viva Wallet pour appareils intelligents, avec les ordinateurs mobiles Elo M50 et M60 Pay, dans un système de point de vente mobile de qualité professionnelle. Une seule technologie qui intègre un logiciel de vente en magasin intelligent et l'acceptation des paiements de chaque transaction dans un ordinateur mobile Android puissant et robuste ; n'importe où, n'importe quand, de manière transparente, le tout dans le creux de la main. L'alliance stratégique entre Viva Wallet et Elo, qui comprend des solutions omnicanales supplémentaires, a été mise en place en Europe et il est prévu de l'étendre à l'échelle mondiale, y compris aux États-Unis.

L'intégration de la technologie de Viva Wallet aux solutions portables tout-en-un d'Elo, à la fois élégantes et durables, transforme les points de vente l'outil d'entreprise le plus recherché - un terminal mobile ou fixe moderne, certifié de niveau 3, acceptant plus de 30 méthodes de paiement différentes. En outre, l'appareil flexible et polyvalent facilite la billetterie, la gestion des stocks, le suivi des livraisons, la vérification des prix et d'autres tâches liées aux opérations de vente au détail grâce à un processeur puissant et à un lecteur de codes-barres intégré en option. Les options de station d'accueil et de module d'extension transforment la solution mobile en terminal fixe. Ce partenariat stratégique se traduit par une plus grande intégration des systèmes, des opérations rationalisées, une sécurité renforcée et un parcours client sans faille, dans divers secteurs ? de la vente au détail et l'épicerie à l'hôtellerie, le divertissement et la logistique.

Les solutions omnicanales additionnelles de Viva Wallet et Elo améliorent l'expérience de la vente au détail en ligne et en magasin, offrant aux entreprises des options pour optimiser leurs opérations et augmenter leurs conversions. Le vaste portefeuille de matériel diversifié d'Elo, soutenu par une décennie de développement et de leadership Android axé sur l'entreprise, intégré à la technologie de paiement "plug-and-play" de Viva Wallet, s'applique à tous les points de contact avec le client final.

"Elo et Viva Wallet sont en parfaite adéquation, car nous partageons le même souci d'innovation et de leadership. Nous sommes ravis de cette collaboration qui s'inscrit dans le cadre de notre programme de partenariat avec les fournisseurs de matériel indépendants. Viva Wallet est le premier en Europe à permettre les paiements sur n'importe quel appareil intelligent - des terminaux mobiles, aux miroirs intelligents et aux caisses automatiques - grâce à notre plateforme logicielle de pointe. Nous permettons la consolidation et la réduction des tracas pour toutes les entreprises qui acceptent les paiements, avec l'utilisation d'un seul appareil, tout en introduisant de nouveaux cas d'utilisation de paiement innovants dans tous les secteurs, y compris l'HORECA, les transports en commun et le tourisme, pour n'en nommer que quelques-uns. Notre objectif est de permettre des paiements omnicanaux sans difficulté pour tous, partout", commente Harry Xenophontos, directeur des partenariats stratégiques mondiaux chez Viva Wallet.

"Nous sommes heureux de faire équipe avec Viva Wallet afin d'offrir aux entreprises la possibilité d'accepter des paiements en magasin ou en déplacement, peu importe où se trouvent les clients", a déclaré Maarten Bais, vice-président et directeur général EMEA d'Elo. "Notre gamme de produits Android est utilisée par des enseignes de renommée mondiale dans les domaines de la vente au détail, de la restauration et de l'industrie dans le monde entier pour des applications telle que les paiements en points de vente, les commandes et paiements en libre-service, et l'automatisation. L'utilisation des solutions innovantes de Viva Wallet pour inclure des paiements entièrement intégrés apporte des avantages considérables à tous les clients."

