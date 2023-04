HCLTech connaît une nouvelle année de croissance exceptionnelle grâce à un carnet de commandes bien rempli





HCLTech, l'une des principales sociétés mondiales oeuvrant dans le secteur de la technologie, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers concernant le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2023.

La société a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel de 12,6 milliards de dollars ; ce chiffre est en hausse de 9,6 % par rapport à l'exercice fiscal précédent, grâce à un ensemble de transactions importantes dans les domaines du numérique, du cloud, de l'ingénierie et des logiciels. Pendant que l'ensemble des recettes de l'année franchissait le cap des 100 000 roupies indiennes, le revenu à taux de change constant augmentait de 13,7 %. Le bénéfice après impôt de l'exercice s'élève à 14 851 roupies indiennes (1,84 milliard de dollars), soit une hausse de 10 % par rapport à l'année précédente. Il représente 14,6 % des recettes.

Au cours de l'exercice 2023, l'entreprise a décroché 57 contrats importants - 32 et 25 respectivement dans les domaines des services et des logiciels - tous ces contrats se traduisent par une valeur totale de 8,85 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 6,6 % depuis le début de l'année. Les revenus en CC liés aux services ont augmenté de 15,8 %. Les revenus récurrents annuels de HCLSoftware, ont quant à eux, passé la barre d'1 milliard de dollars, soit une hausse en CC de 5,2 %.

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023, les revenus en devises constantes ont augmenté de 10,5 % sur 12 mois, tandis que les revenus en dollars américains ont atteint 3,23 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,1 % sur une année. Le chiffre d'affaires en roupies indiennes s'élève à 26 606, c'est-à-dire une hausse annuelle de 17,7 %. Au cours du trimestre, la compagnie a remporté 13 contrats importants - 10 dans le domaine des services et 3 dans celui des logiciels - ce qui représente une valeur totale de 2,07 milliards de dollars (nouveaux contrats).

Le 31 mars 2023, l'effectif total de HCLTech comptait 225 944 personnes, soit une augmentation de 8,2 % par rapport à l'année précédente. En 2023, le personnel a augmenté de 17 067 personnes, ce qui implique que 26 734 individus ont été recrutés. Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023, l'ajout net de personnel a été de 3 674 personnes, dont 4 480 nouveaux employés. Le taux d'attrition à long terme au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023 a encore reculé pour atteindre 19,5 %.

« Nous avons réalisé une performance exceptionnelle en 2023, en atteignant 1 000 000 roupies de chiffre d'affaires grâce à un développement des services de haut niveau de 15,8 % en monnaie constante. Nos nouvelles réservations nettes pour 2023 ont augmenté de 6,6 %. Notre portefeuille est près d'atteindre un niveau jamais atteint auparavant, ce qui reflète notre offre commerciale originale et la forte demande de nos clients pour nos offres. Nous avons recruté 3 674 employés ce trimestre et l'effectif global va maintenant au-delà de 225 000. Tout cela nous a permis de connaitre une croissance saine des revenus de l'ordre de 6 à 8 %, avec des marges d'exploitation de 18 à 19 %, » a déclaré C Vijayakumar, PDG et Directeur Général de HCLTech.

« 2023 s'est achevé sur une croissance remarquable de 18,5 % en roupies indiennes et de 13,7 % en CC, avec un résultat courant avant impôts de 18,2 %. Ce trimestre, nous avons introduit un nouvel indicateur : le chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) pour nos activités dans le domaine des logiciels. Il est rassurant de constater que l'ARR se situe à un niveau de plus d'1 milliard de dollars, avec une croissance de 5,2 % par rapport au chiffre en CC de l'année précédente (à l'exception des activités cédées). Le résultat net (RN) s'élève à 14 851 roupies (14,6 %), soit une croissance de 10 % par rapport à l'année précédente, avec un bénéfice par action de 54,79 roupies. Le conseil de HCLTech a le plaisir de déclarer 18 roupies par action comme dividende pour le trimestre, portant le total à 48 roupies par action pour 2023, soit 87,5 % du BPA. La conversion des flux de trésorerie demeure impressionnante avec un ratio OCF /PAT à 121 % et un ratio FCF/PAT à 110 %, » a ajouté Prateek Aggarwal, directeur financier de HCLTech.

HCLTech a également réalisé d'importants progrès dans son programme de développement durable :

L'ESG Ratings du MSCI a relevé la note de HCLTech de A à AA

S&P Global Sustainability Yearbook 2023 a reconnu HCLTech en tant que « acteur influent de l'industrie »

Inclus dans la liste des sociétés ESG les mieux notées de Sustainalytics en 2023, dans les secteurs des logiciels et des services, dans la région Asie-Pacifique

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, qui compte plus de 225 900 employés répartis dans 60 pays et offre des capacités de pointe centrées sur le numérique, l'ingénierie et le cloud, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons pour des clients de tous les grands secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et les soins de santé, la technologie et les services, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les produits de grande consommation, et les services publics. Les revenus consolidés pour la période de 12 mois se terminant en mars 2023 s'élevaient à 12,6 milliards de dollars. Pour savoir comment nous pouvons vous faire progresser, rendez-vous sur le site hcltech.com.

