Fineqia développe la capacité des ETF cryptographiques avec le fournisseur d'indices mondiaux FTSE Russell





LONDRES, Royaume-Uni, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) est heureuse d'annoncer que sa filiale, Fineqia AG, travaille avec FTSE Russell, l'un des principaux fournisseurs d'indices mondiaux.

Cette relation permettra à Fineqia d'avoir accès aux capacités complètes d'indexation et d'analyse de FTSE Russell, permettant à la société d'améliorer encore la transparence, la liquidité et l'accessibilité de ses produits négociés en bourse (ETP).

« Nous sommes ravis de développer notre gamme de produits avec FTSE Russell, en tant qu'entreprise qui partage notre engagement envers l'innovation et des normes élevées de gouvernance », a déclaré le directeur de la stratégie de Fineqia, Michael Coletta. « Cette collaboration nous permettra d'offrir des opportunités de qualité supérieure qui répondent aux normes les plus élevées de transparence et de sécurité. »

Kristen Mierzwa, responsable des actifs numériques chez FTSE Russell, a ajouté : « L'accent mis par Fineqia sur les ETP s'aligne sur notre mission de fournir aux investisseurs des outils fiables, complets et innovants pour prendre des décisions éclairées. Nous sommes ravis de soutenir Fineqia dans ses efforts pour apporter une transparence et une accessibilité accrues au marché des actifs numériques. »

L'utilisation par Fineqia des indices FTSE Russell devrait améliorer considérablement la transparence et la liquidité de ses produits d'investissement dans les actifs numériques, renforçant ainsi la position de la société en tant que leader des solutions d'investissement de qualité institutionnelle.

L'accord contraignant entre FTSE Russell et Fineqia a été signé le 21 avril 2023.

À propos de FTSE Russell

FTSE Russell est un leader mondial des indices qui fournit des solutions innovantes d'analyse comparative, d'analyse et de données aux investisseurs du monde entier. FTSE Russell calcule des milliers d'indices qui mesurent et comparent les marchés et les classes d'actifs dans plus de 70 pays, couvrant 98 % du marché mondial des investissements.

L'expertise et les produits de l'indice FTSE Russell sont largement utilisés par les investisseurs institutionnels et particuliers du monde entier. Environ 16 000 milliards de dollars sont actuellement indexés sur les indices FTSE Russell. Depuis plus de 30 ans, les principaux propriétaires d'actifs, gestionnaires d'actifs, fournisseurs d'ETF et banques d'investissement ont choisi les indices FTSE Russell pour comparer leurs performances d'investissement et créer des ETF, des produits structurés et des dérivés basés sur des indices.

Un ensemble de principes universels guide la conception et la gestion de l'indice FTSE Russell : une méthodologie transparente basée sur des règles est informée par des comités indépendants composés de principaux acteurs du marché. FTSE Russell se concentre sur l'application des normes les plus élevées de l'industrie en matière de conception et de gouvernance des indices et adhère aux principes de l'OICV. FTSE Russell se concentre également sur l'innovation des indices et les partenariats avec les clients, car il cherche à améliorer l'étendue, la profondeur et la portée de son offre.

FTSE Russell est entièrement détenue par le London Stock Exchange Group.

Pour plus d'informations, visitez www.ftserussell.com .

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) est une entreprise d'actifs numériques qui construit et cible des investissements dans des entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance qui feront partie de la prochaine génération d'Internet. Elle fournit également une plate-forme pour soutenir et gérer l'émission de titres de créance au Royaume-Uni. Cotée en bourse au Canada (CSE : FNQ) avec des bureaux à Vancouver et à Londres, le portefeuille d'investissements de Fineqia comprend des entreprises à la pointe de la tokenisation, de la technologie blockchain, des NFT et de la fintech.

À propos de Fineqia AG

Fineqia AG est une filiale en propriété exclusive de Fineqia International, créée pour poursuivre des activités sur le continent européen. Fineqia AG, basée au Liechtenstein, a reçu l'approbation de son prospectus de base par l'Autorité des marchés financiers (FMA) du pays pour offrir des Exchange Traded Notes (ETN) garantis par des actifs numériques. Son prospectus de base est conforme à la directive sur les passeports de l'Union européenne (UE) et permet à ses ETN d'être distribués sur le marché unique de l'UE.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières) (« déclarations prospectives »). Toutes les déclarations, autres que des faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que Fineqia (la « Société ») croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire à l'avenir (y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant des acquisitions et des financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « planifier » ou « projet » ou le négatif de ces mots ou d'autres variantes de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à la capacité de contrôle ou de prévision de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, l'incapacité d'obtenir un financement suffisant et d'autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la Société déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Katarina Kupcikova, analyste, Email : [email protected], Tél. : +44 7806 730 769 ; Contact médias, Angus Campbell, Nominis Advisory, [email protected]

24 avril 2023 à 00:03

