TCL relève le niveau de la technologie de climatisation avec la nouvelle génération de produits de climatisation qui « respirent » vraiment : FreshIN+ de TCL

HONG KONG, 22 avril 2023 /CNW/ -- TCL, une marque de produits électroniques grand public, présente aujourd'hui sa toute dernière technologie révolutionnaire qui a pour but de permettre aux consommateurs de vivre de manière plus intelligente, plus pratique et plus saine, grâce à sa toute nouvelle technologie de climatisation « qui respire » : FreshIN+ 2.0 de TCL.

En matière d'appareils électroménagers, les climatiseurs sont particulièrement importants pour assurer une bonne santé. La mission de TCL, qui consiste à permettre aux consommateurs de profiter d'une circulation de l'air plus saine à l'intérieur de leur maison, a débouché sur l'élaboration d'une technologie de pointe qui non seulement purifie l'air entrant, mais évacue aussi tout air de mauvaise qualité depuis l'intérieur, de la même façon que les poumons inhalent l'oxygène et évacuent le dioxyde de carbone nocif. Faisant appel au tout nouveau système bidirectionnel de remplacement de l'air frais, la technologie FreshIN+ 2.0 de TLC « respire » efficacement, de la même manière que le corps humain.

Respirer de l'air pur est essentiel pour assurer une bonne santé. Les personnes souffrant de problèmes respiratoires peuvent être affectées par l'air qui devient vicié et s'appauvrit en oxygène lorsque les fenêtres et les portes restent fermées pendant de longues périodes. FreshIN+ 2.0 de TCL fournit non seulement de l'air riche en oxygène en provenance de l'extérieur, mais évacue aussi l'air pollué. Grâce à cela, l'air circulant à l'intérieur est toujours pur et propre.

FreshIN+ 2.0 de TLC est en mesure de faire circuler un grand volume d'air frais de 60 mètres cubes/h et un volume d'air évacué de 30 mètres cubes/h, de sorte qu'un seul climatiseur suffit pour ventiler une pièce, même si celle-ci est très grande.

Quatre modes spécialisés pour répondre à tous les besoins, en fonction de l'environnement

La technologie FreshIN+ 2.0 de TCL permet de passer facilement d'un mode à l'autre parmi les quatre modes disponibles afin de répondre aux besoins variables des consommateurs. Le système « respirant » commence par évacuer, puis inspire de l'air, rejetant d'abord l'air vicié et odorant avant d'inspirer de l'air frais provenant de l'extérieur. Ceci peut s'avérer être d'une importance capitale pendant les mois de forte humidité, car ce système est également en mesure d'évacuer tout excès d'humidité dans l'air intérieur, avant d'inspirer de l'air provenant de l'extérieur, permettant ainsi à la technologie de purifier l'air extérieur et de maintenir un niveau constant d'humidité et de température pour assurer un confort optimal.

Le mode d'évacuation élimine rapidement les odeurs et la présence de gaz nocifs comme le formaldéhyde, ce qui est particulièrement utile après l'achèvement de travaux de décoration dans de nouvelles maisons, ainsi que pour évacuer rapidement les fortes odeurs émises par les ordures ménagères et les déchets de cuisine. Avec les systèmes d'air frais unidirectionnels traditionnels, les odeurs ne peuvent être que diluées et non complètement évacuées, ce qui signifie que la technologie FreshIN+ 2.0 de TCL est plus efficace pour résoudre ces problèmes.

Pour les personnes sujettes aux allergies, ou pour les nourrissons particulièrement sensibles aux éléments irritants qui peuvent se trouver dans l'air, le mode Air frais permet une circulation constante d'air riche en oxygène, même lorsque les fenêtres sont fermées.

Enfin, le mode Purification permet d'éliminer les effets nocifs de la pollution provenant de l'extérieur. La circulation interne de la technologie FreshIN+ 2.0 de TCL élimine efficacement la poussière et les bactéries de particules fines (PM2,5), ce qui maintient la qualité de l'air à l'intérieur de la maison à un niveau sain.

Restez à l'affût pour connaître les mises à jour à venir au sujet de la prochaine génération de produits de climatisation équipés de la technologie FreshIN+ 2.0. de TCL

* Les fonctionnalités et la disponibilité de cette technologie peuvent varier d'un pays ou d'une région à l'autre.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est maintenant présente dans plus de 160 marchés à travers le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public allant des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

22 avril 2023

