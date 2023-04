Clayton, Dubilier & Rice élargit ses capacités européennes en matière de critères ESG





LONDRES et NEW YORK, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice a annoncé aujourd'hui avoir élargi ses capacités en matière de critères ESG en plaçant Hannah-Polly Williams au poste de directrice et responsable des critères ESG en Europe. Mme Williams travaillera en étroite collaboration avec les équipes d'investissement européennes de CD&R et l'équipe ESG américaine et mondiale, dans le but d'accélérer les initiatives créant de la valeur pour les entreprises faisant partie du portefeuille de la société au Royaume-Uni et en Europe.

Mme Williams apporte à ce nouveau poste sa vaste expérience en matière de critères ESG, de gouvernance d'entreprise et de mobilisation des investisseurs. Précédemment, Mme Williams était directrice principale chez FTI Consulting, où elle conseillait des projets de stratégie d'entreprise et aidait des clients des services financiers, des soins de santé et de l'industrie à concevoir et à mettre en oeuvre des programmes de développement durable et à améliorer leurs performances opérationnelles. Avant de faire partie de FTI, Mme Williams était basée à New York en tant que directrice mondiale de la stratégie et de l'engagement du conseil d'administration de l'International Rescue Committee (IRC), une ONG internationale d'aide humanitaire, de secours et de développement. Elle a dirigé les solides engagements du conseil d'administration de l'IRC et joué un rôle déterminant dans le lancement du plan d'action mondial en matière de DEI pour le conseil d'administration. Mme Williams a commencé sa carrière à Londres en établissant des partenariats dans le secteur privé à Oxfam, à l'Overseas Development Institute et à la Allegra Foundation.

« Je suis heureux d'élargir notre équipe ESG, que nous avons précisément mise sur pied pour soutenir notre portefeuille d'entreprises et nos équipes d'investissement tandis qu'elles travaillent à créer de la valeur », a déclaré Vindi Banga, partenaire d'exploitation de CD&R et ancien membre du comité de direction d'Unilever, qui préside les initiatives ESG de la société. « Nous nous réjouissons des précieuses contributions de HP pour faire progresser ces importants efforts au Royaume-Uni et en Europe. »

« CD&R dispose d'un programme ESG bien établi, et je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe pour continuer à le développer », a déclaré Mme Williams. « Je pense qu'il existe un potentiel considérable de création de valeur pour CD&R, son portefeuille d'entreprises européennes actuelles et futures et toutes leurs parties prenantes, grâce à l'intégration continue des critères ESG. »

Mme Williams fera partie du Groupe d'initiatives ESG de la société, une équipe de spécialistes multidisciplinaires responsables de la stratégie, de l'intégration et de la connectivité ESG au sein de la société, ainsi que des collaborations externes et des rapports. Elle est le deuxième ajout au Groupe d'initiatives ESG au cours des six derniers mois après Lori Butler, qui l'a rejoint en novembre 2022 à titre de directrice de la gestion environnementale, un nouveau poste créé pour aider le portefeuille d'entreprises de la société à créer de la valeur au moyen de stratégies environnementales.

Mme Williams a obtenu un baccalauréat en économie et gouvernance de la London School of Economics, une maîtrise en gouvernance mondiale et en éthique de l'University College de Londres et une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Judge Business School de l'Université de Cambridge.

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice est une société d'investissement privée dont la stratégie repose sur la création d'entreprises plus solides et plus rentables dans un large éventail de secteurs, y compris l'industrie, la santé, la consommation, la technologie et les services financiers. Depuis sa création en 1978, CD&R a géré l'investissement de plus de 40 milliards de dollars dans plus de 100 entreprises avec une valeur de transaction globale de plus de 175 milliards de dollars. Pour en savoir plus sur CD&R, rendez-vous sur www.cdr-inc.com et suivez les activités de la société sur LinkedIn et @CDRBuilds sur Twitter.

