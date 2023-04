Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de la Terre





OTTAWA, ON, le 22 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la Terre :

« En ce Jour de la Terre, nous nous joignons aux citoyens du monde entier pour célébrer notre planète et renouveler notre engagement inébranlable à la protéger.

« Les Canadiens sont fiers de la beauté naturelle de notre pays, à partir de son littoral - le plus long du monde - en passant par ses chaînes de montagnes, jusqu'aux vastes étendues de ses prairies et de sa toundra arctique. Les Canadiens sont conscients de notre devoir de protéger nos terres et nos eaux emblématiques, et c'est pourquoi le gouvernement du Canada a rehaussé son ambition de le faire, au pays comme à l'étranger.

« Depuis 2015, nous avons posé des gestes sans précédent afin de protéger la nature ici, au pays. Pour veiller à ce que les gens puissent profiter de la splendeur intacte de nos paysages aujourd'hui et durant de nombreuses générations, nous avons créé de nouveaux parcs nationaux, y compris le parc urbain national de la Rouge, le premier le parc urbain national du Canada, des zones de conservation, des aires marines de conservation et des aires protégées et de conservation autochtones. De plus, nous effectuons ce travail en partenariat avec les peuples autochtones, qui sont les gardiens et les intendants de ces terres depuis des temps immémoriaux. Nous agissons notamment dans le cadre d'initiatives comme le programme des gardiens autochtones, qui aident les peuples autochtones à protéger et à conserver leurs terres traditionnelles, et nous aident à tirer des enseignements de leur lien profond avec la nature.

« En décembre dernier, nous avons accueilli le monde entier à Montréal, au Québec, pour la 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies - la plus vaste conférence de ce genre jamais organisée. À cette occasion, le Canada a joué un rôle de premier plan dans l'adoption du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, un accord international historique signé par plus de 190 pays pour contribuer à protéger la nature et à inverser la tendance à la perte de biodiversité dans le monde.

« Afin de bâtir un avenir propre et sain, nous savons que nous devons agir pour lutter contre les changements climatiques. Dans le cadre de notre Plan de réduction des émissions, nous prenons des mesures audacieuses afin de réduire la pollution et de bâtir une économie propre qui offrira de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. Notre plan fonctionne déjà, et nous voyons des entreprises du monde entier réaliser des investissements sans précédent au Canada, qui constitue pour eux un fournisseur fiable d'énergie propre et de technologie propre, et assurer la création et le maintien de milliers de bons emplois à travers le pays.

« En ce Jour de la Terre, souvenons-nous que si nous partageons notre planète, nous partageons aussi la responsabilité de la protéger. J'invite tous les Canadiens à passer du temps dans la nature que nous avons la chance d'avoir dans notre cour arrière. Aujourd'hui et tous les jours, renouvelons notre engagement à protéger la Terre au profit des prochaines générations. »

