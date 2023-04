Le salon international de l'automobile de Shanghai appelle l'industrie à entrer dans une nouvelle ère





SHANGHAI, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- L'agence de presse Xinhua rapporte que la 20ème Exposition internationale de l'industrie automobile de Shanghai (Auto Shanghai 2023) a débuté mardi à Shanghai, dans la Chine de l'Est. Elle durera jusqu'au 27 avril.

En tant que premier salon automobile international de classe A organisé en Chine cette année, l'Auto Shanghai 2023 fait office de rassemblement majeur pour les constructeurs automobiles mondiaux. En renforçant la confiance du marché automobile et en favorisant la consommation automobile, cet événement devrait revitaliser l'industrie automobile et forger une coopération internationale pour un développement de haute qualité.

Avec une surface d'exposition totale de plus de 360 000 mètres carrés, le salon occupe 13 salles intérieures au Centre national d'exposition et de congrès de Shanghai et attire plus de 1 000 exposants venus du monde entier. Des géants mondiaux de l'automobile tels que BMW, Audi, Mercedes-Benz ou Volkswagen se sont inscrits à l'événement, tout comme de grands groupes automobiles locaux comme FAW Hongqi, Dongfeng Motor, SAIC Motor, Changan Automobile, BAIC Motor, GAC Group, et d'autres encore.

Des marques de luxe comme Porsche, Lamborghini, Maserati, Bentley et Rolls-Royce sont présentes au salon, aux côtés de marques de véhicules à énergies nouvelles comme NIO, XPeng, Li Auto et un certain nombre de marques de motocyclettes.

L'événement se caractérise également par une présentation exhaustive des dernières technologies et récents produits de l'industrie automobile, grâce aux principaux fournisseurs de pièces détachées et aux entreprises technologiques du monde entier participant au salon. Il est prévu que l'évènement favorise une intégration approfondie de l'industrie automobile avec les secteurs connexes tels que l'électronique, les logiciels et ainsi de suite.

Une série d'événements parallèles ont été conçus en marge du salon, avec des thèmes centrés sur les sujets brûlants de l'industrie tels que les nouvelles énergies, l'Internet des objets, l'énergie hydrogène, les véhicules intelligents, etc. L'Auto Shanghai 2023 s'engage à dépeindre la nouvelle tendance du développement futur de l'industrie automobile, largement alimenté par l'innovation technologique.

L'Auto Shanghai 2023 est organisé par l'Association chinoise des constructeurs automobiles, le Conseil de Shanghai pour la promotion du commerce international et le Sous-conseil de l'automobile du Conseil chinois pour la promotion du commerce international.

Selon le calendrier de l'événement, le salon sera ouvert au public du 22 au 27 avril, tandis que les 18 et 19 avril seront réservés à la presse et les 20 et 21 avril à un public professionnel.

Légende : Un nouveau modèle de voiture lancé lors de la 20ème Exposition internationale de l'industrie automobile de Shanghai, le 18 avril 2023.

